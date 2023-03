PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Abdal ata binince! Şalgam aşa girince!

HASAN Dağı ve karşısındaki Erciyes, 20 milyon yaşındalar. 20 milyon yıl önce denizin altındaydılar. Sular çekildi ve bu coğrafyadan Kapadokya doğdu.

Toprak yapısı.

Suyunun kalitesi.

Havası. Rakımı.

Ot ve bitki örtüsü.

Kapadokya bu coğrafyada at yavrusu tayların kemik ve tırnak yapısının oluşumunda mukayeseli üstünlüğüyle ün kazandı. Tarih boyunca dünyanın en iyi atları Kapadokya'da yetiştirildi; adı da “Güzel Atlar Ülkesi” demektir. Osmanlı ordusu at ihtiyacını Kapadokya'dan sağladı. Kurutuluş Savaşı'nda süvari birliğine atlar Kapadokya'dan toplandı. Son yıllarda Ereğli'de “yarış ömrünü tamamlamış” damızlık atlardan yeni nesil koşu atları yetiştirilmesine başlandı ve başarılı oldu. Şu anda sadece Ereğli'de at üretimi ve yetiştiriciliği yapan 14 çiftlik var.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı!

Ereğli atlarını beğenmedi.

Hollanda'ya dolar akıttı.

At başına 70.000 Euro (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) ödeyip çok sayıda Hollanda atı ithal etti. Hasan Dağı ile Erciyes 20 milyon yıldır neler gördü, neler yaşadı ama böylesine saltanat kibrine hiç tanık olmadı.

Merasim.

Gösteri.

Tantana.

Büyüklenme.

Hollanda atları Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği için alındı. Kaç tane alındı? Niçin Türkiye'de yetiştirilen cins atlar tercih edilmedi de, ülkenin Suudi Arabistan Kralı'nın dolarına muhtaç hale getirildiği şu günlerde, döviz ödenerek toprak büyüklüğü Konya'dan daha küçük Hollanda'dan at satın alındı? Bu soruları CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a cevaplasın diye sordu.

3 gün geçti.

Doğru değil!

Demediler.

Türkiye'de yetiştirilen atlar dururken ülkeyi yöneten bizler gösteriş için Hollanda'ya dolar akıtacak kadar kibir küpüne batmış kişiler değiliz diyemediler. Kapadokya bir yana Eskişehir'in Mahmudiye İlçesi'nde bugün 4.000'den fazla cins koşu atı yetiştiren yaklaşık 100 çiftlik var. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yıllık ortalama 3.000 Arap atı yetiştiren Mahmudiye'deki çiftliklerin yerli ve milli atlarını da tercih etmedi.

Dolar ödedi.

Euro verdi.

Hollanda'dan at aldı.

Şanlıurfa!

Ve Malatya!

Deprem acısını bugün en derinden yaşayan iki önemli şehir de özel cins atı yetiştiriyor. Şanlıurfa'da Arap atları, ülkenin çeşitli hipodromlarında giriştikleri yarışlarda birincilik elde ediyorlar. Malatya'nın ise 153 yıllık at çiftlikleri var. Sultansuyu Harası'nda 27.000 dönüm arazi üzerinde; yarış severlerin bir dönem beğeni ile izledikleri atlar damızlık olarak kullanılıp cins taylar elde ediliyor. Türkiye'nin at çiftlikleri ile haralarında TİGEM'in verdiği destekle atçılık, binicilik, engel atlama, atlı dayanıklılık, atlı jimnastik, atlı okçuluk, rahvan yarış, cirit oyunlarında binilebilecek her çeşitten at yetiştirmek için At Yetiştiriciliği Projesi de uygulamaya yıllar önce başlamıştı.

Bir soru da ben sorayım:

Bu atları Hollanda'dan hangi şirket ithal edip, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sattı?

Şirket sahibi partili mi?

Çok ata sözü var.

At binenin.

At binicisini tanır.

At sahibine göre kişner.

Abdal, ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. Bu son atasözü demek işitiyor ki; bir kişi rastlantı sonucu hak etmediği bir duruma kavuşursa akılsızca böbürlenir.

Neler gördük… Neler yaşadık… Neler duyduk… UNUTMA!

12 bin yıl geri kaldık!

Yer Bilimci Naci Görür, “deprem kentlerini tamir ve yenileme sadece bir inşaat projesi değildir. Her yerleşim alanının yüzey jeolojisini, yeraltı jeolojisini, jeomorfolojisini, jeofiziğini, sismolojisini her yanıyla inceleyip doğru alanları belirlemek ve sonra imara girişmek lazım…” önerisinde bulundu. Değerli bilim adamının altını çizdiği bu incelemeleri yapmadan kentler kurmak ve kentlere karşı işlenmiş bir cinayet olan imar afları ile oy toplayanları seçmek akla can alıcı bir soru getiriyor: Biz toplum olarak kaç yıl geride kaldık? 12 bin yıl önce kurulan Göbeklitepe dağlarda kayalık zemine kurulduğu için son depremden hiç etkilenmedi. Uzmanlar inceledi ve 12 bin yıl önce yapılan sütunların hiçbirinde bir milim oynamaya rastlamadılar. Şanlı Urfa şehri son depremde yıkılırken kentin 19 kilometre uzağındaki Göbeklitepe'de sütunların milim oynamamasına bakarak 12 bin yıl geri kaldığımızı söyleyebiliriz. Şehir planlamasında Türk toplumunu 12 bin yıl geri kalmaya mahkum edenleri sorgulama zamanıdır.