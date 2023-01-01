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“Böcek olmayı kabul edersen ezilirsin!”

Bugün yeni yılın ilk günü… Yeni yılla beraber biz de yeni ve güzel şeyler söylemek isterdik ama “Yeni yılınız kutlu olsun” sözünden başka bir şey diyemiyoruz.

Okurlarımıza pembe tablolar çizmek aldatıcı olur! O da bizim karakterimize uymaz! Ancak…

Umutsuz değiliz tabii ki… Ülkemizin üzerine kâbus gibi çöken kara bulutlar mutlaka bir gün dağılıp gidecektir.

Bunu yapmak bizim elimizde…

Seçime sadece 5 buçuk ay kadar bir zaman kaldı. İnanın bu süre çok çabuk geçer ve biz kendimizi bir anda seçim sandığının önünde buluruz.

Son sözü o kutsal sandık söyleyecek!

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Şunu kesinlikle belirtmek gerekiyor:

Hiç kimse bize yardım edemez!

Kendimizi ancak kendimiz kurtarabiliriz.

Ulusça kaderimiz kendi elimizde…

Göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başka çaresi yok!

Bir şey yapacağınıza kendinizi inandırırsanız, ne kadar güç olura olsun onu başarırsınız.

Türk ulusu bunu başaracak. Ancak… Yapamayacağınız kuruntusuna kapılırsanız, küçük engeller bile karşınıza aşılmaz dağlar gibi dikilir, kaybedersiniz!

İşi ciddi tutmak zorundayız.

“Mutlaka başaracağız” diyerek kurtarıcı kendimiz olacağız… Ve ülkemiz demokrasiye kavuşacak!

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Daha iyi olmak, huzur içinde yaşamak ulusumuzun hakkıdır.

Yaşanan bunca sıkıntının, zulmün, eziyet ve çilenin artık insanlarımızı uyandırdığını düşünüyorum.

Uyanmayanlar var mıdır? Varsa onlara büyük Alman şairi Schiller'in şu sözlerini hatırlatmamız gerekiyor:

“Böcek olmayı kabul eden insan, ezilince şikâyet etmemelidir!”

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Ulus olarak “Her şey üstümüze üstümüze geliyor” diyorsak, ters yola girmişizdir. O ters yoldan çıkmamız gerek!

Her toplum, kendi tarihini, kendi hayat hikâyesini kendisi yazar, başkası değil!

Haziran 2023 seçimlerinin Türkiye'ye barış ve huzur getireceğini umuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ülkemizde “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek!”

Serdaroğlu hapse girdi-çıktı!

Nasıl bir ülke olduk?

Gazeteciler hapiste, siyasiler hapiste… Peki, düşünce ve fikir özgürlüğü nerede?

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, 4 yıl önce yazdığı bir yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın oğlu Bilâl Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 ay 17 gün hapis cezasına mahkûm edildi ve önceki gün İzmir'de cezaevine girdi-çıktı!

İnfaz Yasası'na göre, gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından denetimli serbestlik ile özgürlüğüne kavuşan Serdaroğlu:

“Bu ülkede Türk'ü ve Türk milletini sevmek bedel ister. Bunu yüreği olanlar yapar” dedi ve ekledi:

“Biz o bedeli ödüyoruz. Bu karanlık günler mutlaka geçecek. Biz, ülkeyi de Atatürk'ü de asla sahipsiz bırakmayacağız.”

2023'e adliyelerde biriken yüz binlerce hakaret soruşturması ve on binlerce dava ile girdik.

Halen, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla devam eden 200 bine yakın soruşturma ve 45 bin civarında dava var. Bu rakamlar cumhuriyet tarihimizin rekorlarıdır!

TEBESSÜM

Başbakan ve gazeteci…

Yaşanmış bir olaydır… Demokrat Parti döneminde (1950'li yıllarda) Dünya Gazetesi'nin sahibi Bedii Faik, Demokrat Parti'ye muhalif yazılar kaleme alınca, Başbakan Menderes'in emriyle avukatları gazete sahibine bir telgraf gönderirler.

Telgrafta “Senin yazdıklarına kıçımızı siliyoruz” yazmaktadır.

Bedii Faik ertesi gün köşesinde şu cevabı verir:

“Çok memnun oldum. Hiç olmazsa kıçınız akıllanır!”

Peki, sonra ne olur?

Bir rivayete göre Başbakan Menderes “Aman susun, biz kaşındık!” der.

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ülkede yönetim “Biz her şeyi biliyoruz diyorsa durum kötü demektir!