Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asgari ücret temel ücrete dönüşüyor

İki yıl öncesine kadar yılda bir kez belirlenen asgari ücret, bu yıl da yüksek enflasyonun etkisi ile yine yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere yeniden belirlendi. Asgari ücret sadece asgari ücret alanları değil, bütün ücretli çalışanları ilgilendiren çok önemli bir parametre.

Ülkemizde 16 milyon 700 bin sigortalı çalışanın %38'i asgari ücret alıyor. Geçen yılın verilerine göre, aylık brüt 80.000 TL ücret geliri edenlerin sayısının 46.000 ila 48.000 kişi olduğu gerçeği karşısında, çalışanlar için asgari ücretin artık temel ücret haline geldiğini rahatça söyleyebiliriz. Çalışanlara asgari ücretin altında ücret verilemeyeceğini, buna aykırı hareket eden işverenlere idari para cezası verildiğini, ayrıca çalışanın haklı fesih hakkı kazanacağını ifade edelim. Yine, 01.01.2022 tarihinden itibaren bütün ücretliler için asgari ücrete isabet eden tutara Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası uygulanmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı, günlük brüt 447,15 TL, aylık brüt 13.414,50 TL ve net 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir (Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı). Böylece yıl başında belirlenen asgari ücrete %34 oranında, bir yıl önce açıklanan asgari ücrete göre de %107 oranında zam yapılmış oldu. On iki aylık tüketici enflasyon oranı %39 olarak açıklanmıştı.

Yılın 2. Yarısında Uygulanacak Net Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen bir günlük brüt asgari ücretin 447,15 TL olduğu dikkate alınarak, net asgari ücret ve asgari ücretin işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır.

BÖYLE GİTMEZ

Çalışanların aldıkları asgari ücret tutarları yılda iki kez yükseltiliyor. Peki asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanların ücretleri aynı oranda artıyor mu? Tabi ki hayır. Bu politika, çalışanları yoksulluk ve sefalette taban ücrette bir araya getiriyor. Ayrıca yüksek enflasyonun devamını sağlıyor. İşletmeler ücretlilerin artan maliyetlerini fiyatlara yansıtıyor. Böylece ücret artışı-enflasyon-ücret artışı -enflasyon döngüsü sürüyor. Bu yükü taşıyamayan işletmeler, daha düşük maliyetli olduğu için kayıt dışı istihdama yöneliyor. Zaten çalıştırabileceği milyonlarca mülteci hazır. Sonra da “Türkler iş beğenmiyor” teraneleri başlayacak. Devletin vergi ve sigorta primi tahsilatı azalacak. Sonra vergi artışları, ek vergilere devam.

İktidar, enflasyon ile mücadele yerine işverenlerin maliyetini ve dolayısıyla enflasyonu arttırıyor ama asgari ücret artışı nedeniyle sigorta prim maliyeti arttığı için sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini düzeltiyor.

Enflasyonla mücadele edilmedikçe, asgari ücretin her ay belirlendiği bir dönem çok yakında başlayacak.