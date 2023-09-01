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S-400 almıştık ne oldu?

“TÜRKIYE Yüzyılı” diye bir ayna yaptılar; “dev eserler görme” ve övünme sahneleri sergilenir oldu. Aynaya her bakışımız bu övünme şekil, şartına uyduruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, “100 yıllık projeleri 20 yıla sığdırdık” diye övündü.

Uysa da.

Uymasa da.

Hepsi aynada.

Aynen şöyle diyorlar:

Savunma Sanayi!

Askeri imkanlar.

Askeri yetenekler.

En üst lige yükseldik.

Ve sayıp sıralıyorlar:

Milli Muharip Uçak.

Hangardan çıktı.

Hafif Taarruz Uçağı.

İlk uçuşunu yaptı.

İnsansız Savaş Uçağı.

Adı KIZILELMA kondu.

Özgün helikopter ürettik.

Adını GÖKBEY koyduk.

Jandarma hizmetine verdik.

★★★

Savaş uçağı gemisi yaptık.

Adını TGC Anadolu koyduk.

Üstüne SİHA yerleştirdik.

SİHA'yı Cumhurbaşkanı'nın damadının şirketi Bayraktar yaptı. Bu bölüm dev aynasında daha devleşerek görünsün diye TGC Anadolu, dünyanın ve ABD'nin en büyük savaş gemisi USSR Gerald Ford ile birlikte Doğu Akdeniz tatbikatına katıldığında Bayraktar şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'nin davetiyle ABD uçak gemisine bindi, birlikte tatbikat izledi.

Görünse de.

Görünmese de

Hepsi aynada.

Uzun menzilli.

Hava Savunma.

Adını SİPER koyduk.

Görüş içi…

Görüş ötesi…

Füzeleri yaptık.

Adlarını sayayım:

BOZDOĞAN Görüş.

GÖKDOĞAN Görüş.

GÖKDENİZ Görüş.

Envantere işledik.

KARAOK füzesi, hedef uçağı seyir füzesi ŞİMŞEK, denizaltı torpidosu AKYA, burun radarı AKINCI TİHA, Erken İhbar Radar Sistemi ERALP, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi MERT, hepsini yerli ve milli olarak yaptık. Bunların yüzde 90'ını devletin savunma şirketleri yapıyor, ancak aynada cumhurbaşkanı damadı şirketinin yaptığı dev boyutlarda.

Uysa da aynada.

Uymasa da aynada.

H H H

İnsan merak ediyor:

Askeri imkanlar, yetenekler açısından ve her çeşit füze savunma sistemleri yapmada en üst lige çıkabilen Türkiye, Rusya'dan toplam maliyeti 2.5 milyar dolar tutan S-400 almıştı, bunlar ne oldu? Hatta ASELSAN Genel Müdürü, “S-300'lere, S-400'lere ihtiyacımız yok, onlara ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bu bizim görevimiz” açıklamasını bu yılın nisan ayında yapmış ve 100 kilometre (60 mil) uzaktaki hedefleri vurduğumuzu da söylemişti. Bu durumda biz niçin S-400 aldık? S-400 aldığımız için ABD, CAATSA (Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uyguladı. 1 milyar 250 milyon dolar peşin ödeme yaptığımız ve yapımcı ortak olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden bizi atmıştı.

Paramızı da geri vermedi.

Sorma hakkımız doğuyor.

S-400 almıştık ne oldu?

Unutulan da.

Unutan da.

Hepsi aynada.

★★★

Savunma Sanayi'nde!

Askeri imkanlarda.

Askeri yeteneklerde.

En üst lige yükseldik.

Dev adım attık.

Peki!

Şeffaflıkta.

Halkı bilgilendirmede.

Niçin en alt lige indik?

Şeffaflıkta pire kaldık.

Dev de aynada.

Pire de aynada.

Türkiye'nin “evlenme evrakı almak için İstanbul Başkonsolosluğu'na giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kellesini testere ile kestirip vücudunu asitli suda eriten katil dediği” Suudi Arabistan Prensi'nden “taze dolar dış borç bulmaya üst düzey heyet göndermesi” de aynanın arkasına atıldı.

Öğretmene ters kelepçe! İşçiye jandarma kalkanı!

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, iktidarın sunduğu teklifi kabul etti. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisine; 2024 yılı için yüzde 15+10 ve 2025 yılı için de yüzde 6+5 maaş artışı verdi. Bu artış; yaşanmakta olan yüksek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Memurlar tepkili. İstanbul'da özel okullarda öğretmenlik yapanlar, verilen maaşın azlığını anlatmak için pankart açıp gösteri yapınca polis ters kelepçe takarak 30 öğretmeni gözaltına aldı. Yine İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun her yanında ücretleri yetersiz diye direniş yapan işçiler de jandarma kalkanı ile durduruldu. İktidar kendi beceriksizliğiyle derinleştirdiği ekonomik krizin faturasını memura, çalışana, emekliye yıkıyor. Öğretmene ters kelepçe, işçiye jandarma kalkanı.