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Deniz Baykal’ın “Sarı Öküz” öyküsü!

Deniz Baykal'ı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz.

Önceki gün 84 yaşında hayata veda eden Baykal, bugün CHP Genel Merkezi ve TBMM'de yapılacak törenlerden sonra Ankara Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CHP'nin 4'üncü Genel Başkanı olan Baykal kaliteli, nitelikli bir devlet adamıydı.

Allah'tan rahmet dileyerek “Mekanı cennet olsun” dediğim Deniz Baykal'ın, eski yıllarda benim de bulunduğum bir toplantıda anlattığı ilginç öyküyü hiç unutmam…

Baykal, Laik Cumhuriyet ilkeleri tahrip edilerek ülkemizin nasıl bu hale getirildiğini anlatırken “Sarı Öküz” adlı şu ilginç hikayeyi nakletmişti:

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Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşıyormuş… Çevredeki aslan sürüsünün de gözü öküzlerdeymiş…

Ancak, öküzler saldırı sırasında bir araya geldiği zaman aç aslanların yapacak bir şeyi kalmıyormuş.

Bu yüzden aslanlar kurnazca bir çare düşünmüşler…

Baba aslan, beyaz bir bayrak çekerek öküz sürüsüne yaklaşmış…

Öküzlerin lideri olan Boz Öküz ve heyetiyle tatlı bir dille konuşmaya başlamış…

‘Saygıdeğer öküz beyler… Bugün buraya sizden özür dilemeye geldim. Biliyorum, bugüne kadar sizlere zarar verdik. Ama inanın ki, bunların hiçbirini isteyerek yapmadık. Bütün suç o SARI ÖKÜZ'de…

Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de barışı unutup saldırganlaşıyoruz. Oysa sizlerle bir sorunumuz yok. Verin onu bize, siz kurtulun, huzura kavuşun, barış içinde yaşayalım!'

Boz Öküz ve heyeti bu sözler üzerine aralarında tartışmış ve teklifi kabul ederek SARI ÖKÜZ'ü aslanlara vermişler.

Bir tek Benekli Öküz karşı çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış!

Bir süre sonra aslanlar yine aynı yöntemle gelip, bu kez “Uzun Kuyruklu Öküz'ü istemişler:

“Gördünüz mü, ne kadar barışseveriz? Sizi de kararınızdan dolayı kutluyoruz. Ancak…

Şu sizin Uzun Kuyruk var ya, kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa sizler normal kuyruklusunuz. Verin onu bize, bu konuyu kapatıp barış içinde yaşamaya devam edelim.”

Boz Öküz ve heyeti, Uzun Kuyruk'u aslanlara teslim etmiş, yine Benekli Öküz karşı çıkıp:

“Yanlış yapıyorsunuz” demiş.

Uzun kuyruk o gece aslanlara ziyafet olmuş…

Bu olay sürekli tekrarlanmış… Sonunda öküzler iyice zayıflamış, aslanlar küstahlaşmış… Artık hiçbir bahane bulmadan doğrudan müdahale ederek “Verin bize şunu, yoksa karışmayız.” demeye başlamışlar.

Öküzler birer birer aslanların pençesinde can verirken, Boz Öküz ve birkaç öküz kalmış geriye… İçlerinden biri acıklı bir sesle:

“Ne oldu bize? Nerede hata yaptık? Oysa vaktiyle ne kadar güçlüydük” diye inlemiş…

Boz Öküz, Benekli Öküz'ün sözlerini hatırlayarak gözleri nemli bir şekilde:

“Biz” demiş “Sarı Öküz'ü verdiğimiz gün kaybettik bu savaşı!”

Kıssadan hisse!

Deprem ve James Bond

Filmlerde James Bond karakterini canlandıran ünlü aktör Daniel Craig, İngiltere'de yaşayan Türk'lerin bir numaralı sevgilisi oldu.

Londra ve diğer kentlerde yaşayan Türkler, Daniel Craig'e bağış paraları ile birlikte “Kalplerimizi fethettin, sağ ol, var ol James Bond” diye mesajlar yolluyor. Bu arada İngiliz halkının da depremzedeler için büyük bağışlarda bulunması bağış yağdırması dikkat çekici…

Türkiye'deki deprem faciasını duyar duymaz harekete geçen Daniel Craig'in bir hafta içinde milyonlarca sterlin bağış topladığı ve bunları Türkiye'de gönderdiği belirtiliyor.

Ünlü aktörün yardımseverliğini öven The Mirror gazetesi, onun 0 370 60 60 610 no'lu yardım hattının 24 saat açık olduğunu belirterek “Sevgiyi hak eden gerçek bir yıldız” diye yayın yaptı.

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