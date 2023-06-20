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Yedi düvelden borç arayan ülke

Hakikaten ne güzel yedirdi. İnsanın saygı duymaması elde değil ki! Az buz da değil milyonlarca kişi Türkiye'nin batılı devletlerle ciddi ciddi savaş içerisinde olduğuna inandı. Vatan millet sevgisiyle oyunu kullandı.

Seçim bitti. Bizim savaştığımız ülkelerin yatırım ve borç vermesine ihtiyacımız var şimdi… Bu kadar net…

Haliyle yurt dışından para talep ediyoruz. Veren kim? Düşmanlar! Lider ve güçlü Türkiye'yi istemeyen hasım ülkeler kesenin ağzını açacaklar.

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Para getirsinler diye Mehmet Şimşek geldi. İyi adam, siz de seversiniz belki Türkiye'ye Mehmet Şimşek'in yüzü suyu hürmetine üç beş bir şey ateşlersiniz demeye getirildi.

Bizim stratejist danışmanlara göre Ortadoğu'da kartlar her daim yeniden dağıtılıyor. Onun sancıları bunlar… Dağıta dağıta kart kalmadı. Yeni deste geldi o da eskidi…

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Her geçen gün verilen borç miktarının maliyeti artıyor miktarı azalıyor. Haliyle ihtiyacı karşılayamıyor. Böyle devam ederse ödemeler dengesi krizi kapıda bizi bekliyor.

Şimdi batıya cazip olmak için faiz artırımına gidilecek. Turistik yöre esnafı gibi kapının önünden geçen içeri çekilecek.

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Sahi para neden yatırım için gelmiyor? Hata bende biliyorum. Söyleyemedim ki hislerimi… Belki bunu millet yer ama ekonomiden biraz anlayan biri yer mi? Biliyorum artık geç, ama haykırıyorum gerçeği…

Öncelikle kimse sana güvenmiyor! Sen güveni sağlayamadığın sürece istersen faizi daha da arttır fark etmez. Bu para Türkiye'ye park etmez.

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Sorun hem yönetim sistemi hem yöneten kişi… Yurt dışı yatırımcı çoktan kaybedildi. Öyle kolay kolay gelmez geri…

Uyguladığımız dahiyane politikanın sonuçlarına gelirsek… Daha ortada politika falan yok ki neyin sonucu?

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Başka bir deyişle “determinizm” yani nedensellik ilkesine göre olup biten her şeyin açıklanabilir bir nedeni vardır. Aynı nedenler, aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur.

Basitçe anlatmak gerekirse hesap her türlü bize kilitlenecek. Neden? Asla kötü yönetimden dolayı değil… Savaşıyoruz yedi düvelle…

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Aslında çok iyi ders verdik hepsine… Aylarca faiz düşürdük enflasyon düşsün diye… Dünya bu hizmetimizi unutmasın.

“Biz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu” mesajı çok netti… “Bir ülke ekonomisi nasıl yönetilmemeli” filmi açıklayıcı ve adeta bilgi seliydi…

Bütün bunlara karşı çok rahat kazandı seçimi… İşin ilginci muhalefet de bunu başarı saydı! İyi mi? Türkiye bence dünyanın deney merkezi gibi… Baksınlar, ders alsınlar. Yeni sezon geldi, kaçırmasınlar.