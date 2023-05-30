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Sandık ‘daha’ dedi!

Seçim bitti. Kılıçdaroğlu romantizmi sona erdi. Nasıl olsa bitmiş maçın yorumunu yapacak çok çıkacak. Biz önümüze bakalım. Biraz ona kafa yoralım.

Tarihi bir seçimdi. Ekonomiyi tam manasıyla bitirdi! İktidar bu seçimi kazanabilmek için bütçeyi tarumar etti. Hadi buna alışığız da serbest piyasa ekonomisini bitirmesine ne demeli? Değer miydi?

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Yeni dönem ekonomiye merhem olur mu? Yapmayın gözünüzü seveyim… Ne değişecek? Taze kan, genç yetenek Erdoğan geldi diye yurt dışından yeni para mı gelecek? Yoksa bir mucize mi gerçekleşecek?

Seçmene şirin görünebilmek adına bütün ekonomiyi makyajlamaya çalıştılar. Yağmur, seçim ikinci tura kalınca çiselemeye başladı. Makyaj aktı, krediler durdu. Dolar işlemleri kısıtlandı. Firma sahipleri fena ciyakladı.

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Peki ülkenin şirketleri yurt dışından kaçtan borçlanabilirler? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim, moraliniz bozulmasın.

Olan borçlarını kaçtan döndürecekler? Şirketler pavyonda hesap ödemiş tır şoförüne dönecekler. Ödedikleri faiz kadar dolar bazında para kazanabilecekler mi peki? Zor!

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Bu saatten sonra ne olur derseniz… Çok daha kötüsünü göreceğiz. Elimizde kalan; sorunlu bir bankacılık sektörü, yüksek borçlu reel sektör, daha yüksek faiz, daha yüksek döviz… Zaten yurt dışı yatırımcılar nazarında ekonomisine güvenilemez bir ülkeyiz.

Durun bakalım daha… Film yeni başlıyor. Hani son üç ayda milyarlarca lira harcanıp sokulmuştu dolaşıma… Taktik belli… Oylar verilene kadar freni kökle, seçim bitince zamları yapıştır gönlünce!

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Ortamlarda enflasyon tek haneye inecek dersin, zamları ince ince bindirirsin. Kim hesaplayacak? Hesaplayan kendi adamı, onu mu kıracak?

Bütçeyi tatlı tatlı yediler. Allah arttırsın, enkazı vatandaş kaldırsın. Tablo ortada… Öyle içki, sigara zammı yetmez bu tabloda… Bütçedeki açık devasa boyutta!

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“Yok artık!” diyorsunuz. Siz sarayın aylık gideri ne kadar biliyor musunuz? Seçimi kazandı diye diye duracak mı sanıyorsunuz? Geniş kitleler kendilerine zam kitlenmesinden memnun… Siz kim oluyorsunuz?

Ek bütçe hazırlıkları yapılacak. Yine de kemerleri çok sıkamazlar nitekim 10 ay sonra bu sefer de yerel seçimler var. Özellikle İstanbul'u çok istiyorlar. Yoksa kurdukları vakıfları besleyemiyorlar.

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Nitekim Sayın Cumurbaşkanımızın üstün ekonomi bilgisi ve talimatlarıyla kısa sürede bu zor aşamaları da geçeceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Hiç merak etmeyin. Temmuz, hazirandan, ağustos temmuzdan, eylül hepsinden iyi olacak… Görün bakın Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı nasıl çatlayacak!