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AKP’yi kaybetme korkusu mu sardı?

“Denize düşen yılana sarılır” derler ya… Bu söz sanki günümüzün AKP'si için söylenmiş gibi…

21 yıldır seçim kazanan iktidar partisi, 14 Mayıs seçimlerini kaybetmekten çok korkuyor olacak ki, “iyi-kötü” demeden önüne gelen herkese sarılmaya başladı.

Artık tabela partisinden öteye gitmeyen ANAP ve adı tamamen unutulan DSP'den Yeniden Refah Partisi'ne kadar her kapıyı çalan AKP “Kim olursan ol, ne olursan ol, bana gel!” diyor.

Bu telaş şunun göstergesi:

Kaybetme duygusuyla hareket eden AKP'liler, karanlıkta şarkı söyleyerek korkularını bastırmak isteyen insanlara benziyorlar.

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Şimdi, “Hizbullah” adlı kanlı terör örgütünün siyasi kanadı olduğu belirtilen ve oy oranı yüzde 0,3 olan bir parti, Cumhur İttifakı'na katılmak için devreye girdi…

“HÜDA PAR” adındaki bu ırkçı ve dinci parti Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alıp resmi teklif beklediklerini açıklayınca, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş koşa koşa gitti ve HÜDA PAR Genel Başkanı ile el sıkıştı.

Akıllı bir insan olarak bildiğimiz Numan Kurtulmuş bunu nasıl yapabildi, bilemiyoruz! Emir büyük yerden gelmiş olmalı!

Dedik ya… AKP'deki bu telaş, bu acele, denize düşen yılana sarılır misalini hatırlatıyor.

HÜDA PAR'ın parti programı tam anlamıyla bölücü ve yıkıcı…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne diyor bu şe? Böyle Türk ve Türklük karşıtı bir parti ile ortaklık yapmayı Türkçü geçinen MHP nasıl içine sindirecek, anlamak zor!

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Ortağı olarak AKP'yi destekleyecek HÜDA PAR, açıkladığı parti programıyla bölücü, yıkıcı, Anayasa ve Türklük karşıtı (hatta düşmanı) gerici bir parti olduğunu gösterdi. HÜDA PAR'ın programındaki isteklerinden bazıları:

– Türk Milleti tanımı değiştirilsin.

– “Ne mutlu Türk'üm” diyene sözü kaldırılsın.

– Anayasa'nın değişmesi teklif bile edilemez denilen ilk 4 maddesi değiştirilsin.

– Kürtçe “ikinci resmi dil” olsun.

– Anadilde eğitim hakkı tanınsın.

– Zorunlu askerlik kaldırılsın.

– Güneydoğu'da koruculuk sistemi tasfiye edilsin.

– “Dersim ve Şeyh Sait” için özür dilensin.

AKP tüm bu saçmalıkları nasıl kabul ediyor? Hele MHP…

HÜDA PAR'ın istekleri MHP'nin felsefesiyle taban tabana zıt!

İki parti de seçmen tabanında ağır hasar görebilir!

AKP ve MHP'li vekillerin, seçim bölgelerine dağıldıkları vakit, HÜDA PAR ile yapılan ortaklığı vatandaşa hangi yüzle ve nasıl anlatacaklarını gerçekten merak ediyorum.

“Güneydoğu'da insanlar HÜDA PAR'dan nefret ediyor!”

Gerçekten merak edilen önemli bir konu: AKP'li ve MHP'li vekiller seçim bölgelerinde HÜDA PAR ile ortak olduklarını seçmenlere hangi yüzle, nasıl anlatacaklar?

Kendilerini dinletebilecekler mi? İnandırıcı olacaklar mı? Yoksa tepki ve hakaretle mi karşılaşacaklar?

Bunun cevabını Aydınlık Gazetesi'nin bir haberinde buldum.

AKP'de uzun yıllar vekillik yapmış bir siyasetçinin demeci yayınlandı gazetede… Adam Güneydoğu'yu kastederek:

“Ben bölgeyi yakından tanıyorum. İnsanlar bölgede HÜDA PAR'dan nefret ediyor.” diyordu.

Aynı gazetede Diyarbakırlı başka bir siyasetçi ise:

“Bunlar (HÜDA PAR mensupları) yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılıdır. Bölgede herkes bunu bilir.” diye konuşuyordu.

Aydınlık Gazetesi'nin Vatan Partisi'ni, dolaysıyla AKP'yi destekleyen bir yayın organı olduğunu da belirtelim.

21 yıldır seçim kazanan AKP'liler şimdi HÜDA PAR gibi bir partiden medet umuyorsa işleri çok zor demektir.

AKP kurmaylarının böyle çaresizce oy hesapları yapmaları, 14 Mayıs seçimlerinin çok ilginç geçeceğini gösteriyor!

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