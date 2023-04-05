Oğuz Demir İletişim Bilgileri

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Asıl mesele 8.500 TL bayram ikramiyesi değil!

Neden olmasın?

Neden bir türlü devletin milyonlarca yurttaşına hak ettiğini vermesi hususunu hayal edemiyoruz?

Çünkü alıştık.

Mesela şöyle düşünün. Hiç uçağın inmediği yere devlet yıllar boyu sürecek milyonlarca Avro taahhütle havalimanı yaptırabiliyor ama emekliye 8.500 TL emekli ikramiyesi veremiyor, öyle mi?

Ya da mesela elinde tasarrufu olan yurttaş aman döviz almasın, TL daha fazla değer kaybetmesin diye sadece tek bir yılda 180 milyar TL ödeme yapabiliyor. Ama emekliye 8.500 TL emekli ikramiyesi veremiyor!

Tamam haydi bunu faizler artmasında diye yaptınız.

Faiz ödemeleri azaldı mı?

Nerede?

2023 yılı bütçesinde faiz ödemeleri için 560 milyar TL'ye yakın harcama koyuldu.

Yani iktidar yüksek risk primi ve yanlış politikaları için 560 milyar TL'yi bulacak ama emekliye 8.500 TL ödeyecek kaynak bulunamayacak.

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Bakın yük küçük değil.

SGK kayıtlarına göre 13,1 milyon emeklimiz var. 2 milyon civarı da EYT ile birlikte emekli geliyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin maliyeti de 250 milyar TL'nin biraz üzerinde!

Yani oldukça ciddi bir kaynak.

Ama bir yanda çok sınırlı sayıda, zaten imkanları oldukça geniş bir zümreye geldiğinde kaynak bulunabiliyor. Kimse yapılan işlerde kaynak nerede sorusunu sormuyor.

Öte yanda 15 milyona yakın yurttaşımızın iki bayramda birer asgari ücret almasına gelince kaynak nerede sorusu çıkıyor öyle mi?

Unutmayalım.

İktidarın teşvik vs. adı altında 2023 yılında vazgeçtiği vergi geliri neredeyse 1 trilyon TL!

Evet içinde asgari ücretlinin geliri biraz daha artsın diye için vazgeçilen gelir de var ama bu tutarın büyük bir kısmının yarar sağladığı kitle sınırlı

bir gruba işaret ediyor.

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Tüm bu yukarıda verdiğim örneklerin nedeni ise başka. Son yirmi yılda öyle bir Türkiye oluştu ki emekli, öğrenci, esnaf, çiftçi fark etmeksizin ne zaman geniş halk kesimlerinin yararına bir fikir ortaya çıksa birileri çıkıp “bunun kaynağını nereden bulacaksınız?” sorusunu sorup duruyor.

İşte daha kötüsü bu.

Asıl neden de kaynağın bulunamayacak olması vs. değil.

Yukarıda da gördünüz, kaynak istenirse bulunur… Bu tip vaatler dikkatli bir şekilde hesaplanarak verildiği ve uygulandığı sürece bugün yaşadığımız birçok sorunun çözümüne kaynak bulunması oldukça mümkün.

Asıl mesele bu ülkede konu emekli olunca bir tık iyi yaşamın hayaline dahi izin verilmemesine alışmış olmak.

Asıl mesele ülkede milyonlarca gencin, işçinin asgari ücrete talim etmesini bir normal olarak kabul ettirmiş olmaları.

Asıl mesele çıkar telefonunu gösterci amcaların ülkesine dönüşmemiz.

Yani asıl mesele ülkeye ilişkin en ufak bir hayalimizin olmasına bile izin vermemeleri.

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Son söz;

Ne derlerse desinler, bugüne dek yaptıklarıyla neyi kabul ettirmiş olurlarsa olsunlar…

Bu ülkenin milyonlarca yurttaşı için de daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu görecekler!

Bu tip vaatler işte bu yüzden çok önemli!