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İktidar sebep, yoksulluk sonuç!

Bakıyorum da nüfusumuzun yüzde 80'i ağlıyor…

Bir dokunsanız bin ah işitiyorsunuz.

Büyük çoğunluk yoksulluk içinde…

Fakat aynı ağlayan insanlar (özellikle emekliler) 21 yıldır aynı partiye oy veriyor, iktidarı değiştirip, bu çileden kurtulmak için bir yenisini denemeyi düşünmüyor…

O zaman da sonuç değişmiyor, ülke hızla derin bir yoksulluğa doğru koşar adımlarla gidiyor!

Halkımız ne yazık ki laf ebeliğinde usta politikacılara itibar gösteriyor, sağlam görüşlere sahip düzgün politikacılara itibar etmiyor, onlara şans vermiyor.

O zaman, hiç kimse halinden şikâyet etmesin. Görünen köy kılavuz istemez: Ülkemizdeki yoksulluk artarak devam edecektir.

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Enflasyonu önlemek, düzgün bir ekonomiye kavuşmak için, her şeyden önce devletin “İtibardan tasarruf olmaz” diye yaptığı savurganlıklardan vaz geçmek gerekiyor.

Yazlık-kışlık saraylar… Uçaklar… Pahalı arabalar… Gereksiz havaalanları… Hastaneler… Bakanlıklara, genel müdürlüklere, valiliklere, kaymakamlıklara yapılan yeni binalar… Devletin hemen her kademesindeki müdürlere, genel müdürlere alınan son model otomobiller…

Bunlara harcanan paralar, sıkıntı içindeki vatandaştan vergi olarak toplanıyor…

Hiçbir ekonomi, böyle savurganlıkla düzelmez.

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Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu iki gün önce yıllı enflasyonu yüzde 61.36 olarak açıkladı.

Bu rakama inanacak kadar saf biri var mıdır, bilemiyorum.

Bilim adamları ve uzmanlardan kurulu ENAG'ın hesaplamasında yıllık enflasyon yüzde 126.18 çıktı.

Cebindeki paranın hızla eriyişine bakan halk tabii ki, TÜİK'e itibar etmiyor, ENAG'a inanıyor.

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Dünkü gazetelerde şöyle bir haber vardı:

“İğneden ipliğe, her şeye zam geliyor.

TÜİK'in 2024 yılı için yaptığı yeniden değerlendirme oranı, vergi, harçlar ve tüm ürünlere fahiş zamlar getirecek.

TÜİK'in açıkladığı, 2024 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 58.46 oldu.”

Buna göre vergiler, pasaport harçları, Motorlu Taşıt vergisi, gelir vergisi, araç muayene, trafik cezaları aynı oranda zamlanacak.

Bu oran tüm mallara yansıyacak ve yaşam daha da çekilmez hale gelecek.

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31 Mart 2024'deki belediye seçimlerinden sonra ülkemizin düşeceği hali aklıma getirmek bile istemiyorum.

Çünkü iktidar, seçimler nedeniyle şimdilik zamları frenliyor. Yani, başımıza yağan oklar, frenlenmiş fiyatlar… Yerel seçimlerden sonra frenler patlayacak, bugünleri bile arar hale geleceğiz.

Hani “Faiz sebep, enflasyon sonuç” demişlerdi ya…

Bunu ufak bir değişiklikle şöyle yapmamız lazım:

“İktidar sebep, yoksulluk ve enflasyon sonuç!”

İşin gerçeği bu!

Sevgili halkımız kendi ektiğini biçiyor!

TEBESSÜM

Etiler'de 15 milyona daire!

Malum, konut fiyatları uçtu… Ülkeyi dolduran izinli ya da kaçak göçmenler evlerin kiralarını da füze gibi arttırdı.

Konut fiyatlarının tavan yaptığından haberi olmayan bir müşteri komisyoncuya başvurmuş.

Etiler'de bir apartman dairesini gezmişler…

Müşteri:

“Çok beğendim” deyince komisyoncu da:

“Gerçekten güzeldir beyim” demiş “Çok isteyeni var. İnşallah size nasip olur. Fiyatı 15 milyon lira.”

Müşteri daireyi iyice dolaştıktan sonra dışarı çıkarken birden sormuş:

“Yahu, iyi-güzel ama bu dairenin ahırı nerede?”

Komisyoncu şaşırmış:

“Anlamadım?”

“Ahırı nerede dedim.”

“Beyim ahırı ne yapacaksın? Burası Etiler… Ahır ne demek? Neden sordun?”

Müşteri gülmüş:

“Bunu satın alacak inek nerede yatacak, onu merak ettim de…”

GÜNÜN SÖZÜ

Aza sahip olan değil, gözü doymayan insanlar fakirdir!