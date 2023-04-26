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Çalmaya değil çalışmaya geliyorlar! Çalmaya değil çalışmaya geliyorlar!

İktidar gidiyor. Gelenler ne yapacaklar da “devleti rüşvet yatağı ve soygun havuzu olmaktan” kurtaracaklar?

Zaman akıyor.

Unutuyoruz.

Rıza Sarraf diye bir İranlı vardı, ABD'nin İran ambargosunu delmek için Türkiye'de bakanlara, bankacılara, üst düzey müdürlere, polise, askere rüşvet dağıtmış, bakanlardan birine en pahalı saati takmış, Cumhurbaşkanı yakınlarının kurduğu vakıflara milyon dolarlı bağışlar yapmıştı.

Yer yerinden oynadı.

Ar damarlar çatladı.

Hiç bir şey olmadı.

Adam ABD'ye kaçtı.

Rıza Sarraf, ABD'ye kaçmadan önce “çok saygın iş adamı olarak” devlet katında itibar gördüğü günlerde “kime nasıl rüşvet dağıttığını” ve sahte evraklarla altın ithal edip, aynı altını ihraç ettiğini grafiklerle çizip anlatırken “Hopalı Teoman” adlı bir memurdan da söz etmişti.

Hatırladınız mı?

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Rıza Sarraf, “Teoman'a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler… Yok yok adam almıyor… ” demişti. Teoman Coşkun Dudak, Atatürk Havalimanı'nda Kargo Müdür yardımcısıydı. Rıza Sarraf, şirketi aracılığı ile Gana'dan Türkiye'ye getirilen 64.5 milyon dolarlık 1.5 ton altın için “sahte evrak düzenlediğini” tutanak altına aldırmış, o tutanak sayesinde devletin kasasına 57 milyon TL vergi geliri kazandırmıştı. “Rıza Sarraf'ın sahte evraklarla altın ticareti yapmakta olduğunu” devlet kayıtlarına Teoman Coşkun geçirmişti. Sarraf'ın altın kaçakçılığı yaptığı uçağı arayan ve tutanakta imzası olan 18 gümrük memuru hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” idari ve adli soruşturma başlatıldı. Ancak savcılık kovuşturmaya gerek görmedi.

Teoman işinden alındı.

Gaziantep'e sürüldü.

Dert etmedi.

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Bu iktidar tabakası!

Dünün halk çocuklarıydılar. Kasımpaşa'da, Sultanbeyli'de büyümüş yoksul ailelerden geliyorlardı. İktidarlarında hemen hepsi; villalara taşınan, umreye rüşvet uçağıyla giden, tatilde çok lüks otellerin kral dairelerinde torba-torun beraber kalan, 30 yaşındaki oğullarının odalarından para kasaları ve vakıflarından kirli işadamlarının bağış tapuları fışkıran mutlu azınlık olmuşlardı. Teoman'ı da çürüteceklerdi.

Al Teoman şu doları.

Sen de ye Teoman.

Al Teoman şu saati.

Sen de saatlen…

Bin Teoman uçağa.

Sen de Umrelen…

Yemedi Teoman.

Almadı Teoman.

Binmedi Teoman.

Avanta ve hırsızlık çarklarının afyonu olmadı Teoman!

Kinlendiler.

Gümrük Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Dudak'ı “yemiyor, almıyor, dürüstlükten, namus ve şereften kopmuyor” diyerek ailesiyle birlikte İstanbul'daki görevinden Gaziantep'e sürdüler. Teoman gümrük memuruydu, o dönemin ekonomiden sorumlu Bakanı gibi düşünüp, “altın patates gibi bir ihraç malıdır” deseydi ve gümrükte altına ihraç malı damgası vursaydı kolunda o yılın parasıyla 700 bin TL değerinde saati, evindeki ayakkabı kutularında 4.5 milyon doları olacaktı. Teoman İstanbul'da kalacak, Gaziantep'e sürülmeyecekti.

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Bugün Memur Teoman ailesiyle birlikte İzmir'de yaşıyor. Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu, kimseye haber vermeden onları ziyarete gitti, aileyle birlikte fotoğraf çektirdi ve “Memur Teoman Dudak, 15 Mayıs'tan sonra devlet kadrolarında çok güzel yerlerde olacak. Bu ülkenin memur Teoman gibi yolsuzluğa bulaşmayan, parti memuru gibi davranmayı kabul etmeyenlere ihtiyacı var” dedi.

Bu şunu gösteriyor:

Çalmaya gelmiyorlar.

Çalışmaya geliyorlar.

Devletin en üst kadrosunda yer alan 711 koltuğu ve bu koltuklara bağlı çalışacak 2500-3000 koltuğu Hopalı Teoman gibi “Dürüstlük bir hazineye benzer, ortaya çıktığında sahiplenmek isteyenler çoğalır” diye düşünenlerle dolduracaklar. Kılıçdaroğlu' nun Teoman Coşkun Dudak'ı evinde ziyaret etmesi devleti

“rüşvet yatağı ve soygun havuzu olmaktan” çıkartmaya karar verdiğini anlatıyor.

Neler gördük… Neler yaşadık… Neler duyduk… UNUTMA!



Yetenek açığı büyüdü!

Manpower Group adlı araştırma şirketi 17 yıldır küresel çapta araştırma yapıyor. Ülkelerin yetenek açığını buluyor. Son raporunu yayınladı. Buna göre; Türkiye geçen yıl yetenek açığında yüzde 71 ile 29'uncu sırda yer aldı. Bu yıl yetenek açığımız 5 puan daha büyüdü ve yüzde 72'ye çıktı. Türkiye'de en çok sıkıntısı çekilen 5 yetenek şunlar: Yaratıcılık ve Özgürlük. Muhakeme Kabiliyeti ve Problem Çözme. İşbirliği ve Ekip Çalışması. Liderlik ve Sosyal Etki. Güvenilirlik ve Öz Disiplin.