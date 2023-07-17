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Sıcaklar ve zamlar!

Yaşar Kemal'in romanlarında anlattığı “Çukurova'nın sarı sıcağı” benzeri boğan, bunaltan alev dalgası bütün ülkeyi kapladı. Uzmanların söylediğine göre Afrika'dan gelen sıcak hava, Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buz tabakasını bile eritti. Bazı kentlerimizde 50 dereceye kadar yaklaştı. 35 kentimizde de 35 derecenin üzerinde sıcaklık kayda geçti.

Çin, Japonya.

Teksas, Kaliforniya.

Avrupa'da İtalya.

Komşu Yunanistan.

Atina nefessiz kaldı.

Selanik kavruluyor.

Bütün dünya yanıyor.

Çocuklara dikkat.

Yaşlıları gözetin.

Bol su için.

Serin kalın.

Hafif giyinin.

Karpuz yiyin.

Bulabilirseniz…

Ağaç bulun.

Altına sığının.

★★★

Doktorlar şiddetle öneriyorlar: Afrika'dan gelen kavurucu hava dalgasına ilave olarak bir de güneş ışınlarının dik olarak indiği saatlerde (11.00 ile 16.00 arası) özellikle başınızı güneşten koruyun. Korumazsanız; güneş çarpması, sık nefes alma, bunaltı, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı ve zihin kaybına uğrayabilirsiniz. Nitekim etkisi ilk önce iktidar siyasetçilerinde görüldü. Ülkemizin son 22 yılında siyaset ağacına kalıcı çentikler atarak ismini duyurmuş politikacılardan biri olan AKP'li Metin Külünk, “Benzine, motorine, doğalgaza zam yapanların kirli bir operasyonun parçası olduklarını” söyledi.

Benzin litresi:

35 TL'ye dayandı.

Motorin litresi:

33 TL'yi geçti.

Metin Külünk'e göre 15 Temmuz yıl dönümüne denk getirilen bu zamlar iktidara karşı yapılmış “kirli bir operasyon” olmalıydı. Partili ve hem de Merkez Yürütme Kurulu üyesi milletvekilliği de yapmış Metin Külünk, parti başkanı Cumhurbaşkanı'nı “kirli operasyon çeken” biri olarak görüyor.

Bu nasıl söylem!

Bu ne biçim laf!

İşte sıcaktan.

Bilinç kayması.

Kafa karışıklığı.

Zihin bunalması.

★★★

Aman dikkat!

Siz, siz olun.

Gölgede kalın.

Salatalık yiyin.

Zamlar, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının yanında ondan daha beter ağırlıkta ülkeye çöktü. Zamlar vergi artışlarıyla geldi, gelmeye devam edecek. Çünkü çıpa değişti. Ekonomi programı “NAS çıpasına” bağlanmış, düşük faizle dünyaya meydan okuyan bir müthiş modelin hayali kurulmuştu. Hayal tutmadı, beklenenin tam tersi oldu; dolar fırladı, ona bağlı olarak enflasyon oranı üç haneyi geçti.

Seçim bitti.

Cumhurbaşkanı kazandı, “NAS çıpasından” vazgeçildi ve “Zam ve Vergi Çıpasına” geçilsin diye Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Cumhurbaşkanı da “daha fazla zam ve daha fazla vergi çıpasına” destek olsun diye son torba yasanın içine yerleştirilen bir maddeden yetkisini alarak; “vergi yükünü” artırdı. Çünkü yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ona “memleket gemisini batmaktan kurtarmamız için yeni çıpamızın sonuç vermesi ve yeni çıpamızın sonuç vermesi için de vergi yükü ile zam yükünü artırmalıyız” demişti. Sonuçta zamlar çıpaya uygun yapılıyor. AKP'nin önde geleni Metin Külünk ise bunu “kirli operasyon çekme” diye görüyor.

İşte güneşten!

Bilinç kayması.

Kafa karışıklığı.

★★★

Afrika'dan gelen kavurucu sıcak hava suyun önemini yeniden öne çıkardı. Kuraklıktan akarsuların debileri düşüyor, göllerde ve barajlarda su seviyesi en aza iniyor, Düden Şelalesi bile kuruma tehlikesi ile yüz yüze geldi. Hatırlayacaksınız; GAP Projesi'nin iki ana hedefi vardı. GAP projesi, sudan elektrik üretmenin yanı sıra ondan da önemlisi; Doğu Anadolu'nun bol kar sularını Batı Anadolu ovalarıyla buluşturacaktı. GAP ile asıl hedeflenen; suyun Şanlıurfa, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Siirt'ten sonra, mevcut nehir yataklarını kullanarak; Sivas, Kayseri, Konya ve hatta Eskişehir ovalarına akıtılabilmesiydi.

22 yıl geçti.

Niçin olmadı?

Kafa mı karıştı?

Bilinç mi kaydı?

Zihin mi bulandı?