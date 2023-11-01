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Katliamın hiçbir haklı gerekçesi olamaz!

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırısının 26'ncı günü…

Yobaz kafalı, dinci Başbakan Netanyahu ‘Ateşkes'i kabul etmeyerek Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Ölü sayısı 8 bin 306 oldu. Kurbanların 3 bin 457'si çocuk!

Bölgede açlık, susuzluk ve korkunç bir perişanlık hâkim…

Amerika da ‘Ateşkes'e karşı… Başkan Biden'in, Netanyahu'dan farkı yok. “Ateşkes Hamas'a yarar. Kendisini savunmak İsrail'in hakkıdır” diyor.

Nasıl bir savunma bu?

Güçsüz, zavallı, fukara insanları öldürmek savunma mıdır?

Sürekli cinayet işleten, katliam yaptıran Başbakan Netanyahu “İsrail ordusu, dünyanın en ahlâklı ordusudur” diyor ama o ahlâklı (!) ordu hastaneleri bombalıyor, kundaktaki bebekleri bile öldürüyor!

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Gazze'de savaş suçu işleniyor. İsrail'in masum insanları katletmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz!

Tüm bunları lânetleyelim. Fakat…

Hamas örgütünü ne yapalım?

Gerçek şu ki, Hamas'ı da lânetlemek gerek!

Çünkü onların vicdanı da İsrail'den farklı değil!

Uyuyan canavarı, gereksiz yere başlattığı kanlı saldırıyla uyandıran Hamas'tır!

Hamas'ın durup dururken İsrail sınırını geçip müzik şenliğini basması, sivil insanları acımasızca öldürüp, 200'den fazla İsrailli sivili esir alarak kaçırmasının haklı bir gerekçesi olamaz!

Hamas hangi akla hizmet ederek yaptı bunu? İsrail'in aynı tonda, hatta daha da vahşi şekilde cevap vereceğini bilmiyor muydu?

Bu işin içinde bir dalavere, bir satılmışlık, bir ihanet, kışkırtıcı ajanların bir oyunu yoksa büyük bir gaftır, aptallıktır!

Bunun bedelini Filistin halkı, Gazzeliler ödüyor!

Çocuk, kadın, yaşlı, genç binlerce zavallı insanın ölümünde Hamas örgütünün sorumluluğu büyüktür.

Hamas, halkını, canavarın pençesine atan bir örgüttür.

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Hangi akıl yönetiyor Hamas'ı?

Ellerinde füzelerden başka vurucu silahı (tankı, topu, savaş uçağı, harp gemisi, düzenli bir ordusu) olmayan Hamas, neyine güvendi de güçlü ordulara sahip İsrail ve onun destekçisi ABD'ye savaş açtı?

“Fırsat bu fırsattır” diyen İsrail, şimdi masum insanları boğazlayarak bölgenin haritasını değiştirmek peşinde…

Bu savaşı durdurmalı ama… Kim yapacak bunu?

Avrupa ülkeleri utanmazca suskun… ABD ise İsrail vahşetini alkışlıyor… İsrail ordusu çıldırmış gibi…

Aslında, uygar denilen tüm Batı, demokrat denilen Amerika ve onun ileri karakolu İsrail, yalnız Gazze'lileri değil, insanlığı öldürüyor!

“Ellerini tutan mı var? İsteyen Gazze'ye gitsin!”

Filistin trajedisini protesto için ülkemizde mitingler yapıldı ve:

“Ordu Gazze'ye!” sloganları atıldı.

Böyle savaş çığlıkları savurmak gerçekçi bir davranış mı? Hayır!

“Ordu Gazze'ye” diye haykıranlar oraya nasıl gidileceğini, nereye yerleşip, nasıl ikmal yapılacağını, lojistiğin nasıl sağlanacağını hiç düşünüyor mu?

Bunlar sadece kendilerini tatmin ediyor.

“Hadi gelin, sizi Gazze'ye savaşmaya yollayalım” desek, kaç kişi gelip kayıt yaptırır?

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, bu konuda ilginç bir açıklama yaparak şöyle dedi:

“Filistin mitingleri sadece sözde kalmasın, artık eyleme geçilsin.

Meydana derhal bir müracaat masası kurulsun ve Gazze'ye giderek cihat yapmak isteyen, başta parti yöneticileri olmak üzere, gönüllü

mücahitler tek tek kaydedilsin ve isim listeleri kamuoyu ile paylaşılsın.

Aksi halde bundan böyle ‘Ölenler din kardeşimizdir' deyip timsah gözyaşları dökülmesin ve Filistin üzerinden din istismarı ve tribün şovu yapılmasın.

Ellerini tutan mı var? Haydi bekliyoruz!”

GÜNÜN SÖZÜ

“Türk halkı yüzyıllardır Allah ile aldatılıyor!” (Prof. Yaşar Nuri Öztürk)