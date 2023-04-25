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Suriyeleştirerek çökertme hesabı!

Erdoğan; “Terör örgütleriyle, darbeyle, sosyal kaosla, siyasi ve ekonomik tuzaklarla dize getiremedikleri Türkiye'yi, Suriyeleştirerek çökertme hesaplarını hep beraber bozacağız.”

Enteresan… Suriyeleştirmek derken! Kim yapıyor bu nevi hesapları? Suriye'nin yarısı zaten bizde… Kendisi davet etti de geldiler Türkiye'ye… Konuşmanın adresi Kılıçdaroğlu bence…

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Ne fark eder? Öyle veya böyle gidiyoruz o yöne… Çökertme… Fiyatlardan hızlı artan tek şey Türkiye'nin baktığı sığınmacı sayısı… Herhalde yaklaşık 14 milyona ulaştı.

İran sınırında Türkiye'ye girmek için toplanan Afganlar… Kaçak geçişleri önlemek için hendek kazan iş makinelerini korumakla görevli Türk askerlerine saldıran Suriyeliler…

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Oysa geri göndermeyi başarabilirlerse hiçbir şey yapılmasa bile zenginleşir Türkiye kendi kendine… Maaşlar artar, ev fiyatları ucuzlar, kiralar düşer ve hatta gıda fiyatları bile iner…

Bunların olmayacağının güvencesini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. “Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak herhangi bir karar almamız asla söz konusu olmaz. Suriyeli kardeşlerimiz rahat olsunlar.”

Suriyeli, sen rahatta dinle… Türk Askeri Suriye'de hazır ol, esas duruşu bozma!

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Cevaplandırılması gereken soru; peki biz bakmak istiyor muyuz? Sahi senin kardeşlerinin hayatını neden hepimiz kolaylaştırıyoruz?

Suriyeliler kardeş, Afganlar evlat, Pakistanlılar hısım, gerisi akraba… Bir biz üvey muamelesi görüyoruz bu topraklarda…

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Daha önce ne demişti? “Biz Türkiye ve Suriye'de 9 milyon Suriyeli kardeşimizin hayatını kolaylaştırıyoruz.” Nasıl yani? Karşıdan karşıya geçerken koluna mı giriyoruz yoksa Türkiye'nin kısıtlı kaynaklarını onlara mı aktarıyoruz?

Bana şunu anlatsa ya, Suriye'nin tüm nüfusu 17 milyon kişi… Biz 9 milyonuna bakıyorsak bu hesapta bir acayiplik yok mu acaba? Suriyelilere bakacağına kendi milletine baksan, onlara para harcasan…

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Beğenmediğiniz Beşer Esad'ı, Eset yaptılar ama arkasına Rusya'yı alıp, on binlerce teröristi, kendine muhalifleri, aleyhine çalışan ülkeye yani Türkiye'ye kilitledi! Politika dersi verdi.

Bununla da yetinmedi, hapishanelerde tutulanları, Irak savaşından kaçan radikal İslamcıları ve hatta onların akrabalarını da iteledi! Orada kalanlara bile baktırıyor şimdi…

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Zira askeri, siyasi kararlar benim işim değil… Ben gidişatın ekonomik tarafına bakarım! Duyguları bir kenara bırakırım. Ekonomi cephesinde savaşı kaybettik. Size onu bir hatırlatayım.

Sahi Avrupa'nın mültecileri içimizde tutmamız karşılığında verdiği 3+3 milyar Euro nereye gitti? Durun cevabı ben vereyim, “Harcanması gereken yere!” Orası neresi? “Sana ne!”