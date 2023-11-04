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Ülkede fakir kalmadı!

TÜİK bildiğiniz gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun kısaltması… Aslında ufak bir çabayla ismi TÜMİK diye değiştirilebilir. Bunu hak ediyorlar işin açıkçası. Türkiye Mutluluk ve İstatistik Kurumu…

Enflasyondan tutun, büyümeye, işsizlikten tutun verimliliğe… Hatta ülkenin mutluluk, refah, sağlık istatistiklerini bile hazırlıyor, açıklıyor. Yüzümüzün gülmediği şu günlerde bize müjde üstüne müjde veriyor.

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Bir gün Yaşam Memnuniyeti Araştırması yapıyor, ülke dert üstü murad üstü, herkes mutlu mesut… Sağlık araştırması yapıyor, ülkenin en büyük derdi şişmanlık… Eh bu kadar rahat olunca ülke, yan gel yat Türkiye!

Şu mesut yaşamımızda büyük payları var yani… Acı gerçeklere dayanmamızı sağlıyorlar… “Ülke büyüyorsa ben niye cücük kaldım diye düşünme… Ergenlikte olur böyle şeyler! Sen sonra yetişirsin bize” tadında en azından bir umut veriyorlar.

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Mesela işsizsin, senin işin var aslında “sen çalışmak istemiyorsun” diyor TÜİK… İşsizden saymıyor… Seviniyorsun haliyle…

Aynı zamanda pandemi döneminde herkes evde otururken işsizliğin düştüğünü iddia eden bir kurum kendileri… Hem nüfus artıyor hem çalışan sayısı azalıyor hem de işsizlik düşüyordu. Nasıl atlattık sizce o günleri? TÜİK'in bu desteğini unutmamak gerekli…

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Dün açıkladı enflasyonu… Fiyatlar artıyor, TÜİK bir araştırdı… Artmamış, artar gibi yapmış. Sadece yüzde 61 oranında yükseliş için birbirimizi kıracak değiliz ya… Yumruk sayılmaz kavgada… Yedi düvele meydan okuyan bir ülkeyiz sonuçta…

Her şeye üç haneli zamları yapıştırıp, yıllık enflasyonu çift hanede o da ayıp olmasın diye herhalde… Bari enflasyon rakamıyla beraber fiyat aldıkları ucuz marketlerin listesini açıklasalar. Bugüne kadar yazdıkları fiyattan et, süt bulabilen çıkmadı.

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Büyümek için üretmek, üretmek için yatırım, yatırım için tasarruf gerekiyor. Hiç boşuna uğraşma… Hatta koltuğundan bile kalkma… Söyle TÜİK'e… Büyütsün seni gönlünce…

Çok yakında tüm ekonomik veriler, istatistikler, göstergeler, olumsuzdan olumluya, olumludan daha da olumluya dönmeye başlar. Oradan ülke kopar, ekonomisi coşar…

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Paran yok ama fakir değilsin… Para yok ayaklarına da yatmayın. Yemezler… Devletin resmi organı TÜİK var diyorsa, vardır. Bir arayın, komodine falan koymuş olmayın sakın?

Kişi başı gelir açıklandı, son bir yıl itibarıyla kişi başı milli gelirin 11.897 dolar olduğu ortaya çıktı. Yılda 4 kişilik bir eve yaklaşık 1 milyon 560 bin lira giriyor işte…

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İşin ilginci bunu ülkenin ekonomisini yöneten bakanlar bile bilmiyor! Önlem almalıyız, ekonomiyi düzeltmeliyiz diye çalışmalar içine giriyorlar reformlarla falan uğraşıyorlar.

Yazıktır, yapmayın, dalga geçmeyin şu

bakanlarla!