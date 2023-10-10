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CHP’de demokratik olgunluk zayıfladı!

Özgür Çelik…

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı…

Canan Kaftancıoğlu'ndan boşalan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanan Özgür Çelik “değişimcilerin” adayı…

Partiye de, ülkeye de hayırlı olmasını diliyorum…

Kıran kırana geçen CHP İstanbul İl Kongresi hakkında söyleyeceklerim var.

Her şeyden önce partide demokratik olgunluk lazım.

Hak ve hukuktan yana, özgürlükçü, demokrat CHP'ye yakışan bir kongre olmadı bu…

Karşılıklı ağır sözler, çekilen YUH'lar, çıkan arbede, fırlatılan su şişeleri, savrulan yumruklar kamuoyuna iyi bir mesaj oluşturmadı.

Kendi aralarında birbirini yiyen, kısır çekişmelerle partiyi yıpratan delegeler diyelim ki, bu kavga-dövüş sonucu emellerine ulaştılar… Ne olacak?

Kişisel çıkar peşinde koşan o tipler bu karakterleriyle partiye ve memlekete yararlı olabilecekler mi? Olamazlar!

Partideki iki tarafın da her şeyden önce, güçlü ve demokrat bir Türkiye davasına inanmaları, edepli davranmaları ve karşıt düşüncelere saygılı olmaları gerekirdi… Oysa bunun tersi oldu!

25 gün sonra, 4-5 Kasım günleri Ankara'da Olağan Kurultay yapılacak ve nihai kozlar paylaşılacak.

Dilerim son sözün söyleneceği kurultay CHP'ye yakışan bir olgunlukta geçer.

Mustafa Sarıgül'ün itidal tavsiye eden mesajı

CHP İstanbul Kongresi'nde çıkan tatsız olaylar CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü de üzdü.

Şu an Meclis'te Mustafa Sarıgül kadar kıdemli bir CHP'li var mıdır bilmiyorum ama bildiğim şu: Sarıgül, 1970'li yıllardan beri (kısa bir dönem hariç) CHP'nin bir neferi olarak görev yapmıştır.

“Bu bir hizmet yarışıdır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu, CHP'yi daha ileriye taşıma büyütme ve geliştirme yarışıdır.” diyen Sarıgül tüm CHP'lilere itidal tavsiye ederek şunları söylüyor:

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“CHP kongrelerinde birden çok aday çıkması CHP kültür ve geleneğinden geliyor.

CHP'yi 100'üncü yıla taşıyan, 100 yıldır ayakta tutan bu gelenek, bu kültür ve bu mücadeledir.

CHP'de bir kişinin değil, örgütün dediği olur.

Biz ülkemize demokrasiyi getiren partiyiz.

Parti içerisinde yarışırız, birbirimize rakip oluruz. Yarış bittikten sonra faşizme karşı omuz omuza ‘Bağımsız Türkiye' mücadelemizi veririz.

İnsanca, hakça bir düzen için çalışmaya devam ederiz.

CHP, 100 yıllık bir mücadelenin adıdır.

Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet mücadelesidir.

İster il başkanı, ister sandık görevlisi, ister milletvekili, ister parti üyesi ol, bu mücadele için yapılan her görev önemlidir ve şereflidir.

Ben 100 yıllık mücadelenin 50 yılında bulunmaktan, 50 yılına şahitlik etmekten gurur duyuyorum.

Kazanan ülkemiz olsun, partimiz olsun, demokrasimiz olsun.”

TEBESSÜM

Temel'in dolarları!

Dövizdeki artış, doların yükselişi Temel'i şair yapmış, almış kalemi eline yazmış:

Bir tas içinde pekmez,

Sen yesen bana yetmez,

Kasadaki dolarlar

İtibarıma yetmez!

★★★

Bir su ver aşırmadan,

Doldurup taşırmadan,

Dolarları bulalım,

Aklımı şaşırmadan!

★★★

Ben dolara yar oldum,

Coştum, taştım, duruldum,

Dolarları el aldı,

Ta gönülden vuruldum!

GÜNÜN SÖZÜ

Bazı kişiler her korku anında siner, serbest dönemlerde aslan kesilir!