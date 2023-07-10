PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İmana vergi bindir! İmama gelir ekle!

“Gerçek ceketini giyinceye kadar yalan dünyayı altı kez dolaşır” diyen filozof çare olarak da “aklını kullanma cesareti göster” önerisi yapmıştı.

Olanlara bak!

Akıl nerede?

Şöyle anlatayım:

Türkiye, Allah'a, Kitaba, Peygambere yüksek çoğunluğuyla inanların ülkesi… Son yıllarda ülkemizde Allahsız (Ateist) ve Allah'a inanıp fakat peygamberlere inanmayan (Deist) sayısında artış var ama dünya ile kıyaslandığında çok düşük kalıyor. Çin'de ateistlerin nüfusa oranı yüzde 47, Japonya'da yüzde 31, Fransa'da yüzde 29, Almanya'da yüzde 15, Hollanda'da yüzde 14… Ateistlerin en az olduğu Avrupa ülkesi İsveç'te bile yüzde 8 iken Türkiye'de yüzde 1.5-2'lerde kalıyor. Pew Araştırma, Gallup Araştırma, Eurobarometer Araştırma, KONDA Araştırma, MAK Danışmanlık, IPSOS Araştırma, Optimar Araştırma'nın belli aralıklarla yaptığı ve yayınladığı anket sonuçlarına göre Türkiye'de insanlarımızın yüzde 98'i “Allah'ın varlığına, birliğine, bizi yaratıp yaşattığına” inanıyor. Bizim gibi yüksek inançlı bir ülkede vergileri ağır şekilde yükselttiğiniz zaman aslında “inançlı insanlara, bir başka söyleşiyle imana ağır vergi” koymuş olursunuz. İmana ağır vergi koyan iktidar, deprem gören kentlerimize götürdüğü devlet yardımının Bütçe'de yarattığı açığı azaltmak amacıyla yaptığı “Ek Bütçe'den Diyanet İşleri Başkanlığı'na 276 milyon TL ilave yeni ödenek” ayırdı.

İmana vergi bindir!

İmama gelir ekle!

Bu nasıl bir tedbir!

★★★

Namaz ibadetini camilerde yapan, Cuma namazını mahalle camisinde kılan yakınlarımın ve arkadaşlarımın bana anlattığına göre son yıllarda “imamlar sanki iktidar partisinin propaganda elemanı” gibi çalışır oldular. Yanlış anlamayın. Bütün imamların böyle olduğunu söylemiyorum. Gerçekten dinin gereğini yapsınlar diye mümin Müslümanlara hizmet veren imamları bu iddiadan ayrı tutarım. Ama Türkiye'de bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir iktidar kurumu gibi çalıştığını herkes görüyor. Son habere göre; 1.1 Trilyon TL Ek Bütçe Yasa teklifi yapıldı ve bu teklife; “Milli Dayanışma Paketi” adı verilerek Meclis'e sunuldu.

527 milyar TL.

Deprem için.

590 milyar TL.

Diğer açıklar için.

640 milyon TL.

Cumhurbaşkanı için.

276 milyon TL.

Diyanet için ayrıldı.

İmam sayısını sürekli büyüten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Milli Dayanışma Paketi ek bütçeden alacağı 276 milyon TL ile yıllık harcayacağı para 36 milyar TL'yi geçerek, ayrı ayrı 8 bakanlık bütçelerini geride bıraktı. Adını Milli Dayanışma koyup; bu paketin içinden “Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet'e harcasınlar diye ek para aktarmak” nasıl bir milli dayanışma oluyor?

Anlayan varsa, açıklasın.

★★★

Devlet kadroları şişiyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre Mart 2023 tarihi esas alındığında kamuda işe yerleştirilenlerin sayısı 5 milyon 36 bini geçti. 10 yıl önce 2013'de kamuda çalışanlar 2 milyon 200 bin kişiydi.

Neden bu artış?

Hangi ihtiyaçtan ötürü şişiyor devlet memur kadroları, kadro şişerken verimlilik niçin pörsüyor ve bu şişme içinde Diyanet'in personel sayısı, devlet kurumları içinde en hızlı aratarak 137 bin 500 kişiyi geçti ve devlet hastanelerinde çalışan uzman hekim sayısını (65 bin) ikiye katladı, niçin?

Yüzlerce niçin var.

Açıklama bekliyor.

Bugün en güncel olanı; “faizi artırarak -ona bağlı olarak doları artırarak- bu ikisine bağlı olarak enflasyon artırarak ve bu üçüne bağlı olarak ücretleri artırarak ve bu dördüne bağlı olarak da açılan bütçe açıklarını kapatmak için vergileri artırarak” sonunda yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hedef koyduğu; “Bütçe açığını kontrol etmek ve mali disiplini sağlamak tedbirlerinin bizzat kendisi” niçin enflasyon doğuruyor?

★★★

Tedbirlere bakın.

Faiz arttı.

Enflasyon doğurdu.

Dolar arttı.

Enflasyon doğurdu.

Asgari ücret arttı.

Enflasyon doğurdu.

Memur maaşı arttı.

Enflasyon doğurdu.

Emekli aylığı arttı.

Enflasyon doğurdu.

KDV arttı.

Enflasyon doğurdu.

ÖTV arttı.

Enflasyon doğurdu.

Vergiler arttı.

Enflasyon doğurdu.

Türkiye ekonomisi; enflasyonu indirmek için mali disiplini sağlama tedbirleri alarak enflasyon doğurtan noktaya niçin geldi? İmana vergi bindirip imama gelir ekleme kurnazlığına girince her attığın adım enflasyon doğruyor. Ne demiş filozof; “Aklını kullanma cesareti göster.”