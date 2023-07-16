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Ey akıl! Neredesin?

Nasreddin Hoca'nın iki oğlundan biri kiremit ve tuğla üretip satar, diğeri de çiftçilik yaparmış.

Hoca, önce kiremitçi oğlunu ziyaret etmiş:

“Nasılsın evlât?”

“Hava bulutlu… Eğer yağmur yağarsa anam ağlayacak baba” demiş.

Hoca, çiftçilik yapan ikinci oğluna gitmiş:

“Nasılsın evlât?”

“Yağmur yağmazsa anam ağlayacak baba” demiş ikinci evlât…

Hoca akşam eve dönünde karısı sormuş:

“Çocuklar nasıl?”

Nasreddin Hoca derin bir hüzünle başını sallayarak cevap vermiş:

“Valla hanım… Onları bırak, kendine bak! Yağmur yağsa da, yağmasa da sen ağlayacaksın!”

KISSADAN HİSSE: Büyük umutlarla Maliye Bakanı yapılan Mehmet Şimşek başarılı olsa da, olmasa da halkın anası ağlayacak! Nitekim ağlıyor da…

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Fakir niye fakirleşti? Bunu soran yok!

Ülkede hukuksuzluğu, yolsuzlukları bitirmeden yoksulluğu bitirmek mümkün değildir.

Yıllardır bilimin kanunları hiçe sayılarak uygulanan ve ufkumuzu karartan ekonomi politikalarıyla bu noktaya geldik.

Şimdi “Rasyonel (akılcı) politikalara dönmemiz şart” diyen Mehmet Şimşek'ten işleri düzeltmesini beklerken, ekonomide uzun süredir kayıplara karışan aklımızı bulmaya çalışıyoruz.

Mehmet Şimşek tek başına mı yoluna koyacak her şeyi? Elinde, ekonomiyi düzeltecek bir kadro, işinin ehli nitelikli elemanlar var mı? Bunu nedense hiç düşünmüyorlar!

Son 5 yılda büyük tahribata uğrayan ekonomiyi düzeltmek, köklü bir zihniyet değişikliği olmadıkça çok zor.

Kamu kurumları büyük oranda güven kaybetmiş durumda… Özellikle TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına koca Türkiye'de inanan yok gibi!

Türkiye'de hukuk devleti rayına oturmadığı sürece güven tesis edilmez, ekonomi de düzelmez!

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Türkiye'nin büyük bir kaynak eksikliği yaşadığını ve yabancı yatırımcıya son derece ihtiyacı olduğunu belirten saygın iktisatçı Prof. Daron Acemoğlu:

“Yabancı sermayeye ihtiyaç var ama bunun gelmesi, şu anki dengeyle mümkün değil. Çünkü yatırımcılar Türkiye'de belirsizlikten çok şikâyetçi” diyor.

Evet, her şeyden önce ülkede hukuk ve güven sorununun hızla çözülmesi, yatırımcıların önlerini görmesi gerekiyor.

Adaletine güvenilmeyen bir ülkeye kim gelir de parasını yatırır?

Emeklilerin kulağına küpe!

Bu ülkenin en çok ezilen kesimi emekliler… 16 milyon dolayındaki emeklimizin büyük bir bölümü 5500 lira maaş alıyordu. Bu en düşük emekli maaşıydı… Yapılan son zamla bu rakam 7500 liraya yükseldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli artış oranını az bularak emeklilere daha iyi bir ücret istedi ama bu isteğinde hiç de samimi olmadığı görüldü.

Emeklilere seyyanen zam teklifi Meclis'te AKP'lilerle birlikte tüm MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. MHP'li vekiller, Devlet Bahçeli'ye rağmen böyle davranabilirler mi? Bu mümkün değil!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından MHP liderini eleştirip “Mış gibi yaparak emekliye verilecek zammı yetersiz bulduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, sanıyorum partisini bu konuda ikna edemedi (!). Emekliler yine açlık sınırının altında bir maaşa mahkûm edildi” diye tepki gösterdi.

Sefalet zammı, seçimde oy tercihlerini yanlış kullanan emeklilerin kulağına küpe olmalı…

TEBESSÜM

Kaç dilim ekmek yer?

Dursun, Temel'e sormuş:

“Miden boş iken kaç dilim ekmek yersin?”

Temel “3 dilim yerim” deyince Dursun gülmüş:

“Yanlış! Sadece bir dilim yersin. Çünkü bir dilim yedikten sonra artık miden boş değildir!”

Temel bunu öğrendi ya… Eve dönünce karısına sormuş:

“Boş mideye kaç dilim ekmek yersin?”

Karısı “5 dilim yerim” deyince Temel:

“Olmadı yaa” demiş “3 dilim deseydin sana harika bir espri yapacaktım…”

GÜNÜN SÖZÜ

“Güçlüyüz” demekle güçlü olan bir devlet görülmemiştir!