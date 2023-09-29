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Ülkeyi ayakta tutanlar arabası olanlar!

Enteresan tabii… Önce ek Motorlu Taşıtlar Vergisi getirildi. Sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne iptali için başvuruldu. Nitekim bu ek vergi 2003'te iptal edilen kararın birebir aynısı… Haliyle aynı karar alınmalıydı.

Anayasa aynı anayasa, ilgili maddeler aynı… Raportörü bile beklemeden acil karar verildi. Tek bir karşı çıkma olmadan oy birliği ile 2023'te ek vergi olarak kabul edildi.

Arabası olan herkes ödeyecek yani… Bilin bakalım o yıldan bu yıla ne değişti?

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“Evinde arabası dahi olmayan benim halkım, benim vatandaşım, bugün bırakın bir arabayı birçok yerlerde iki araba evlerimizde var” demişti. Belli ki Saray'dan bakınca vatandaş, şaşalı, debdebeli, çılgın bir hayat yaşıyormuş gibi görüyor. Tanzim satış kuyrukları bile “varlık kuyruğu” olarak niteliyor. Halen anlayamadım, acaba hangi halktan bahsediyor?

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İşsizlik oranı, enflasyon 2001 kriz döneminden bile daha yüksek, vergiler altta kalanın canını çıkartıyor. Ne diyeyim, bizimle eğlenmeyi iyi biliyor!

Neymiş? Önümüzde yerel seçimler varmış. Zam yapamazmış! Dön bak bir muhalefete… Başında Kılıçdaroğlu denilen zatın olduğu ana muhalefet partisine oy verir misin?

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Kılıçdaroğlu'nun derdi kötü ekonomi veya millet değil ki? Gemi! Hâlâ onunla oynuyor… Yanaştıracağım, deyip duruyor. Günü gelince daha önce dediği gibi “tıpış tıpış sandığa gideceksiniz” küstahlığını yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Muhalefet yetersiz kalınca oturup kalkıp sadece bir kereciklik ek vergiye dua etmemiz elzemdir. Yoksa iktidarı üçüncü, dördüncü ya da beşincide durduracak bir oluşum söz konusu değildir.

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Normal şartlarda bırak Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV)… Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bile saçma sapan değil mi? Yahu bu otomobillere binilecek, tüketilmeyecek!

Ülke ekonomisinin üzerine binip tüketen sizsiniz belli ki… Acımadan vurun kırbacı ancak öyle anlarız belki…

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Ekmekten fazlası lüks bu ülkenin vatandaşlarına… Aziz milletimiz seçti bu günleri yaşamayı… Doya doya yaşayalım iyice… İleride okullarda okuturlar ders niteliğinde…

Araç garantili yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler için dolarla borçlanırken sıkıntı yoktu. Halk otomobil almaya niyetlenince sıkıntı oldu. Sahi Diyanet başkanının Mercedes'i kaç Euro'ydu?

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Araba alsam mı diye bana sorarsan, ne kadar şanzıman o kadar randıman…

Önce ÖTV, KDV, MTV, ek MTV, ÖTV'nin KDV'si, tescil, harç, trafik sigortası, kasko, muayene… Egzoz ölçümü, trafik cezaları, yol yaptım parası, yap-işlet köprüsü parası, 25 yıl sonra devredilecek tünelin parası, park parası… Kış geldi kış lastiği, bakımı, aküsü, yağı derken… Cepte benzin alacak paran kalırsa al tabii…

Sen yapmış olursun devlete en büyük iyiliği…