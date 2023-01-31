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Bu son umuttur ey halkım!

Türkiye'nin en büyük sorunu, ülkeye adaletsizliğin egemen olmasıdır.

Hukukun hiçe sayıldığı, anayasanın çiğnendiği bir ülkede dirlik de olmaz, birlik de…

Oysa, ülkemizde hukuk evrensel kurallara göre işlese, ekonomi ve özgürlükler başta olmak üzere tüm sorunlarımız büyük ölçüde çözülür.

Adalet Sarayı'mız var…

Adalet Bakanlığı'mız var…

Adalet görevlilerimiz var…

Fakat… Adaletimiz var mı?

İşte bütün mesele bu…

Yıllardır ulusça hep adalet istiyor, “Adaleti olmayan bir millet özgür de olamaz” diyoruz…

Diyoruz ama kime söylüyoruz? Dinleyen var mı ki? Yok!

İşte dün, Altılı Masa (Millet İttifakı) tarafından açıklanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” hukuk ve adaletin egemen olduğu özgürlük ve refah ülkesi vaat ediyor.

Bu bir umuttur. Hatta “Son umut” denilebilir.

Umut hayatın antibiyotiğidir. Umut biterse hayat da söner. Son umuda tüm ulus olarak “bir sevgiliye sarılır gibi” sarılmalıyız.

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Açıklanan 2500'e yakın maddede eylemler ve vaatler sıralanıyor, bunların nasıl yapılacağı anlatılıyor:

■ Tek Adam Yönetimi'ne “Artık yeter!” denilecek ve ülkeyi batağa sürükleyen sistemin yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem getirilecek.

■ Cumhurbaşkanı tarafsız olacak ve sadece 7 yıllık bir dönem için bir defa seçilecek, bir partinin değil, tüm milletin cumhurbaşkanı olacak.

■ Milleti canından bezdiren enflasyon en geç iki yıl içinde “Tek haneye” düşürülecek ve insanlarımızı yoksullaştıran hayat pahalılığına kesinlikle son verilecek.

■ İşsizlik azalacak, 5 milyon yeni iş yaratılacak ve milli gelir en az ikiye katlanacak.

■ “Ucube” diye adlandırılan sistem nedeniyle meydana gelen aşırı yoksulluk son bulacak.

■ Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü getirilecek.

■ Seçim barajı yüzde 3'e indirilerek geniş bir halk kesiminin Meclis'te temsil edilmesi sağlanacak.

■ Görevini kötüye kullanarak hak ihlâllerine yol açan hâkim ve savcılara, sebep oldukları tazminat ve zarar ödetilecek.

■ Kim suç işlediyse mutlaka hesap verecek.

■ İnsan hakları ve kadın hakları güçlendirilecek. Kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanacak.”

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Sevgili okurlar… Açıklanan Ortak Program'da, Türkiye'nin yolunu aydınlatarak halkımızı hak etiği huzur ve refaha kavuşturmayı hedefleyen 2500'e yakın madde var.

Altılı Masa'nın henüz açıklanmayan Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'yi bu politikalarla seçime hazırlayacak.

Altılı Masa (Millet İttifakı) adayı açıklamakta daha fazla gecikmemeli!

Sıfırlanan kronometre ve Hoca'nın hikâyesi!

Cumhurbaşkanı adaylığı konusu Nasreddin Hoca'nın hikâyesine döndü…

Erdoğan ilk defa 2014 yılında, ikinci defa 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu nedenle 3'üncü defa aday olamayacağı iddia ediliyor. Fakat…

Tüm AKP'liler Yüksek Seçim Kurulu'na güvenerek, bu görüşün tam tersini savunuyor ve:

“Reis'in karşısında hiçbir engel yok! Kabul edilen anayasa değişikliği ile Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçti, 2018'de kronometreyi sıfırladık.” diyorlar.

Oysa yapılan anayasa değişikliğinde “Bir kişinin en çok iki defa cumhurbaşkanı seçileceği hükmü” değiştirilmedi. Şimdi o 101'inci maddeyi hiçe saymak istiyorlar.

Halimiz Nasreddin Hoca fıkrasına döndü… Hoca'ya:

“Muhterem hocam, abdestsiz namaz olur mu?” diye sormuşlar.

Hoca kıs kıs gülerek “N'olmuş yani? Ben kıldım, oldu!” demiş.

Kıssadan hisse…

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Hayatta başarı pek kolay değildir ama inananlar başarır!

