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Dört bakanlık ve bir önde gelen TOGG’a burun kıvırdı!

Lüks, pahalı, ithal makam aracı seviciliği, derine kök saldı. Arsızlaştı. Yüzsüzleşti. Dur durak dinlemiyor.

Gerilemiyor.

Fren tutmuyor.

Benden size haber vermesi: 4 koca bakanlık ve bir de önde gelen devlet büyüğü; TOGG'a burun kıvırdı. Oysa TOGG, bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından bol ışıklı, tantanalı bir toplantıda “100 yıllık hayalimiz, yerli ve milli gururumuz TOGG üç ay sonra hem Türkiye ve hem Dünya yollarında olacak…” diye müjdelenmişti.

Sadece 2 ay kaldı.

TOGG şubat ayında satışa sunulacak ve mart ayında da alıcı vatandaşlarımıza teslim edilecek.

4 bakanlık:

TOGG'u beklemediler.

İhaleye çıktılar.

Yurt dışında fabrikalarda üretilmiş, döviz ödenerek satın alınan lüks pahalı ithal makam otomobili ve koruma aracı için sözleşme imzaladılar.

★★★

İsimler şöyle:

Adı:

Milli Eğitim.

TOGG'u beğenmedi.

Bu yıl kullanılacak makam araçları için ihale açtı. Teklif aldı. Ve sözleşmeyi imzaladı. 4 aracın yabancı, yani ithal, döviz ödenerek alınan araçlardan (muhtemelen Mercedes ya da Audi) olması şartı sözleşmeye kondu.

Adı:

Şehircilik Bakanlığı.

TOGG'u itibarsızlaştırdı.

Bu yıl için fabrikadan yeni çıkmış, sıfır kilometrede 4 lüks ithal araç için ihale açtı. İhalede lüks makam aracının markasının “Audi” olması şartı getirildi. Parası ödendi, sözleşme imzalandı.

Adı:

Tarım Bakanlığı.

TOGG'u ötekileştirdi.

Bu yıl makam aracı olarak kullanılacak yabancı ülkede üretilmiş döviz ödenerek satın alınmış 5 ithal araç için teklif verdi. Sözleşmeye madde koydu. Parası ödendi. Sözleşme imzalandı.

Adı:

Sosyal Hizmetler.

TOGG'u küçümsedi.

Bu yıl makam aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet yabancı yani ithal, döviz ödenerek alınmış ihale açtı. Teklif aldı. Parası ödendi, sözleşme imzalandı.

★★★

Adı:

Devlet Malzeme.

Kendisi için değil, genel müdürü için de değil, daire başkanları için de değil fakat ismini açıklamadığı bir devlet büyüğü için Alman firmasından son model Mercedes S serisi LINSPRATION S 400 D 4MATİC bir otomobil satın alma sözleşmesi imzaladı.

Kim bu devlet büyüğü?

İsmi gizleniyor.

TOGG'a burun kıvırdı.

TOGG'u küçümsedi.

TOGG'u ötekileştirdi.

TOGG'u itibarsızlaştırdı.

Bu ismi saklanan devlet büyüğü Devlet Malzeme Ofisi'ne “Bana Mart ayında yollarımızda göreceğimiz yerli ve milli gururumuz TOGG otomobili alın… Ben TOGG'a bineceğim…” demedi… “Bana Alman firmasından son model Mercedes S serisi LINSPRATION S 400 D 4MATİC bir otomobil satın alın… Ben LİNSPRATION S 400'e bineceğim…” talimatı gönderdi.

Ayranı yok içmeye!

Kibirlenir.

Büyüklenir!

Lüksle gider gezmeye!

★★★

Gazetelerde haberi çıktı. Ben açık kaynaklardan (herkesin bildiği) öğrendin. Muhtemelen başka bakanlıklar da vardır fakat bu yukarda isimleri yazılı 4 bakanlık ve ismi gizlenen bu devlet büyüğü niçin TOGG' a binmeyi istemezler? TOGG, Devletin koruyucu, destekleyici kanatları altında; “devlet-özel sektör ortaklığı modeli” ile üretilmeye başlandı. Ve çok muhtemeldir ki, ilk 3-4 yıl zarar edecek ve zararı, 5 babayiğit özel patronun şirketlerinden değil, halkın vergilerinden karşılanacak. Milli gururumuz TOGG, böylesine bizzat bakanlar ve devlet büyüklerinin ötekileştirilmesiyle; “Kara Delik” diyorlar zarar-ziyan batağına mı dönüşecek?

Halkı TOGG'la uyuttular!

Kendileri ithal sevici!

Yeniden yazayım. Belleklere iyice kazınsın: Lüks, pahalı, ithal makam aracı seviciliği, derine kök saldı. Arsızlaştı. Yüzsüzleşti. Dur durak dinlemiyor. Halk ise dondurucu kış soğuğunda başkent Ankara'da Et Balık Kurumu mağazaları önünde “ucuz kıyma kuyruğuna” giriyor.