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Lüks ve şatafata aynen devam!

İktidar “Karadeniz'de, Trakya'da, Gabar Dağı'nda, Kato Dağı'nda petrol bulduk” gibi müjdeler verdikçe, tam tersine, akaryakıt fiyatları da artıyor!

20 yıldan beri petrol bulup duruyoruz ama buldukça daha da fakirleşmemiz nasıl bir iştir, nasıl bir çelişkidir? Bulunduğu iddia edilen petroller bir türlü sisteme girmiyor!

Seçim sonrası süreçte akaryakıttaki fiyat artışı yüzde 80'i aştı.

Motorine 1 lira 55 kuruşluk yeni zammın gelmesinin ardından benzine de 2 liralık bir zam daha geldi.

Şimdilik litresi 36 liraya yükselen benzin 40 liraya doğru koşuyor!

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Vergiler, zamlar enflasyonu daha da körüklüyor…

Maaşlara yapılan zamlar, kartopu gibi eridi gitti.

Üstümüze çöken adaletsizliği, mutfakta büyüyen yangını, artan yoksulluğu, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan enflasyon canavarını durdurmak için akılcı adımların atılmasını boş yere mi bekliyoruz?

Milletin gelişinden umut bağladığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çuvallıyor mu yoksa? Doğrusu kuşkularımız artıyor. Vadettiği yapısal reformlar, programlar lâfta mı kalacak?

Kuşkularımızın kaynağı, yurttaş ekonomik krizle boğuşurken, iktidarın toplanan vergileri lükse ve şatafata yatırmasıdır!

Devlet gereksiz harcamaları kısacağı yerde, tam tersine “İtibardan tasarruf olmaz” zihniyetiyle lüks ve şatafatı çığ gibi büyütüyor.

Mehmet Şimşek bunları görmüyor, anlamıyor mu? “Devlet malı deniz” zihniyeti devam edip bu savurganlık önlenmedikçe daha da batacağımızı bilmiyor mu?

Mehmet Bey, lütfen milletin umutlarını dinamitlemeyin!

Devleti arpalık yaptılar!

Sanki ekonomik kriz yok…

Sanki dolaylı vergilerle vatandaşın kanı emilmiyor!

Sanki bolluk ve refah içindeyiz?

Geçen yıla göre devletin lüks araç alımına harcadığı para 5 kattan fazla arttı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Halka zamları yağmur gibi yağdırdıkları gün, dalga geçer gibi ‘Kamuda tasarruf genelgesi' yayımladılar. Yılın ilk yarısında lüks araçların alımına harcanan para 27 milyon liradan 187 milyon liraya çıktı. Tüm araç kiralama giderleri geçen yıla göre yüzde 128 artarak 4 milyar 605 milyon liraya yükseldi.” dedi.

Devleti arpalık yaptılar… Taşıt harcamaları yüzde 612 arttı.

Bu savurganlığa devlette para mı yeter?

Vergileri arttır, bazı vergileri çifter çifter al, sonra da sonra da bunları şatafata harca…

Bu kafayla ülke ekonomisi düzelir mi?

CHP'li Veli Ağbaba “En çarpıcı artış, uçak kiralama giderlerinde… Lüks uçakların kiralama ücretlerine ödenen para yüzde 311 artışla 727 milyon liraya çıktı. Maşallah iktidar temsilcilerinin ayakları 2023'te hiç yere basmamış, uçaklardan inmemişler.” diyor.

Yazık değil mi vatandaşın vergilerine?

TEBESSÜM

Paranın ne önemi var?

Meslektaşımız Memduh Bayraktaroğlu'nun anlattığı yaşanmış bir olay…

Müzisyen Özdemir Erdoğan, Büyükada Büyük Kulüp'te sahne alacaktır.

Konser gecesi kulübe gelir… Ücretinin peşin ödenmesini ister. Aksi halde sahneye çıkmayacaktır.

Yönetim telaşlanır. Henüz o kadar paraları olmadığını, misafirler geldikten sonra para toplayacaklarını belirtirler. Müzisyeni ikna etme çabaları boşunadır…

Özdemir Erdoğan “Nuh” der “Peygamber” demez.

Neyse… Kulüp yöneticileri konuklara mahcup olmamak için zar-zor parayı toplar ve sanatçıya teslim ederler…

Zamanı gelince sanatçı sahneye çıkar, gitarını eline alır ve…

İlk şarkısına başlar:

“Paranın ne önemi var… Mühim olan insanlık…”

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