PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Altılı Masa” neden umut oldu?

Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 64.27 imiş…

Peki, siz bu rakama inandınız mı? Ben inanmadım! Çünkü bağımsız bir kuruluş olan ENAG yıllık enflasyonu yüzde 137.55 olarak açıkladı. Arada 73 puan fark var.

Yaşanan pahalılığa baktığımızda TÜİK'e inanmamız mümkün değil!

Memur ve emeklilere maaş zamları TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre belirlendiği için en büyük kazığı onlar yemiş oldu.

Konuştuğum emekli ve memurlar ateş püskürüyor. Sanırım bunun hesabını sandıkta soracaklar!

★★★

Seçimlere 5 buçuk ay kala “Altılı Masa” halkın umudu haline geldiyse, bunun mimarı kötü yönetimdir. 2002 yılında AKP, demokratik değerlere, ekonomiye hukuk devletine, adalet ve özgürlüklere dayanarak göreve gelmişti…

Bu yıl iktidarda 21'inci yıla girdiler. Peki, durumumuz ne?

Hemen her şey ters dönmüş halde…

AKP, 20 yılda ülkedeki tüm değerleri yıprattı, yok etti. Demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaşıldı, halkın önemli bir kısmı ucuz ekmek kuyruklarına mahkum edildi.

“Güç bende, kuvvet bende… Kasa bende, para bende… Söz bende, kudret bende… Halk beni seçti, ben aklıma ne gelirse, canım ne isterse yaparım!” zihniyeti ülkeyi bu hale getirdi!

Siyasette ve ekonomide hep gersin geriye gittik.

Halkın çarşı-pazardaki sıkıntılarını, yoksulların göz yaşlarını, pazar artıklarını toplayan çaresiz insanları herkes görüyor, biliyor, üzülüyor.

İşte bu noktada “Altılı Masa” vatandaşın umudu oldu.

★★★

Eğimli bir zeminde seçimlere doğru kayıp gidiyoruz.

Erkene alınmazsa, sadece 5 buçuk ay kaldı.

AKP elindeki bütün imkanları kullanıp 5 yıl daha iktidarda kalmak istiyor ama tükendi artık! Bundan sonra millete verebileceği bir şey yok.

Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kurulan “Altılı Masa” vatandaşa refah ve huzur içinde bir Türkiye vaat ediyor. Plan şu:

– Partisiz Cumhurbaşkanı…

– Kuvvetler ayrılığı…

– Adil ve bağımsız yargı…

– Ülkeyi zora sokan “Tek adam sistemi”ne son vermek!

– Güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis etmek…

– Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü sağlamak…

– Yolsuzlukları yok etmek…

– Kadın haklarını güçlendirmek…

– Eğitim adaletini sağlayıp gençlere umut ve imkan vermek…

– Ülkede liyakat sistemini kurmak!

★★★

Cumhuriyet'in 100'üncü yılındayız. 29 Ekim'de ikinci yüzyıla adımımızı atacağız…

Altılı Masa'nın verdiği mesaj şu:

– Hiçbir yurttaş aç ve açıkta kalmayacak.

– Devlette görev ehil olana verilecek. Güreşçiden banka yöneticisi, akademik hırsızdan rektör, rüşvetçiden büyükelçi olmayacak.

– Hizmet yandaşa değil, vatandaşa yapılacak.



Bu cinayet aydınlatılmalı!



Ankara'nın göbeğinde işlenen siyasi cinayete AKP ve MHP'den hiçbir ses çıkmaması şaşırtıcıdır!

Sanki yapılan siyasi bir suikast değilmiş, kurşunlara hedef olan Sinan Ateş de Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı değilmiş gibi…

Nedendir bu tuhaf sessizlik bilinmez…

Sinan Ateş, 2022'nin son günü, ailesiyle yeni yıl kutlamaya hazırlandığı saatlerde motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay ülkücü camiada derin bir üzüntü yaratırken MHP yönetiminin cinayete sessiz kalması hayretle karşılandı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu bu suskunluğu eleştirerek:

“Bakınız Saray'dan tık yok. Saray'ın stepnesi ise, sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor, kendi evladına bile sahip çıkamıyor.” dedi ve ekledi: “Bu cinayeti görmezden gelemezler. Susarak geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar… Eşine de, babasına da söz verdim. Aile adalet istiyor.”



GÜNÜN SÖZÜ

Siyasette atıp-tutan kişilerden büyük insan çıktığı görülmemiştir!