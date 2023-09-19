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Tarımın selasını duyuyor musunuz?

Dünyada gıda fiyatları düşmeye devam ediyor. Biz hariç! Geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 düşüş yaşandı. Biraz daha geriye gidelim. Mart 2022'den beri gıda fiyatları yüzde 24 geriledi.

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Bizde nefes almadan yükseliyor maşallah… Hem de İstatistik Kurumu verilerine göre… Gerçeği kim bilir ne? Gıda fiyatları Türkiye'de Ağustos 2020'den bu yana 36 aydır aralıksız artıyor. Geçen ay gıda enflasyonu yıllık yüzde 72.86 açıklandı… İnananı çıkmadı orası ayrı…

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Ekim ayından itibaren başta buğday olmak üzere pek çok üründe gelecek yılın ürün ekimi başlayacak. Çiftçi traktörüne mazot koyamaz, tohum ve gübre atamaz halde… Sizce ne olacak seneye? Milletin efendisiydi çiftçi… Tarlasında sürünür hale geldi… Ağlayanı yok şimdi… Plan, programlara bakıyorum… Tarım ne olacak? Çiftçi ne yapacak? Üretim nasıl artacak? Enflasyon nasıl düşecek? Hiçbiri yok! Sadece izinsiz ekim-dikim yapmak yasak!

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15 Eylül'de Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 2023-2024 üretim sezonunda tarıma ve bazı ürünlere verilecek mazot ve gübre desteklerini duyurdu. Yılsonu resmi enflasyon hedefi Orta Vadeli Programda bile yüzde 65'e yükseltilirken, gübre desteğinde hiçbir artış yapılmayacak. Yani çiftçi “sıfır zam” alacak. Meblağ 2022 yılı ile aynı kalacak.Geçen yıl dekar başına buğday, arpa, yulafta 46 TL, diğer tüm ürünlerde 21 TL olan gübre desteği değişmedi. Aman sende… İthal ederiz ne olacak! Ne yaparız? Dur sen dur…

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Ben bu kararları bir yerden hatırlıyorum ama nereden? IMF geldiğinde bize uygulatmıştı sanki… Türkiye'ye yeni kredi açacağını duyuran Dünya Bankası'nın talimatlarından biri olmasın sakın? Nitekim olağanüstü artan maliyetlere, girdi fiyatlarına, döviz kurlarına, enflasyona ve değersizleştirilen TL'ye rağmen tarımsal desteklerin ya hiç artırılmaması ya da bazı desteklerdeki artışın enflasyonun çok altında tutulması tam onların işine benziyor. Kanıtlayamam ama emin olduğumu söyleyebilirim.

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Dünyada gıda fiyatları düşerken bir de Türkiye fazla üretim bu düşüşe destek mi versin? Gitsin ithal etsin. El alemin çiftçisini kalkındırsın. Zira kararı alındı bile…

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İktidarın, enflasyon ve gıda fiyatlarındaki yükselişle mücadele için kurduğu Fiyat İstikrar Komitesi, Fahiş Fiyatla Mücadele Komitesi gibi acayip oluşumlar geçen hafta toplandı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi koymuşlar adını. Toplantı sonrası yapılan açıklamada; “Bazı tarımsal ürünlerde tüketici aleyhine muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar aracılığıyla gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere ürün tedariki yapılacaktır” denildi. Ürün tedariki… Nedir bunun anlamı? Gıdada ithalat kapısı ardına kadar açıldı. Hayırlısı…