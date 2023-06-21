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Tek millet tek yürek tek maaş!

Herkesin olduğu gibi sizin de bir fiyatınız var sevgili çalışanlar… Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri o fiyatı belirlemek üzere toplandı ve açıkladı.

Konuşulan 11 bin 500 liraydı çok az altında kalınarak 11.402 liraya karar kılındı. Hayırlısı… İyi mi? Yüzde 34 artış bence gayet iyi… İyi de nasıl bu duruma gelindi? Neden yılda iki kere maaşlara zam yapılmaya mecbur kalındı?

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Aslında yüksek asgari ücret artış oranı, yükselen enflasyonla baş edememenin resmi itirafı…

Ekonomi denilen nane ne işe yarar? İnsanın bir anlamda genel yaşam kalitesini ölçer…

Ekonomi iyiyse, zenginleşirsen daha iyi yaşarsın. Ekonomi kötüyse, fakirleşirsen zorluklarla başa çıkmaya çalışırsın. Olayın özeti budur!

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Bak Venezuela'da dünyanın en yüksek asgari ücret zamları yapılıyor. Ülkenin başkanı çıkıp bununla hava atıyor. Sonuç? Halk aç, çöpten yemek topluyor. Basılan kağıdının değeri paradan daha fazla ediyor.

Türkiye'de yaşam kalitesinin iyi olduğunu iddia eden var mı? Varsa da ya işine öyle geliyordur ya dünyayı bilmiyordur ya da birilerine yanlamaya çalışıyordur.

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“Asgari” dedikleri, çalışan bir kişiye işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret… Vasıfsız bile olsan daha düşüğü olamaz… Öylesi…

Peki kaç kişi asgari ücretle çalışıyor ülkede? Bak o bilinmiyor işte… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri açıklamıyor. En son açıklanan veri 2014 yılına ait! Sonrasında SGK'nın asgari ücretli sayısını açıklaması yasaklandı!

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Tahminleri alalım… Asgari ücret ve civarı çalışan, nüfusun yüzde 60'tan fazlası… Zira muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri bile yanıtlanmaya değer bulunmadı.

Gelirler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor işin aslı…

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Kafaya göre bir model yaratıp “ya tutarsa” diye oynarken ülkeyi sefilleştirdi… Bu model ile çıkış yok! Anlamadıklarını biliyorum ama neresini?

Asgari ücretin artışı enflasyonun daha fazla tetiklemesine yol açacak. İyi de millet aç mı kalsın?

Ülkeyi öyle bir hale soktular ki tam bir cendere… Bu işin bir de işveren cephesi var.

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Asgari ücrette yapılan artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti demektir. Maalesef bu durumda gelirlerini artıramıyorsan işçi çıkartmak elzemdir.

Suriyeli, Afgan, Paki, Bangladeşli kardeşlerimiz bu işe bayılacak. Atölyelerde daha fazla iş bulacak kendileri…

Sigorta yok. Güvence istemez. Asgari ücretin altında maaşı elden alır. Haliyle Türk çalışanları çıkartırlar, mülteciler kapanın elinde kalır.