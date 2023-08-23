PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rize ucuz ekmek kuyruğu

Rize'nin özelliği hem Erdoğan'ın memleketi hem de AKP'nin kalesi… İşin aslı bu aralar Rize halkı yaşanan ekonomik krizden dolayı biraz sıkıntılı sanki…

Vatandaşlar ekmeğin 2.5 lira daha uyguna satıldığı Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruk oluşturuyorlar. Bu duruma isyan ediyorlar.

★★★

Ben size söyleyeyim… Bu işin sonu AKP için hiç de hayırlı değil… Son seçimde Rize'de yüzde 75.86 olan oy oranı bu tepki sonrası yüzde 75'e kadar düşer. O küsurat gider. Oy vermeyenler bence haksızlık eder. Niçin oy verdiler? Ekmek ucuz olsun diye mi? Yoo!

Ezanlar susmasın diye… Sustu mu? Eee… Bayrağımız inmesin diye… İndi mi? Eee? Bir de Kudüs düşmezse, bırak ekmek 50 lira olsun isterse…

★★★

Sahi muhalefet kazansa gerçekten bunların olacağına mı inanıyorlardı? Orası sosyolojik bir mesele… Beni aşar bu haliyle… İşin enteresan tarafı Rize'nin nüfusu 348 bin kişi… İstanbul'da yaşayan Rizeli 350 bin kişi… Kendi toprakları doyurmamış göç etmişler. Kalanlar memnun ki aynı yönetimi seçti.

★★★

Dünyanın en fazla çay tüketen ülkesi Türkiye… Rize'nin her karış toprağında çay üretiliyor. Buna rağmen Türkiye'nin en zengin illeri arasında yer almıyor.

Çay bakımı en kolay ürün… Yılda bir kez gübre atıyorsun. Başka da bir bakıma gerek yok. Sulamaya gerek yok. Yine de üretim maliyetleri yüksek; ihracat miktarı düşük… Ancak çay bahçeleri yaşlanmış durumda… Yıllardır çaylıkların yenilenmesi gerekiyor ama bekletiliyor. Ödenek yok teşvik verilemiyor.

★★★

Hasat edilen çayların üretim hattına gelene kadar muhafaza edilmesinde güçlükler var. Böylesi stratejik bir sektörde araştırma-geliştirme yaparsın değil mi? O da yok gibi… Rize'nin toplam 46 yaş çay işleme fabrikası bulunan sektörün devi Çaykur'u var. Çaykur, Varlık Fonu'na devredildiğinden beri enteresan bir biçimde istisnasız her yıl zarar yazıyor. Para kazanamayınca da şehre faydası pek olmuyor.

★★★

Oysa ülkenin kurumlarını kendi haline yönetimsiz bıraksan emin olun kendi kendine kara geçerler… O kadar kötüler! Ne tarz yönetiyorlarsa artık denizi emanet etsen suyunu bitirirler…

Ülkede, bodrum katındaki çay ocakları bile milyonluk hava parasıyla devrediliyor. Çay satıp da zarar eden bir insan evladı bulunmuyor.

Türkiye zenginlik sıralamasında Rize 49'uncu sırada… Fakirlik ile kendini geçindirmek arasında gidip geliyor. Bundan tam 22 yıl önce AKP henüz iktidar değilken Rize 34'üncü sıradaydı… Daha zengindi işin açıkçası…

Rize'nin doğru dürüst suyu yok! Olanı kirli… İçme suyu ihtiyacını karşılayan derelere hidroelektrik santralleri kuruldu. Rize kurudu. Ciddi anlamda tepki gösterip sandığa gidince unutuldu. Sonrası burası… Ekmek kuyruğu!