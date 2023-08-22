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Adalet bunun neresinde?

Dün SÖZCÜ'nün birinci sayfasındaki çift sütunluk bir fotoğrafa bakarken acı acı düşündüm:

“Çok yazık! Yabancıya karşı gösterilen şefkat, kendi insanlarımıza gösterilmiyor.”

34 kilo uyuşturucu ile yakalanıp 10 yıl hapse mahkûm edilen İsrail vatandaşı Danny Aweke affedilip serbest bırakılınca memleketine uçtu.

Onu Tel-Aviv havaalanında ailesi ve yakınları mutlulukla karşıladılar.

Fotoğrafta, sevinçle bir yakınına sarılan İsrailli'nin gözlerinin içi gülüyordu.

Danny Aweke “Hep bu özgürlük anını bekliyordum. Türkiye ve İsrail'deki yetkililere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Daha önce İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan için teşekkür mesajı yayınlamıştı.

Uyuşturucu kaçakçısına yapılan bu sıra dışı muameleyi görünce aklıma hapiste çile çeken emekli paşalar geldi.

Yabancı devletler bastırınca, onların suçlu vatandaşları affediliyor.

Yabancılara gösterilen hoşgörünün, çeşitli hastalıklarla boğuşan, yaşları ortalama 80'in üstünde olan emekli generallere gösterilmemesi üzücüdür.

Ciddi tedaviye ihtiyaçları olan yurtsever paşalar 2 yıldır hapiste…

Cezaevinde mi ölmeleri isteniyor?

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28 Şubat Davası'nın beraat eden sanığı E. Kıdemli Albay Alican Türk “Başlangıcından Bugüne Kadar 28 Şubat Davası” başlıklı 30 sayfalık bir bilgi ile birlikte şu notu gönderdi:

“Hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçeceğinden zerre kadar kuşku duymadığım ‘28 Şubat Kumpas Davası'nda ceza verilen komutanların cezaevine girişleri 19 Ağustos günü 2'nci yılını doldurdu.

Yaşları ortalama 80'in üzerine olan 14 Komutandan 8'i, zaman içinde sağlık gerekçeleriyle tahliye edilmiş, 85 yaşındaki E. Hava Korg. Vural Avar komutanımız Sincan FR Tipi Cezaevi'ndeki 489'uncu günde yaşamını yitirmişti.

Ancak 5 komutanımız, haklarında Adli Tıp Kurumu'nun raporu olmasına rağmen tam 2 yıldır cezaevinde tutuluyorlar:

E. Orgeneral Çetin Doğan (83 yaşında)



E. Orgeneral Fevzi Türkeri (82 yaşında)

E. Korgeneral Yıldırım Türker (82 yaşında)

E. Tümgeneral Temel Özkaynak (79 yaşında)

E. Tümgeneral Erol Özkasnak (78 yaşında)

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Uyuşturucu kaçakçısı İsrailli'den önce, terör suçlusu Amerikalı rahip Brunson ile Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel ve bazı katiller serbest bırakılmıştı ama emekli yurtsever paşalara (Adli Tıp Raporu'na rağmen) nedense özgürlük yok!

Adalet bunun neresinde?

“Bir dokun bin ah işit!”

Dün, Türk Telekom hakkındaki telefon ve internet şikâyetlerinden bahsetmiştim.

O yazımdan sonra çok sayıda yeni şikâyet geldi. Bunlardan biri de Dursun Atılgan'a ait… “Bir dokun, bin ah işit” derler ya… Telekom da o halde!

Yaz aylarını Bodrum Türkbükü'nde geçiren Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan gönderdiği mesajda özetle şöyle diyor:

“Saygıdeğer üstadım

21 Ağustos 2023 tarihli, yazınızın bir konusu da Türk Telekom.

‘Türk Telekom bıktırıyor' başlıklı yazınızda Türk Telekom'dan internet ve sabit telefon hizmeti alanların dertlerini dile getirmiş olmanızdan dolayı size sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bizim telefon 2 yıldır (iki yıldır) çalışmıyor. Çağrı merkezine en az 50 kez arıza kaydı ve hatta şikâyet kaydı bırakmamıza rağmen, telefon çalışmıyor.

İki kez eve gelip inceleme yapacaklarını yazdılar. Bekledik, ancak boşuna bekledik.

Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı varsa araştırsın!

Şöyle düşünüyorum da, herhangi bir acil durum söz konusu olsa, iletişimi sağlayamayacağı kesin olan bir kurum nasıl olur da liyakatsiz ellerin yönetimine ve sorumluluğuna terk edilebilir?

Tüm uyarılarımıza rağmen arıza giderilmiyor. Bize göre laçkalaşmış bir kurum izlenimi veriyor Telekom.”

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