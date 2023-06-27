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Bodrum’da duvar dibine çiş edenler!

Yarın bayram… Kurban Bayramı öncesi Bodrum'a tatilci akını oldu, son üç günde 60 binden fazla araç ilçeye giriş yaptı, trafik yer yer durma noktasına geldi.

Dilerim tatilciler Bodrum'da umduklarını bulurlar. Çünkü, Türkiye'nin gözbebeği Bodrum yaşanması zor bir kent haline geldi ne yazık ki…

Bayram nedeniyle otel ve lokantalarda faturalar tavan yaptı. Çarşı-pazarda fiyatlar uçmuş durumda… Trafik, saç-baş yolduruyor! Kentin alt yapısı çok yetersiz!

Huzurlu bir yaz geçirmek için Bodrum'daki evlerine gelenler hayal kırıklığı yaşıyor… Kimi görsem şikayetçi!

Yaz-kış Bodrum'da yaşayan meslektaşımız Can Pulak, bölgenin sorunlarını en iyi bilenlerden…

“Şikayet fırtınası Bodrum'da kasırgaya dönmek üzere” diyen Can Pulak'tan bu gözde kentimizin halini dinleyelim. Şöyle anlatıyor:

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“Dünyanın en güzel yerinde tatile gelenlerle burada yaşayanlar, şikayet maratonunda yarışıyorlar sanki…

Günlük yaşamdaki çok ciddi sorunların çözümsüz kalması, yerli-yabancı turistleri de kızdırıyor.

Bitmek bilmeyen alt yapı çalışmaları… Laubalilik, beceriksizlik ve otorite karmaşası… Birbiriyle çelişen yasalar, kararlar, güzelim Bodrum'a darbe üstüne darbe vuruyor.

Kağıt üzerinde Bodrum'un sahibi çok gibi görünüyor ama vatandaşın gözünde sahipsiz…

Şikayetlerden hiçbir sonuç alınmıyor.

Sudan şikayet etseniz “O işe Bodrum Belediyesi değil, Muğla Büyükşehir Belediyesi bakıyor” diyorlar.

Kaçak inşaat şikayetleri “İzin Ankara'dan geldi” yanıtıyla karşılanıyor.

Trafik şikayetleri kadro yetersizliğine bağlanıyor.

Elektrik kesintileri Aydem adlı özel şirkete yükleniyor.

Otopark ve tuvalet şikayetleri ise muhatap bile bulamıyor…

Çözüm yollarını gösteriyoruz ama pek oralı olmuyorlar!

Motosikletlerin yaya yollarında vızır vızır gidişlerine göz yumuluyor.

Arıtma tesisleri yetersiz, göz boyamaktan öteye gitmiyor, pis sular denize gidiyor.

Belediyenin otoparkları bile çok pahalı.

Hele tuvaletler… Çişinizi yapmak için 4-5 lira veriyorsunuz.

Bunlar zorunlu hizmetler. Tuvaletten çok para alınırsa, halk da ihtiyacını duvar diplerine filan yapar. Yapıyorlar da… (NOT: Duvar dibine işeme ve yürüyüş yollarında vızır vızır giderek terör estiren motosikletler konusunda çok kişiden ben de şikayetler aldım. (R.T.)

Şikayetlerin hepsine değinmiyorum. Sancılı başlayan sezona zarar vermemek lazım.

Artık restoranlarda öyle misafir ağırlamalar her babayiğidin harcı olmaktan çıktı.

Tabii bu müthiş artış belediye ve işletmecilerden ziyade, ekonomimizi bir türlü rayına oturtamayan ve fiyatların hızla yükselmesine engel olamayan Ankara'da aramak lazım!”

“Pişmanlık değil, bir gurur madalyasıdır bu”

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “Parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlıklarından birisidir” sözlerine, bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan itiraz geldi.

Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun engin hoşgörüsü sayesinde “15 milletvekili olayı”nın içinde olma şansına eriştiğini belirterek yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Ben ve bu büyük demokratik olayda katkısı olan CHP'li ve İYİ Partili arkadaşlarım, hayatımız boyunca bunu ‘pişmanlık değil, bir gurur madalyası' olarak taşıyacağız. Çünkü:

Muhalefet uzun yıllar sonra ilk defa bir araya gelerek ‘stratejik-taktik mühendislikle' iktidarı şaşırttı. Tünelin ucunda kaybolan ışık yeniden yandı. Millet umutlandı.

Yerel seçimlerde ortaya çıkan başarı bunun somut göstergesi değil mi?

Keşke bu siyasetin baş aktörlerinden biri olarak Sayın Meral Akşener de olayları mazeret olarak kullanıp böyle küçültmeseydi!”

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