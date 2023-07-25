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Paranın rengi Türkiye grisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “gri liste” ile yatıp kalkıyor. Sabah akşam verdiği demeçler Türkiye'nin gri listeden çıkması üzerine… Belli ki çok kafa yoruyor.

Önceki yönetimin umurunda bile olmayan bu durum neden bu kadar önemli? Avrupa görmüş, okumuş adam Şimşek… Biliyor hikayeyi… Cahil ile işi bilen arasında bir fark olur illa ki…

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Bize şiddetle dışarıdan para gelmesi lazım… Mayıs ayında yaklaşık 8 milyar dolarlık cari açıkla birlikte ocak-mayıs dönemi beş aylık cari açık 39 milyar dolara, yıllık cari açık tutarı ise 60 milyar dolara yükseldi.

Yani öyle Arap sermayesi falan kesmez bizi… Çok yatırım çekmeli… Adın çıkmışsa bir kere, gelmez hiç kimse…

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Nitekim Mehmet Şimşek gri listeden çıkma çabalarını, “Kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür” diyerek açıkladı…

Sahi ne işimiz vardı o listede? ABD Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı Uluslararası Narkotik Mücadele Stratejisi Raporu'nda Türkiye'yi “Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında transit, kara para trafiğinin merkezi” olarak nitelendirdi.

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Hay Allah! Ne alakası vardı? Oysa yıllardır uyarıyorlardı… Sebebi de Türkiye'ye giren çıkan paranın kaynağı belli değilmiş…

Güzel kardeşim, bu ülkede ne paralar dönüyor ne girip çıkıyor bizim haberimiz yok! Gidip de size mi açıklayacaklar?

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Listede yer alan oda arkadaşlarımız kendini dünya lideri gören diğer ülkeler… Arnavutluk, Filipinler, Sudan, Kamboçya, Kongo, Mali, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Uganda, Ürdün, Yemen…

Temiz para bu gibi ülkelere girip kirlenmek istemez. Renklilerle beyazları yıkamak gibi illa değişir rengi…

Dünya genelinde 200'den fazla ülke kara para kurallarına uyacağını taahhüt ediyor. Biz de ediyoruz da demekle olmuyor.

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Nitekim Avrupa'dan ciddi anlamda para gelmemesinin en önemli sebeplerinden biri gri listeye dahil Türkiye ekonomisi…

Ne fark eder beyazı,

grisi diyorsanız, IMF'nin en son araştırmasında listeye alındın mı, dış kaynak ve yabancı sermaye girişleri azalıyor. Türkiye için anlamı 20-25 milyar dolar…

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Herhangi bir Avrupa ülkesinde bankaya git, 5.000 Euro'luk hesap açmaya çalış, yedi ceddini sorgular bir de üstüne nereden buldun diye sorar…

Bu ülkeye 400 milyon Euro'luk uçak hediye edildi, soranlara geri zekâlı denildi! Şeyhin gönlünden kopmuş vermiş işte… Neyin karşılığı olduğu önemli mi?

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Bu saatten sonra Türkiye'ye biri para yollasa kim soracak rengini… Geçen yıl Ruslar sağ olsunlar deste deste para getirdi sordu mu tek bir kişi?

Avrupalılar da halt etmiş. Vay efendim Türkiye kara para cennetiymiş! Sahi halk parasızlıktan ezilip büzülürken kime cennet bu ülke? Tabii ki zenginlere…