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CHP’ye kıymayın!

“Vur abalıya” ünlü bir deyimimizdir.

Bu, bütün hataların iyi niyetli, yumuşak huylu kişiye yüklenmesi, onun hırpalanıp, aklına esen herkesin bir darbe indirmesi durumunda söylenen eski bir sözdür.

Bir de binlerce yıldır kullanılan “Günah keçisi” tabiri vardır.

Başkalarının suçu üzerine yüklenen, öfkelenen, kafası kızan herkesin saldırıp vurduğu kişilere verilen isimdir.

İşte günümüzde “Vur abalıya” diye saldırılarak “Günah keçisi” haline getirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dır…

Başkalarının hiç mi suçu yok?

Her şeyin suçlusu tek başına o mu ki, herkes ona saldırıyor?

Ülkeyi bugünkü hazin duruma getiren, zamlarla halkı açlığa mahkûm eden o sanki!

Faiz düşürme inadı yüzünden ekonomiyi batıranlara, “Sorun ekonomik değil, psikolojiktir” diyenlere bir laf yok!

Onlar “Psikolojik” diyerek işin içinden çıkıyorlar. Halk da akıl almaz zamlara, büyük geçim derdine rağmen oylarını onlara veriyor. Aslında psikolojik sorun burada!

Fakat… Hiç kimsenin suçu yok… Suçlu olan Kılıçdaroğlu! Günümüzün günah keçisi! Haydi, vuralım abalıya!

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CHP'ye karşı olanların Kılıçdaroğlu'na saldırmaları normal de… CHP içinden de histerik çığlıklar yükseliyor:

“İstifa etsin!”

“Bir saniye bile durmasın!”

“Hemen gitsin!”

Ee, gitti diyelim… Ne olacak?

Mesele bu kadar basit mi?

Kılıçdaroğlu gidince her şey düzelecek mi?

CHP'nin oyları ikiye mi katlanacak, ne olacak?

“Değişim” diye haykıranlar nasıl bir değişim istiyorlar? Planları, programları ne? Seçmene nasıl umut verecekler? Ne yapacaklar da CHP'nin oyunu yükseltecekler?

Bundan bahseden yok!

Önce CHP'nin tüzüğünü değiştirin. Parti için demokrasiyi sağlayın. Millete yeni bir heyecan, yeni bir umut veren bir çıkış yapın.

Böyle bir şey yok, ortada sadece boş laflar var!

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül “Bu seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık!” diyor.

Bu sözde gerçek payı çok…

Herkes (Hem 6'lı Masa liderleri, hem de tüm CHP ekibi) laga lugayı bırakıp, biraz da kendilerinde hata arasın!

CHP baraj altında kalır mı?

CHP'de Mustafa Sarıgül'den başka özeleştiri yapan yok…

Altılı Masa liderleri de (Demokrat Parti hariç) kendilerini sütten çıkmış ak kaşık sanıyorlar.

Herkes ya tam siper olmuş ya da “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali ciyak ciyak bağırıyorlar.

Sarıgül gerçekçi:

“Başarı üç şeyden geçiyor” diyor ve ekliyor:

“Lider, kadro ve proje.”

Kadronun iyi olması şart. Peki, feryadı figan eden kadro iyi mi?

Mustafa Sarıgül durumu şöyle özetliyor: “Genel Merkez'in 198 bin 812 sandığa mutlaka sahip çıkması, başında adam bulundurması gerekirdi. Üzülerek söylüyorum ki sandıklara gereği gibi sahip çıkılmadı, eksikti! İnanın ki ekipte büyük sorun var!”

Her yandan istifa çağrıları yapılırken Mustafa Sarıgül “Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kalmalı” diyor. Neden?

Sarıgül bunu şöyle açıklıyor:

“Sayın Kılıçdaroğlu'na CHP'nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Eğer genel başkanlıktan ayrılırsa, o andan itibaren CHP çöker, seçimde baraj altında kalır!”

NOT: 1999'da yapılan genel seçimde CHP yüzde 8.71 oy alarak, yüzde 10'luk ülke barajını aşamamış, Meclis dışında kalmıştı.)

TEBESSÜM

Cezaevi kütüphanesi…

Türkçe bilen bir İngiliz suç işler ve cezaevine düşer… Türkçesi iyi olduğu için hiç sıkıntı çekmez.

Bir gün canı kitap okumak ister ve cezaevi kütüphanesine giderek “Falanca yazarların şu kitaplarını istiyorum” der.

Kütüphanedeki görevli hafifçe gülerek ona şu cevabı verir:

“Bayım, o kitaplar cezaevinde yok ama yazarları burada!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bitmez hayatın ezası, emeklinin çektiği kendi oyunun cezası!