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CHP iktidar olabilir mi?

CHP'de “değişim” kazandı.

CHP'li seçmen öfkeli ve küskündü…

Sokaktaki halkın duyguları kurultaya da yansıdı ve “değişim” diyen Özgür Özel, 812 oyla yeni Genel Başkan seçildi. Böylece 13 yıllık Kılıçdaroğlu devri sona erdi.

Dilerim millete ve memlekete hayırlı olur.

Her değişiklik, yeni bir umut, yeni bir heyecan demektir. Fakat sadece koltuktaki isimlerin değişmesi değişim değildir.

Özgür Özel bunu biliyor ve onu zor bir dönem bekliyor.

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Sadece kurultay kazanmak lider olmaya yetmez.

Lider olabilmek, kitleleri peşine takabilmek için mevcut iktidarı devirip, iktidarı ele geçirmek gerekiyor.

Özgür Özel kurultayda millete bunu vaat etti.

Dilerim tüm vaatlerini gerçekleştirir.

Önce partide büyük reform yapması gerekiyor. Seçim kaybıyla yıkılmış, çökmüş olan CHP örgütüne yeni bir ruh aşılamak, halkın umutlarını canlandırmak şart…

Özgür Özel kurultayda “Ben CHP'yi iktidara taşıyacağım” dedi.

Bu onun şeref sözüdür.

Ülkeyi karanlığa götüren iktidarla kıyasıya mücadele edip, çok çalışarak vaadini yerine getirmelidir.

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Özgür Özel'in ilk büyük sınavı, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerdir.

Yeni Genel Başkan Özel'in, eski başkan Kılıçdaroğlu'nun kazandırdığı (başta İstanbul ve Ankara olmak üzere) bütün büyükşehir belediyelerini kazanması, hatta bunların sayılarını arttırması gerekiyor.

Yerel seçimlere 4 ay 24 gün var.

Bu süre içinde Özgür Özel, tüm kesimleri birleştirmek, politik yeteneğini göstermek zorundadır. Aksi halde hayal kırıklığı yaratır.

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Kurultay bittiğine, değişim kazandığına göre artık CHP'de bütün iç kavgalar bitmeli, tüm örgüt sıkılmış yumruk gibi birbirine kenetlenmelidir.

Bunu sağlayacak olan kişi Yeni Genel Başkan'dır.

Çalışınca her şey olur.

Çalışınca dağlar delinir.

Neden olmasın?

CHP'nin hedefi ve görevi iktidara yürümektir!

Kılıçdaroğlu'nun sırtındaki hançerler ve veda mesajı!

Kılıçdaroğlu'na gelince…

Türkiye'nin politik hayatında gördüğü en demokrat, en zarif ve daha da önemlisi “En dürüst” siyasetçilerden biridir.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için elinden geleni yaptı, oylarını yüzde 48'e kadar çıkarttı, daha fazlasına gücü yetmedi, kaybetti, çünkü…

Karşısında devletin tüm imkanlarını seferber eden, kural tanımayan, montaj olduğu bilinen iftira dolu videoları seçim propagandası olarak kullanan bir güç vardı.

Yalnız o kadar değil tabii… Kılıçdaroğlu kurultayda “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” diyerek, seçim döneminde uğradığı ihaneti açıkladı.

Artık bunların hepsi geride kaldı.

Yeni Başkan Özgür Özel'i ilk tebrik edenlerden biri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun bir centilmenlik örneği olan veda mesajı şöyle:

“Büyük önderimiz Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla Genel Başkanlık görevine veda ediyorum.

Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanlık görevine seçilen Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum.”

TEBESSÜM

Balığın cinsiyeti nasıl anlaşılır?

Müjdat Gezen'den bir fıkra:

“Abi, balığın erkek mi, dişi mi olduğunu nasıl anlaşılır?”

“Yumurtasından.”

“Ya yumurtlama zamanı değilse?”

“Kılçığından…”

“Balık çiğse kılçığı göremezsin.”

“O zaman Reis'e sorarım.”

“O bilir mi?”

“Bilmez ama fark etmez. Öyle diyorsa öyledir.”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğitim, eğitim yine eğitim! Ulusun geleceği duada değil, okuldadır.