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Yazarken bile saçma geldi!

En son emeklilerin az maaş aldıklarını duyunca kahrolmuştu. Yürekleri sızlatan bir sahneydi… Hiç haberi yokmuş gibi nasıl da güzel isyan etmişti.

Sen git ülkeyi 21 yıldır tek başına yönet, sonra durumdan şikayet et! Bulduğun çözümler ile insan aklıyla alay et. Ekonomiyi mahvet. İşte budur maharet!

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Hele doların artmasına isyanı… Türkiye düşmanlarının işi… Çok yoğun ekonomik saldırıya maruz kaldığımızı söyleyip haftaya o ekonomik saldırıyı yapanların ülkesini ziyarete gidelim en iyisi… Galiba baskın basanındır taktiği…

Hele faizlerin artırılması konusunu hiç açmayalım. Soran olursa faizden haz etmediğimizi belirtelim.

Kamu bankalarının her gün döviz satması için de emir verelim. Satılan dövizin, kimin dövizi olduğu bilinmesin. Saklı gizli sürüp gitsin.

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Bankalar çok kâr etti, hepsi faiz düşürsün. Herkese kredi versin. Kredi vermeyen banka müfteri ilan edilsin.

Bir dakika, hop… Vazgeçtik. Kimseye kredi falan verilmesin. Krediyi alan koşuyor dolara… En iyisi herkes para biriktirsin, tasarruf etsin. Türk Lirası bazında mı?

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Yıllarca faizleri baskılayıp enflasyonun altında faiz vermeye devam edelim. Parasının eridiğini gören vatandaşı dövize yönelince isyan edelim. Şimdi uğraşıp duralım ki elindeki dövizi bozup tekrar Türk Lirası'na yönelsin.

Onun yerine Kur Korumalı Mevduat yapsınlar… Dur! Yine vazgeçtik… Yapmasınlar. Hatta Kur Korumalı yaptıran bankalara ceza yazılsın. Peki insanlar parayı ne yapsın? Münasip bir işe yatırsın…

Vergiyi artıralım. Cep telefonu alınca devletin de bir yeri şişmesin, ona da alalım. Otomobil alanın cebinde para bırakmayalım. Kalmışsa onu da benzin alırken tırtıklayalım.

Tekne, yat, kotra alanı yüksek vergi ile üzmeyelim. Herkes işe yatıyla gitsin. Tekne mazotunda kısın vergiyi de teşvik etmiş olalım.

Zira zam yapılsın ama zam denilmesin. Ayarlama, düzenleme denilsin. Ayıp olmasın.

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Ülkenin sınırları kontrolsüzce açılsın, ipini koparan ülkeye gelsin. Bütün umutları sadece Suriye'ye bağlamak riskli… Zaten oradan gelen geldi…

Afgan, Iraklı, Pakistanlı, bilumum Türki ve Afrika ülkesi vatandaşlarına, Ruslara, Ukraynalılara da açalım kapıları.

Güvenlik güçlerine haber verin yakalasınlar kaçmaya çalışanları…

Ev alan Türk vatandaşı yapılsın. Pazarlıkla indirim hakkı tanınsın. Hatta taksite bağlansın. “Ev alana nargile hediye” kampanyası başlatılsın.

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Maşallah her biri şahane kararlar. Müthiş iş çıkartıyorlar. Baktılar ülke ekonomisi kendi kendine bir türlü yıkılmıyor, el atıp ellerinden geleni yapıyorlar. Ha yıktılar, ha yıkacaklar!

Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, susuz Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi!

Ülkeyi yönetmek kolay mı sandın? Kolay olsa sen yapardın.