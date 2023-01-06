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Aynada şişman! Gerçekte sıska!

Katar'ın Şeyhi olsaydı anlayabilirdik. Ülkenin tapusu ona ait. Doğal gaz yatakları, petrol rezervleri hepsi onun. Yüksek gönlünden kopuyor, yüzdeleri ve rakamları dağıtıyor. Memura, emekliye yüzde 25 zam müjdesini akşam vakti açıkladı. Gece oldu yatağa girdi vicdanı onu rahatsız etti, “yüzde 25 yetmez” diye düşünmüş olmalı…

Sabah gün ışıdı.

Yüce gönlü taştı.

5 daha koydu.

Artış yüzde 30.

Katar'ın Şeyhi gibi önünde bir çorba kazanı (ülkenin bütün zenginliği) yüce gönlünden kopuyor daldırıyor kepçeyi kazana… Memura, emekliye, işverene, orman köylüsüne, EYT mensubuna, asgari ücretliye, yoksul ailelerin elektrik ve doğal gaz desteğine, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının silinmesine kepçe dolusu dağıtıyor.

Katarın Şeyhi olsaydı!

Katarlılar sevinirdi.

Katar'da enflasyon delirmemiş olduğu için Şeyh'in yüce gönlünden koparak müjdelediği ücret ve maaş zamları satın alma gücünü yükseltirdi. Türkiye'de yükseltmiyor. Çünkü KATAR' da yıllık enflasyon yüzde 5.3, Türkiye'de TÜİK'in emirle indirilen oranı bile yüzde 64,27… ENAG'ın açıkladığı oran ise yüzde 137.

★★★

Seçimi erkene alacak.

Müjdeleri öne çekti.

Memura yüzde 30.

Emekliye yüzde 57.

Bunlar sadece rakam.

Evet maaş şişiyor.

Ele geçen büyüyor.

Peki satın alma gücü!

İşte o küçülüyor.

Harcama artıyor.

Satın alınan azalıyor.

Gece yatarken ve sabah kalkarken ikisi birden yüzde 57 artış müjdeli en düşük emekli maaşı 5.500 TL, yüzde 30 müjdeli en düşük memur maaşı 11.848 TL oldu ama onların satın alabildiği ürün, mal, hizmet ne yazık ki düşüyor.

Enflasyon çok yüksek.

Ve fiyatlar durmuyor.

★★★

Müjdeler:

Göz boyama.

Müjdeler:

Gerçeği saklama.

Satın alma gücünün yükselebilmesi için gelirin satın aldığı ürünün de artıyor olması gerekir. Söz gelimi 5 TL aylığın vardı. 5 TL ile 1 simit alabiliyordun. Seçimi erkene alacak olanın yüce gönlünden koptu aylığını 6 TL yaptı.

Görüntü aynada şişti.

Gerçekte ise büzüldü.

Çünkü simit 7 TL oldu.

Sabah kalkıp gönlümden koptu maaşlarınızı yüzde 5 daha artırıp yüzde 30'a çıkardım diye müjde verdiğiniz memurlar, emekliler, işçiler gelir rakamları artmış görünse de satın alma güçleri yükselmedi. EYT emeklileri de çalışmaya devam edecekleri için aldıkları maaşı birleştirdiklerinde yine de satın alma güçlerinde bir iyileşme olmadığını gördüler.

Aynaya bakma!

Adama bak!

Aynadaki görüntü şişman.

Gerçekte sıska, çelimsiz.

Bir çalışana bugünün dünyasında insan gibi geçinebileceği bir maaş verilebilseydi; kimse EYT diye tutturmazdı.

★★★

Ülkeyi KATAR Şeyhi edasıyla ve itibar delirmesi ile yöneterek yüksek enflasyon ortamını yaratmış olanlar, erken seçim yapmaya karar aldıklarında yüce gönüllü olmaya soyundular. Önlerinde bir çorba kazanı (halktan toplanan dolaylı, dolaysız vergiler) ve ellerinde bir çorba kepçesi (seçim müjdeleri) dağıtıyorlar.

Çorbanın etleri:

Zengine.

Varlıklıya.

Sermayeye.

Çorbanın sade suyu:

İşçiye.

Memura.

Emekliye.

Milli gelirin dağılımında son veri şöyle: Ücret karşılığı çalışanların (alın terinin) milli gelirden aldığı pay yüzde 33'den yüzde 24'e geriledi. Sermayenin aldığı pay ise yüzde 49'dan yüzde 54'e çıktı.

Şeyh taklitçiliği komedi.

Seçimle geldiler.

Seçimle giderler.