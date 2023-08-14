Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Borcun tamamı ağustos sonuna kadar ödenirse yapılandırmadan faydalanmak mümkün

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitini ödeme süresi, 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu uzatma ile diğer taksitler kaydırılmadığı için, ilk iki taksitin ödeme süresi aynı tarih olan 31.07.2023 tarihine denk geldi. Aynı günde vergi, sigorta primi ve diğer bütün taksitler ödenmek zorunda kalınınca; sistemler çöktü ve mükellefler ödemelerini yapamadı. Bunun üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı 7440 sayılı Kanun kapsamında ödenecek olan vergiler için yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresini 04.08.2023 ve Sosyal Güvenlik Kurumu da 03.08.2023 tarihine kadar uzatmış ve bu ilave sürede ödemeler yapılabilmişti.

SON DAKİKA FIRSATI NASIL DOĞDU?

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi, sigorta prim borçları ve matrah artırımı ödemelerinin taksitle ödenebilmesi için; ilk iki taksitin vergi de 4 Ağustos 2023, sigorta ödemelerinde 3 Ağustos 2023 tarihine kadar yapılmış olması gerekiyordu. Bu şartı yerine getiremeyenler yapılandırma hükümleri dışında kalıyordu. Peşin veya taksitle ödeme seçeneğini seçip ödemelerini yapmayanlara bütün borcu 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeyerek, kanun hükümlerinden yararlanma yolu nasıl açıldı?

7440 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrasının 4'üncü cümlesinde; “Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılır” hükmü mevcuttur. Buna göre;

– Peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacaklarının tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi,

– Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit süresi içerisinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla,

7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

Bu ayın sonuna kadar bütün borçlarını ödeyenlerin borçlarına, katsayı uygulanmayacak. Ancak 7440 sayılı Kanu'na göre; peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlardan, sigorta da 03.08.2023, vergi de 04.08.2023 tarihine kadar ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler, bu tutarları 31.08.2023 tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali (süresinde peşin ödemede %90 indirim uygulanıyordu) ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri durumunda, katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün olacaktır. Yani, geç ödeme zammı alınarak ve peşin ödeme indirimi uygulanmayarak yapılandırmadan faydalanmak mümkün olacak.

FIRSATI KAÇIRANI e-HACİZ İLE ÜZERLER…

Vergi ve sigorta borcu olan ve ilk iki taksiti zamanında ödemeyen mükellefler için; bu ayın sonuna kadar borcun tamamını ödeyerek, borçtan kurtulma olanağı veren düzenleme kapsamında ödemelerini yaparak borçlarını kapatmalarını tavsiye ederim. Herkesin, malumu olduğu üzere; Hazine'de para yok, dolayısıyla bu süreler bittiğinde bütün borçlu mükelleflerin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok.

Özellikle matrah ve vergi artırımı yapanlar, kendileri için diğer borçlu mükelleflerden çok daha avantajlı fırsat sunulduğunun farkında olup, bütün taksitleri bu ayın sonuna kadar mutlaka ödemeliler. Aksi halde, hem matrah ve vergi artırımının getirdiği incelenmeme dokunulmazlığını kullanamayacak hem de bedeli gecikme zammı ile birlikte ödemek zorunda kalacaklar.