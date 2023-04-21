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Siz buna ‘batmak’ mı diyorsunuz?

Kahvehanenin gediklisi AKP neferi kadim dayılardan biri söyledi sandım ilk duyduğumda… “Faizi düşüreceğiz dedik ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı?”

Meğer söyleyen ülkeyi yönetenmiş. Sahi o zaman yaşadığımız bu süreci nasıl adlandırıyor? Getirdiği duruma ne diyor?

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Çeşitli olasılıklar söz konusu… Ya, “Siz buna batmak mı diyorsunuz? Bu gördüğünüz daha hiçbir şey… Esas seçimden sonra görün bakın, nasıl batılır anlayın” demek istiyor.

Ya da laf olsun hiç değilse boş torba lafla dolsun tadında açıklama yapıyor.

Nitekim ülkeler batmaz. Batınca ne olacak? Toprakları bırakıp mı gidecek?

Batınca ne olur? İnsanları fakirleşir, sefilleşir, sürünür ama yaşam devam eder. Tabii ona yaşamak denirse…

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İşler kötü gittiğinde siyasetin gizli kutsal kitabı bize ne der? Önce mağdur olduğunu söyle… Suçu başkalarına at, düşman yarat…

Onları ahmak yerine koymaktan çekinme. Gözlerinin içine baka baka konuş… “Ekonomi iyi yolda” deyip, yerli, milli, dini edebiyatı yapıp, bekle… Yerse…

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Oysa sorunlarımız çok net… Kendi kendilerine ortaya çıkmadılar. Kötü yönetim ve yolsuzluk bunları yarattı. Birkaç yılda kaldıramazsın bu enkazı…

İş o hale geldi ki, buna sadece “kriz” demek enayiliktir. Fazlası bile az kalabilir. Okuma yazma bilen biri bile bunun yanlış ekonomi politikalarından kaynaklandığını bilir.

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Boyutu ve nedenleri yönetim tarafından yeterli ölçüde algılanabilmiş olsaydı, önlenmesi için gerekli tedbirler alınabilirdi.

Zira o görüş açısına sahip değiller… Durum tespiti ve bilgi açısından yetersizler. Şerefsiz olanlar bu durumdan istifade edip ülkeyi yediler.

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Anlamadıkları ne? Faiz bir sonuçtur… Sanal olarak belirlenirse büyük zararlar verir ekonomiye… Ortada düşen bir faiz olmadığı gibi kredi veren de kalmadı ekonominin mevcut halinde…

Vatandaşın döviz ya da altın talebi tamamen duyulan güven ile ilgili… Bu güveni sağlamadan düzeltemezsin ekonomiyi…

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Yine de algı önemli… Şimdi “battık” derse, soracaklar “kim batırdı?” diye… Zaten söylüyorlar, bırak batmayı, kriz bile yaşanmadı!

Dolar 3 liraya çıktı, kriz yoktu… Dolar 5 liraya çıktı, kriz yine yoktu… Dolar 10 liraya çıktı, kriz değildi… Dolar 15 lira oldu, “hani nerede kriz” diye sordu. Ne fark eder, dolar 19 ya da 29… Kriz ararsa biz yokuz! Zira kriz yok keriz var. Onlar da ne desen inanıyorlar.

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Buna ekonomide “batmışsın, ağlayanın yok” derler… Ülkeyi öyle bir hale soktular ki, bize müjde değil mucize lazım… Sürekli aynı yanlışı yaparak düzelmeye çalışıyorlar.

İlk düğme yanlış iliklendi. Esas sorun “adalet sisteminin” çökmesi… Adalet sistemine birileri tarafından çökülmesi… Türkiye'nin güvensizliğini iliklerine kadar hissetmesi… İleride anlatacaklar, “Neydi 2020'li yıllarda Türkiye'nin o hali?”