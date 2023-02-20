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Asla unutma!

Tek istifa yok.

Cumhurbaşkanı.

İstifa etmedi.

Şehircilik Bakanı.

İstifa etmedi.

İçişleri Bakanı.

İstifa etmedi.

Milli Savunma Bakanı

İstifa etmedi.

Sağlık Bakanı.

İstifa etmedi.

Altyapı Bakanı.

İstifa etmedi.

Maraş Belediye Başkanı.

Hatay Belediye Başkanı.

Adıyaman Belediye Başkanı.

Antep Belediye Başkanı.

Adana Belediye Başkanı.

Malatya Belediye Başkanı.

Kilis Belediye Başkanı.

Urfa Belediye Başkanı.

Osmaniye Belediye Başkanı.

Hiç biri istifa etmedi.

★★★

330 bin metrekare alanda 4 milyon konut vardı. Çoğu yerle bir oldu. 40 binin üstüne çıkan ölü sayısının çok artacağı belirtiliyor. İnsanlar çaresiz, çocuklar annesiz-babasız kaldı.

Yüksek katlı binalar.

Süslü plazalar.

Hastaneler.

Hava alanları yıkıldı.

Proje yapanlar istifa etmedi. Denetim firması sahipleri ile binaları yapan müteahhitler, tekneyle kaçarken yakalandılar. Denetim firmaları sahiplerinin müteahhitlerin adamı oldukları ve iktidarın buna göz yumduğu ortaya çıktı.

Telefonlar çalışmadı.

Bağlantılar kurulamadı.

Turkcell Genel Müdürü.

İstifa etmedi.

Vodafone Genel Müdürü.

İstifa etmedi.

Türk Telekom Genel Müdürü.

İstifa etmedi.

★★★

Deprem oldu.

Adalet Bakanı

Diyarbakır'a gitti.

Vatandaşlar etrafını çevirdi; “İki yıl önce marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayetimiz vardı. İşleme konulmadı, deprem oldu yakınlarımızı yitirdik” diye bağırıp protesto ettiler.

Bakan duymak istemedi.

İstifa da etmedi.

10 yıl önceydi.

Yıkılır raporu vardı.

O hastane de yıkıldı.

Mezar oldu.

İstifa eden olmadı.

300 saat geçti.

Enkaz altı cansız dolu.

Yargı delilleri toplamadı.

Kepçeler hazırlandı.

Kürüyüp atacaklar.

İstifa eden olmadı.

Reis'in adamıyım diyordu.

Partili müteahhitti.

Yaptığı bloklar çöktü.

Kolonlar kesilmişti.

Çok sayıda insan öldü.

İstifa eden olmadı.

★★★

Depremin ilk günü.

Bakan, çağrı yaptı.

Dünyadan yardım istedi.

Türk Ordusu ise ilk 3 gün boyunca deprem alanında yardıma sokulmadı, gelmedi.

İstifa eden olmadı.

Çürük yapı yenilenmedi.

Tersine imar afları çıktı.

Oy artırmak uğruna.

Evler mezar yapıldı.

Deprem vergileri iç edildi.

İstifa eden olmadı.

AKP eski milletvekiliydi.

Genel müdür yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TK LİDAŞ'ın Nurdağı'ndaki 14 silosu için “denetledik, sağlamlar” demişti. 14 silodan 12'si yakıldı; buğday, mısır çevreye saçıldı.

İstifa eden olmadı.

İskenderun'da 5 mahalle.

Yüzlerce çürük konut.

Riskli alan ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı, depremden 1 yıl önce İskenderun'daki 5 mahallenin riskli alan statüsünü kaldırdı. Deprem oldu, çok sayıda insan canını yitirdi.

İstifa eden olmadı.

★★★

Depremin ilk günleriydi. Evleri yıkılanların acısını paylaşmaya gelen İstanbul Belediye Başkanı'na bir türbanlı hanım; “Ne geziyorsun Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol” diye bağırdı. Bu türbanlı hanımın AKP eski milletvekili olduğu ve Meclis'te imar afları için parmak kaldırdığı ortaya çıktı.

Asla unutma!

AFAD çok geç kaldı.

Kızılay çok hantal.

İlk iki gün yoktular.

Halk bunlara güvenmedi, bağışlarını ses sanatçısının kurduğu derneğe yatırdı. AFAD yönetimi iktidar partisi önde gelenlerinin yakınları ile doldurulmuştu. Kızılay yönetimi de hısım akraba ile kapatılmıştı.

İktidar yakınları.

İstifa etmedi.

İktidar önde gelenleri, AFAD ve Kızılay'da koltuklara yerleştirdikleri yakınlarına ve partililere “istifa edin” demedi.

Asla unutma!