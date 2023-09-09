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İktidarın ninnisi!

Eskiden anneler çocuklarını,

“Uyusun da büyüsün ninni,

Tıpış tıpış yürüsün ninni”

diye ninni söyleyerek uyuturlardı.

Şimdi bizim iktidarın yaptığı da buna benziyor. Halkı “Ninni paketi” ile uyutmak istiyor.

Orta Vadeli Program (OVP) diye bir paket hazırlayan iktidar, yerel seçimlere kadar ninni söyleyerek zaman kazanmak niyetinde…

Açıklanan OVP paketi, vaatlerden ve tahminlerden ibaret…

Döviz kurlarının artışını önleyecek, enflasyonu durduracak rasyonel bir şey yok, sadece temenni ve niyet var.

Ekonominin temeli “arz-talep” yasasıdır.

Artık öğrenciler bile bilir ki, enflasyon belası ancak üretim artışıyla önlenir. Eğer üretim talebi karşılamıyorsa bunun sonucu enflasyondur.

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İktidar ilginç bir buluşla, ekonomideki problemin sebebini şipşak açıklayıverdi!

Meğerse sorun ekonomik değil, psikolojikmiş!

Açlık, yoksulluk ve pahalılığa psikolojik nedenler yol açıyormuş!

Peki hayatı zora sokan zamları kim yapıyor?

Akaryakıt fiyatlarını birkaç ay içinde yıldırım zamlarıyla kim iki katına çıkarttı?

Psikolojisi bozulan halk mı?

Kredi kartı borcu ve icra dosyaları bu yüzden mi patladı?

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Yeni ekonomi yönetiminin hazırladığı Orta Vadeli Program'da enflasyon ve kur hedefleri yükseltildi.

Oysa iktidar 14 Mayıs'taki seçimden önce “Haziran ayına tek haneli enflasyonla gireceğiz” diye açıklama yapmıştı.

Birçok seçim vaadi gibi bu da boş çıktı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi şimdi:

“Tek haneli enflasyona ancak 2026 yılında ulaşabiliriz.” dedi.

Gerçek olan bu!

Vatandaş 3 yıl daha ekonomik işkence altında yaşayacak!

Peki 3 yıl sonra enflasyon, dedikleri gibi tek haneye düşecek mi? Bu da belli değil tabii ki… “İnşallah düşer” diyelim.

Ekonomimiz, “inşallah”la “maşallah”la yönetilir hale geldi!

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak:

“12 yıl önce 2023'te kişi başı 25 bin dolar gelir vaat eden iktidarın bu sözünün kandırmaca olduğunu gördük. 2026 vaadi de bir enflasyon kandırmacası” diyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de “Bu program, ülkeyi adım adım iflasa sürüklüyoruz' demenin bir itirafıdır” diye tepki gösteriyor.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar iktidar belki durumu biraz idare edecek ama daha sonra vatandaş olarak çok çileli bir döneme gireceğiz!

Safız ama aptal değiliz!

İktidarın yeni ekonomi yönetiminin hazırladığı Orta Vadeli Program'da vaatler, tahminler ve temenniler var.

Dolar 2024'te 36.8 lira olacakmış.

2025'te 43.9 liraya yükselecekmiş.

2026'de 47.8 olacakmış.

Fakat enflasyon tek haneli rakama, yüzde 8 buçuğa düşecekmiş!

Bu işte bir çelişki yok mu?

Dolar böyle artarken, enflasyon nasıl yüzde 8.5'a düşer?

İktidar “Biz ne dersek saf vatandaş nasıl olsa inanıyor” diye kafadan sallıyorlar galiba!

Daha önceki programlarda açıklanan rakamların hiç biri tutmadı ne yazık ki!

Mesela 2011 yılında, 2023 yılı için “Kişi başına milli gelir 25 bin dolara yükselecek” diye açıklanmıştı. Bunun yarısına bile ulaşamadık!

Son 12 yılımız hep kandırmacayla geçti. Şimdi bu yeni programa nasıl inanalım?

TEBESSÜM

Acıların adamı…

Hayat pahalılığı nedeniyle çektiği sıkıntılardan bıkan adam falcıya gitmiş ve “Ne olacak benim halim?” diye sormuş.

Falcı, billur küresini döndüre döndüre inceledikten sonra:

“Görünen o ki 3 yıl daha büyük sıkıntılar çekeceksin.” demiş.

Adam umutla sormuş:

“Peki ya 3 yıldan sonra ne olacağım?”

Falcı acı acı gülümsemiş:

“Acılara alışacaksın!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bugünün çamaşırı dünkü güneşte kurutulmaz. (Demirel)