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Meral Hanım’ın içtiği zehir!

Çevremdeki herkes “Sayın Meral Akşener neden böyle davranıyor?” diye soruyor.

İYİ Parti'nin Belediye Seçimleri'nde 81 ilde de kendi adaylarını çıkartma kararını hayretle karşılıyorlar.

Onlara “Meral Hanım kendisini sınamak, gücünü ispat etmek istiyor” diyorum.

“Peki, hiçbir ilde kazanamayacağını, bunun tamamen AKP'ye hizmet etmek olacağını bilmiyor mu?” diye soruyorlar.

“Tecrübeli bir siyasetçidir, mutlaka biliyordur.” diyorum.

“O halde, bu kararın arkasında bilmediğimiz bir şeyler mi var?” diyorlar…

Olabilir de olmayabilir de… Gerçek olan şu ki Meral Hanım “Hayatımın en büyük pişmanlığı” dediği duygudan kurtulmak istiyor.

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde hatası olmadığını anlatmak ve kendisini temize çıkartmak için:

“O seçim kazanılsın diye zehir içtim, zehir!” diye bağırması bozulan psikolojik durumunu gösteriyor.

Anlattıklarına bakılırsa, meğer “Kan kusmuş, kızılcık şerbeti içmiş!”

Çektiği acılara bakar mısınız? “Vah vah” dememek elde değil!

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İşin başka bir yönü de var.

Meral Hanım “Biz CHP ile ittifak kurduğumuz için sağ seçmenden oy alamıyoruz. CHP'ye uzak durursak, sağdaki oylar bize akar. Ayrıca kızgın CHP seçmeninden de çok oy gelir” diye düşünüyor olabilir!

Siyaset satrancında her şey mübah!

CHP seçmeni gerçekten kızgın ama CHP'ye kızdığı için İYİ Parti'ye mi koşacak? Oylarını ona mı yağdıracak? Böyle sığ bir görüş olabilir mi?

Sağduyulu CHP seçmeninin İYİ Parti'ye yönelme ihtimalini çok zayıf görüyorum.

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Meral Hanım, tutarsız davranışlarıyla siyaset trenini çoktan kaçırdı!

Partisinin sahip olduğu oy oranı ortada…

HBS Araştırma'nın son yaptığı ankette MHP'nin oyu 0.3 kayıpla yüzde 10 çıkarken, İYİ Parti'nin oyunun yüzde 3.8 kayıpla, yüzde 6.1'e düştüğü görüldü.

Aynı kulvardaki MHP durumunu korurken, İYİ Parti eriyor!

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HBS Araştırma'nın anketinde AKP'nin oyu yüzde 2.6 kayıpla yüzde 33.7'ye, CHP'nin oyu yüzde 3.7 kayıpla yüzde 22.1'e düştü.

Dört partinin hepsinde kayıp var ama en çok kayıp İYİ Parti'de…

Tüm afra-tafralarından sonra Meral Hanım sözünden dönemez. Dönmemeli zaten… Dönerse daha çok kaybeder!

Siyasetçilerin çoğu için vatandaşın dertleri fazla önemli değil, kendi dertleri daha önemli…

Ne yapalım? Siyaset tarlamız böyle ürün veriyor!

Vay canına! Bu yaşta bu zeka, akıllara seza!

İYİ Parti hayal içinde görünüyor…

Yalnız Genel Başkan Meral Akşener değil, yardımcıları da öyle…

Mesela İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, geçenlerde sosyal medya hesabında öyle ifadeler kullandı ki, bebekleri bile güldürdü!

Bu muhteremin laflarını hatırlatırsam eminim ki, siz de tebessüm edeceksiniz. Çünkü aklın ve mantığın kabul edebileceği bir şey değil!

Yörükçüoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Fedakarlık sırası şimdi CHP'de” diyerek, CHP'ye “10 büyük şehirde aday çıkartmayıp İYİ Parti adayını destekleyin” teklifinde bulundu.

Meral Hanım'ın cin fikirli yardımcısı Yörükçüoğlu'nun ana muhalefet partisine “Siz aday çıkartmayın” dediği şehirler şunlar:

■ İstanbul, ■ Ankara, ■ Antalya, ■ Adana, ■ Aydın,■ Eskişehir, ■ Mersin, ■ Muğla,

■ Tekirdağ, ■ Hatay.

Yörükçüoğlu “Bu illeri AKP'ye kaptırmamak için CHP aday çıkartmamalı. Türkiye'yi AK Parti'den kurtarmanın yolu İYİ Parti'yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019'de, hem 2023'te üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP'de” dedi.

Müthiş bir teklif doğrusu… Bu yaşta bu zeka, akıllara seza!

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