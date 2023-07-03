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“Fodul” siyasetçiler!

Vefa güzel bir duygudur ama herkeste bulunmaz!

Bırakın vefalı olmayı, bazı insanlar “fodul” olurlar!

Yani, fazla önemli olmadıkları halde kendilerini çok önemli biriymiş gibi gören kibirli kişilere “fodul” denir.

Bizim siyaset dünyamızda fodullara sık sık rastlamak mümkündür.

Bunun son örnekleri seçimden sonra ortaya çıktı.

CHP, gerekli mi, gereksiz mi olduğu tartışılan bir ittifak yaparak 4 ufak partinin adaylarına kendi listelerinde yer verdi. 39 aday CHP sayesinde milletvekili oldu.

Bunların CHP'ye hiç değilse bir teşekkür borcu yok mudur?

Aman efendim, ne gezer? DEVA Partisi ile Gelecek Partisi, CHP'yi neredeyse borçlu çıkartacak!

Ülkemizde “fodul” bir siyaset var… Teşekkür yerine şu “fodulca” ifadelere bakın:

“Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Kazandığımız her şeyi, anamızın ak sütü gibi helâlinden kazandık. Bugün, seçimi helâlinden kazanmış, başı dik, alnı açık milletvekillerimiz var.”

Peki, vefa nerede? Onların lügatinde vefa yok! İstanbul'da bir semtin adı VEFA…

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Fakaaat… Düzgün, dürüst, ilkeli siyasetçiler de var ülkemizde…

Bunlardan biri Mustafa Sarıgül… CHP listesinden bileğinin hakkıyla Erzincan milletvekili seçildi, diğerleri gibi “Hadi eyvallah” deyip gitmedi… Vefa duygusuyla partisini CHP ile birleştirerek “Kılıçdaroğlu'nun yanındayım” dedi.

Diğer vefalı siyasetçi, CHP listesinden seçime girip milletvekili olan Demokrat Partili Cemal Enginyurt…

Özü-sözü doğru bir siyaset adamı olan Enginyurt, “Kimseye borcumuz yok” diye yüksekten uçan vekillere seslenerek:

“39 milletvekilinin CHP'ye borcu var. Hiç değilse teşekkür edin… CHP seçmeni bağrına taş basmış, 39 tane milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır.” diye tepki gösterdi.

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Burnundan kıl aldırmayan DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin güçleri nedir?

CHP listesinden seçime girdikleri için bu bilinmiyor.

CHP'nin kemikleşmiş oyu zaten yüzde 25 idi. Bu seçimde de yüzde 25 oy, yani kendi oyunu aldı.

Eee… DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin oyları nerede?

CHP'ye bir teşekkürü bile çok gören bu partilerin oylarını 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde göreceğiz. Bakalım bir tek Belediye Başkanı çıkartabilecekler mi?

Adalet Bakanı'nın adaleti (!)



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dünden itibaren konut kira artışlarının bir yıl süre ile yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.

İktidar köklü tedbirlerle enflasyonu önleyeceği yerde sadece kira zamlarını sınırlayarak ekonomiyi düzelteceğini sanıyor!

Bazı ev sahibi okurlarımdan “Adalet Bakanı'nın adaleti bu mu?” diye eleştiri mesajları aldım. En önemli itirazları şu:

“Kira zamlarını yüzde 25 ile sınırladınız. İyi, güzel, bunu anladık! Ancak adaletsizlik şurada: Kira zamlarını yüzde 25 ile sınırlarken neden konut vergilerine yüzde 62 zam yaptınız?

Âdil bir yönetim, kira artışlarına sınır getirirken, konut vergileri ile kira gelirleri vergisine aşırı zam yapmazdı!”

Bazı okurlar da “Adalet Bakanı'nın adaletine nasıl inanacağız?” diye soruyor. Devlet kira zamlarını durduruyor ama vergilerde bir indirim yapmıyor.

İktidar, alacağına şahin!

TEBESSÜM

Paralar neredeydi?

Hâkim, şikâyetçi kıza sorar:

“Paranı çalan bu adam ha? Neredeydi paran?”

Kız “Buradaydı” diye göğsünün derinliğini gösterir.

“Peki, nasıl çaldı?”

“Sinemada yanımdaki koltuktaydı. Önce elini omzuma koydu, sonra yavaş yavaş aşağı indi. Tam bu sırada paramın uçtuğunu anladım”

“Peki kızım, o elini uzatınca neden bağırmadın?”

“Paramı çalmak istediğini nereden bileyim hâkim bey?”

GÜNÜN SÖZÜ

“Ben hiç korkmam” diyenler, aslında kendilerini kandırır!