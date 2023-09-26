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Türkiye ile iyi arasında büyük fark var!

Yok be ekonomi gayet iyi aslında… Ne bakıyorsun sen açıklananlara… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileriyle sadece ağustos ayında kapısına kilit vuran şirket sayısı 1.784 olurken, ocaktan bu yana 8 ayda kapanan şirketlerin toplamı 13 bin 792'ye ulaştı.

Şımarıklık işte… Parayı bulmuşlar, şirketi kapatıp dünya turuna çıkmışlar. Yoksa böyle nezih bir ekonomi ortamında iflas edecek halleri yok ya…

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun nedir misyonu? Karışıklık mı çıkartmak istiyorlar.

Vay efendim bu yıl kapısına kilit vuran toplam esnaf sayısı 8 ayda 88 bin 731'e ulaşmış… Ne yapalım yani? Alışveriş merkezi düşmanı mısın? Süper marketler iş mi yapmasın?

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Ülke yıllarca süper güç olacağım derken süper market olmuş… Üretmeyip, yurt dışından alıp yaşamış… Borçlanıp harcamış… Esnaf neden ülkeyi örnek almamış?

Halbuki biraz daha dayansalar iktidar faiz artışlarıyla, kur ve vergi artışlarının etkisini kırmayı, TL'yi güçlendirmeyi, TL tasarrufları cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Tamam bugüne kadar yaptıkları planlar hiç tutmadı ama piyango gibi düşünün, ya çıkarsa?

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Ne yapsalardı yani? Yaklaşık 125 milyar dolarlık Kur Korumalı Mevduat sahiplerinin kur ve faiz gelirinden vergi-stopaj mı alsalardı?

Onun yerine kredi kartı faizleri, kredili mevduat hesabı, ihtiyaç kredisinin faizlerini artırıp dar gelirli geniş kesimleri hedeflemeli ki masalarda muhabbet konusu olsun; ne olacak bu Türkiye'nin hali?

Yeni ekonomi yönetimi zengin Körfez ülkelerinde, geçen hafta New York'ta yakında Londra ve Frankfurt ve Tokyo'da küresel finans sermayesine vaatlerde bulunup, taahhütler sıralıyor.

Sahi millete verilen taahhüt var mı? Yok! Ülke fakirleşirken iktidar sıkıntı yaşıyor mu? Yaşamıyor? Muhalefetin ülkeye faydası nedir= Hiç!

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Şöyle anlatmaya çalışayım… Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yayınlanan Avrupa ülkelerinde et, tavuk, balık tüketimi verilerinde Türkiye dipte… Yani sonuncu!

Eurostat araştırması “2 günde bir etli yemek, beyaz et-tavuk veya balık tüketimi” olanakları üzerine oluşturulan kriterleri esas alıyor.

Bu kriterlere göre temel gıdalara erişemeyen ülkeler sıralanırken, Türkiye, halkın yüzde 37.3'ünün bu temel gıdalara erişimi olamadığı gibi birinciliği de yıllardır kimseye bırakmıyor.

Aslında biz birbirimizi yiyoruz ete para vermiyoruz. Bak o hiç hesaba katılmıyor.

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Peki neden? Sadece şirketler, esnaf değil, çiftçiler de kepenk kapatıyor. Ekonomik güçlükler ve olağanüstü artan maliyetler sonrası besiciler sürülerini tasfiye etti.

Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığı dört yıldır geriliyor. Hayvan varlığındaki düşüş 2024'te de devam edecek. Yaklaşık 15 milyon seviyesine inip dibi görecek.

Sahi olumluya giden ne var bu ülkede? İnsan düşünüyor ama bulamıyor!