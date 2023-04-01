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“İyilik yap, iyilik bul sözü bir yalan!”

Hayatta insanın yıldızının parladığı anlar olur.

Önemli olan o anı yakalayabilmektir.

Kaçan fırsat bir daha geri gelmez!

Muharrem İnce işte böyle bir fırsatı kaçırdı ve kendi siyasi sonunu hazırladı.

Eğer son anda Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilseydi, inanın ki, bir halk kahramanı olacak, önünde yeni yollar açılacak, gelecek yılların en önemli siyasetçisi olma imkânına elde edecekti.

Bunu düşünemedi.

Hırsının ve egosunun yüksek oluşu onun tarihi fırsatı kaçırmasına sebep oldu.

Şimdi “Bir bölen” ya da “Truva atı” olarak siyaset tarihine geçecek.

Aslında kendisine yazık etti. İddia ettiği kadar oy alabilse bile kazanma şansı SIFIR… Fakat oyları bölüp seçimi ikinci tura bıraktırma ihtimali var.

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14 Mayıs günü Türkiye'nin kaderi oylanacak…

Ya uygar Batı ülkelerine doğru ilerleme şansını yakalayacağız, ya da ilkel Afganistan'a doğru yelken açacağız.

Tercih yüce milletimizin…

Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu kritik süreçte, Atatürkçü geçinen Muharrem İnce'nin davranışı, Tayyip Erdoğan'a yapılan en büyük destektir.

Tek Adam Rejimi'nin devamını sağlamak için çalışmak ise ülkemize ve demokrasiye yapılacak kötülüklerin en büyüğüdür.

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Ortada, kamuoyuna yansımayan birtakım şeyler var mı, bilemiyorum. Siyasette her ihtimali düşünmek gerek!

Bir okurum bana mesaj yollamış: “AKP'li Ali İhsan Yavuz'un dillere düşen sözü gibi: ‘Hiçbir şey olmadıysa bile kesin bir şey oldu' diyor.”

Başka bir okurumun mesajında:

“Sayın Erdoğan ve AKP, Muharrem İnce'ye bu desteği için bir madalya takar mı?” diye soruyor.

Bir diğer okurum da:

“CHP adayı Kılıçdaroğlu bir-iki puan farkla yüzde 50 barajını geçemezse, bütün lânetimiz Muharrem İnce'nin üzerinde olacak” diyor.

Bu mealde çok sayıda mesaj geliyor.

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Gerçekten düşünmek lazım:

Türkiye, 21 yıllık yorgun ve bitkin iktidardan kurtulma şansını kaybederse hırsı ve ihtirası nedeniyle buna sebep olan Muharrem İnce insan içine nasıl çıkacak?

Ciddi olarak düşünülmesi gereken çok önemli bir soru bu!

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Siyaset kazanılmak için yapılır.

Muharrem İnce ise kazanmak için değil, kaybettirmek için siyaset yapıyor.

Kendisinin CHP'den dışlandığını düşünerek intikam duygularıyla hareket ediyor.

Bu inadın başka izahı olamaz!

İnce Bey, kendisine büyük iyilikler yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kaybettirerek seçimi Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışıyor.

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Yakınları Hazreti Ömer'e:

“Şu adam sana kötülük yapmayı düşünüyor” diye haber vermişler.

Hazreti Ömer şaşırarak:

“Hayret!” demiş “Ben ona hiçbir iyilik yapmadım ki!”

Kılıçdaroğlu da, Muharrem İnce'ye yaptığı iyiliklerin bedelini ödüyor.

“İyilik yap, iyilik bul sözü bir yalandır!” diyenler haklı çıktı.

Kendisini dev aynasında gören bir insanın, kişisel egosunu tatmin için ülkesinin geleceğini tehlikeye atması sanırım akılcı bir yol değildir ama oluyor işte!

TEBESSÜM

“Bizim partiye oy ver!”

Orta yaşlı bir adam yolda giderken ayağı takılıp düşmüş, arkadan gelen başka bir adam onun yardımına koşmuş. Düşen adam:

“Teşekkür ederim” demiş “Sizin bu yardımınıza nasıl karşılık verebilirim?”

Yardım eden kişi iktidara mensup bir partiliymiş:

“Seçimde oyunuzu bizim partiye vererek…” demiş.

Düşen adam birden bozulmuş:

“Yanılıyorsunuz beyefendi” demiş “Ben düşerken kıçımı yere vurdum, başımı değil!”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, eğri kişiden doğru iş beklenmez!