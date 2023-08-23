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Yiye yiye kendini bitiren!

Bunun söylenişi; “mili para Türk Lirası'nı gayrı milli ABD doları ile korumak” olmalıydı. Kibarlık yapıldı adını; “Kur Korumalı Mevduat” koydular. Bu çıtkırıldım nazik adlandırma; “utanma duygusunu bastırma” ihtiyacından doğmuş olmalı.

Milliyetçi geçiniyorlar.

Milli parayı, doların korumasına terk ettiler ve bunu; “1 taş atacağız, 5 kuş vuracağız… Yıl sonunda hem faizler, hem enflasyon düşmüş olacak… Düşük faizle ekonomik büyüme modeli nasıl olurmuş bütün dünya görecek…” diye söz verip ilan ettiler. 22 yıllık iktidarları sonunda model geldi “ne yerse yesin doymaz, hiçbir şeyi kalmayınca kendini yiyerek son bulur” bir yaratığa dönüştü.

Türk mitolojisinde adı:

Toybadım ırmağıdır.

“Doymadım” demektir.

Açgözlülük ırmağı.

Köprüsü at kılından.

Suyu gözyaşı, kandır.

Yunan mitolojisinde adı: Ağaç katili Erysıkhton'dur; ağaçları keser, bitirir, kimseyi dinlemez. Doymazlığa mahkum edildi; ne yerse yesin doyamaz oldu, varını yoğunu yedi bitirdi hiçbir şeyi kalmayınca kendini yedi.

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Faiz: 45.

Dolar: 32.

Benzin: 50.

Bunlar olmazsa; ani duruş kapıda diye dikkat çekenler var. Bu yüzden Hazine Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı, Bankacılara “vadesi dolan Kur Korumalı Mevduatların sahiplerini dolar tutmaktan caydırın, Türk Lirası'nda kalmaya ikna edin” çağırısında bulundu. Böylece Amerikan doları korumalı Türk Lirası mevduat modeli, varını yoğunu yedi bitirdi, sonunda hiçbir şey kalmayınca kendini de yemek noktasına gelmiş oldu.

Model çöktü.

Nasıl çökmesin?

Üç ay önce 300.000 TL'sini “Dolardan Kur Korumalı Mevduata geçişli” olarak yatıran birisi dün (22 Ağustos 2023) vadesi dolan 300.000 TL'sine 106.000 TL getiri (faiz) aldı, parası 406. 000 TL oldu. Bu vatandaş parasını Türk lirası mevduata yatırmış olsaydı ancak 30.000 TL alacak; toplam parası 330.000 TL'de kalacaktı. Bunun için Kur Korumalı Mevduatın (3.4 trilyon TL'ye dayandı) kabaca yüzde 70'i “dolardan geçişli” hesaplardan oluştu.

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Bankacı ne yapsın? Para sahibine ne desin, nasıl ikna etsin ki, bu adam parasını dolara çevirmesin de Türk Lirası'nda tutsun?

Faiz, 45 olursa!

O da yetmez.

50 olursa da kesmez süper faizli bono çıkartılırsa ve yıl sonunda 1 Dolar= 32 TL'yi görürse işte o zaman yabancılar dolarlarını Türkiye'ye getirirler, bozdurarak Türk Lirasına geçerler; yüzde 45-50 faizle bankaya Türk Lirası olarak yatırırlar. Vade sonunda Türk Liralarını dolara çevirirler, yüksek kazanç sağlamış olarak geri götürüler. Dolardaki deli yükseliş, fiyatlardaki azgın gidiş ancak bu yolla durur ve “İşte gördünüz mü enflasyonu yine biz düşürüyoruz… Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye yine biz alıyoruz..” diye milliyetçilik alkışı yükseltilir. 70 yıldan beri “1 taş atacağız 5 kuş vuracağız” diye söz verip iktidara gelen tüm sağcı hükümetler krizleri bu yolla çözmüş göründüler. Türk halkının sırtından dışarıya gelir transfer ettiler.

Bunun adına da milliyetçilik dediler.

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Kur Korumalı!

Yoksuldan aldı.

Zengine verdi.

Hazine Müsteşarlığı yapmış hesaptan kitaptan anlayanlar “Kur Korumalı Mevduat modeli kaldıraç yapılarak halktan vergi yoluyla toplanan 600 milyar liranın, zengin kesime aktarıldığını” söylemekteler.

Neler gördük… Neler yaşadık… Neler duyduk… UNUTMA!

Şarkıcı Teoman, aydınları “garibanizme” çağırdı!

Şarkıcı Teoman, yeni bir şarkı yazıp, söylemiş. Yeni şarkısını duyurmak için gazetelerde ve bazı TV ekranlarında yayımlanan açıklamasına göre, Türk aydınları Nazım Hikmet'in, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” şiirini okudukları için halktan kopmuşlar. Aydınlar Necip Fazıl'ın; “Öz yurdunda garipsin. Öz vatanında parya” şiirini okumuş olsalardı halkı anlayacaklar, halktan kopmamış olacaklardı diyor. Aydınları “garibanizm” yapmaya çağırıyor. Şarkıcı Teoman'a bir sorum var: 22 yıldır kesintisiz halkın çoğunluğunun oyunu alıp seçilerek iktidara kalan ve lideri sık sık Necip Fazıl'dan şiir okuyan parti, ezikliğin, garipliğin, mazlumluğun, mağdurluğun kışkırtıcı sözcülüğünü yaptı fakat ezikliği, garipliği, mazlumluğu ve mağdurluğu ortadan niçin kaldıramadı? Gücü mü yetmedi, yoksa kaldırmak istemedi mi?