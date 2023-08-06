Necati Doğru
Necati Doğru
necatidogru@sozcum.com
Yayınlanma: 06 Ağustos 2023
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yazarlar - Necati Doğru

Bana 2 gün izin

Kişisel işlerim birikti.

Onları yoluna koymam lazım.

Bana 2 gün izin.

Çarşamba günü görüşürüz.

Necati Doğru Necati Doğru Tüm Yazıları için tıklayın
X Reklam