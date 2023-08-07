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Sat, sat, sat, sat… Doyamadı…

Büyük bölümü kıyı bölgelerinde, sahillerde ve ormanlık alanlarda bulunan toplam 30 bin 668 kilometre karelik Hazine arazisi satışa çıktı.

Yüz ölçümü Belçika, Arnavutluk, Slovenya, Makedonya gibi ülkelerden büyük araziler satışa geldi. Kim bilecek onlar ne kadar? Ben size 6 tane İstanbul'u satıyorlar diyeyim belki durumun vahametini bu açıklar!

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Bastır parayı al arsayı… Yeşili seviyoruz ama sadece dolardaki yeşili deseler bari de insanları ahmak yerine koymasalar…

Nitekim karar almak için Meclis'e falan ihtiyaç kalmadı. Ne de olsa başkanlık sistemi hız demekti. Zira milletvekilleri tatilde… Çağırsan bile bu sıcakta gelmezler Meclis'e…

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Alıcının kim olduğunun da bir önemi yok. Yunan, Arap, Rus, Çinli, İngiliz, Fransız fark etmez. Koy cukkayı masaya arazinin tapusu kasaya…

Satış sonrasında alıcılar parselin ortasına katlanır sandalye koyup oturmayacağına göre mülkün inşaata, turizme, konuta, talana kısacası “ranta” açılacağını da söylesene…

Boş vere boş vere ne hale geldik? Her ekonomistim diyene yetkiyi verdik. Geçti yıllar bir su gibi neredeydik nerelere geldik? Hak ettik!

Zeytin yerine mis gibi kömür ye!

İktidara geldiklerinin ilk yılıydı… Zeytinliklerin kesilerek maden işletmelerine açılmasını öngören yasa değişikliği çıkartıldı. Anayasa Mahkemesi iptal etti.

Kafayı taktılar bir kere… Taktılar dediğimde o yıllardan AKP'de halen görevde kimse kalmadı. Bir kişi hariç… Demek kafayı takmış bir kere…

Yasa tekrar 2006'da Meclis'te… 2008'de, 2009'da… Durmak yok, 2010'da 2013'te, 2014'te yine Meclis'te… Araya biraz zaman girdi. Bir kez daha 2017'de kanun teklifi geri geldi. Başkanlık sistemine geçildi, 2020'de ve 2022'de bilin bakalım nerede? O zeytinlikler kesilecek bir yerde…

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Yasa olsa ne olur olmasa ne olur? Çatır çatır kesiyorlar… Olmadı mı? Cayır cayır yakıyorlar! Dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Türkiye'de zeytinlikler kesilip yok edildikçe üretim ve rekolte azalmaya başladı.

Buna karşılık Suriye iç savaşa rağmen zeytinlikleri genişletip büyütürken, son dönemde zeytin ağacı dikimine hız veren Ürdün ve Lübnan en büyük zeytinyağı ihracatçıları arasına giriyor.

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Kuraklık nedeniyle diğer büyük zeytin ve zeytinyağı üretici ülkelerden İspanya, İtalya ve Fransa'da rekolte düşüşleri söz konusu olunca başta Türkiye olmak üzere Lübnan ve Ürdün'den çok ciddi boyutta alıma başladılar.

İhracat nedeniyle iç pazara verilen zeytinyağı miktarı yetersiz kalınca Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 31 Ekim'e kadar üç ay süreyle dökme zeytinyağı ihracatının yasaklandığını bildirdi.

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Yasak! Tek bildikleri… Dünya tarihinde ilk defa 2015 yılında AKP İktidarında zeytinyağı ithal edildi bu kadim topraklara… Dünyadaki her 8 zeytin ağacından biri Türkiye'deydi oysa…

Hesap da bilmiyorlar. Zeytin her yıl ürün veriyor, maden bitiyor. Nihayetinde boş çukur kalıyor! Zeytin evladiyelik, maden günü kurtarıyor.

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Zamanın başbakanı Binali'nin çıkışını, “Zeytin mi önemli, üzerine yapılacak tesis mi?” demişti. Bir de alay eder gibi, “maden bittikten sonra eski haline getirilecek” diye aklınca yüreklere su serpmişti.

Zeytin ağaçlarımızın yaş ortalaması 150 yıl… Sayılı gün çabuk geçer ama sahi ne dikeceksin oraya?

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Şimdi ülkede infial olmasın diye yasaklarla idare edip günü kurtarma peşinde… Dünyada kıtlık yaşanacak diye bas bas bağırıyorlar. Bunlar üç beş yandaşının cebi dolacak diye doğanın içinden geçmeye devam ediyorlar.

Artık sabah uyandığında ekmeğini kömüre banar, termik santrali içine çekersin.