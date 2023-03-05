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Meral Hanım’ın unutulan geçmişi!

“Metal Hanım hâlâ çok öfkeli!”

İYİ Parti'liler böyle diyor.

“Öfke baldan tatlıdır” derler ama unutmamalı ki, öfkeyle kalkan pişmanlıkla oturur!

Meral Hanım çeşitli nedenlerle öfkeli olabilir ama, gerçek bir lider öfkeyle hareket etmez, kızgın o ruh haliyle karar verip ülkeyi ateşe atmaz!

Bir lider her şeyden önce akıllı, soğukkanlı ve topluma saygılı olmalı, ağzından çıkan her sözü akıl süzgecinden geçirmelidir.

Meral Hanım'ın son üç gündür yarattığı siyasi deprem onun liderlik kumaşının sağlam olmadığını gösteriyor.

Böyle bir lider kendisine duyulan güveni, inancı, saygıyı yok eder!

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MHP lideri Devlet Bahçeli, sürekli eleştirdiğim siyasetçiler arasındadır. Günün birinde ona hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi ama ilk defa Bahçeli'ye hak verdim. Neden?

Devlet Bey, eski konuşmalarının birinde:

“Meral Akşener'e güvenilmez… Bir defa vefasızlık yapan ikinciyi de yapar!” demişti…

O zaman inanmamıştık ama haklı çıktı.

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Şöyle bir hafızamı yoklayıp, geçmiş yılları gözlerimde canlandırdım.

İnsan düşününce hatırlıyor…

Meğerse neler olmuş, neler…

Meral Akşener bir zamanlar (30 yıl kadar evvel) Tansu Çiller'in manevi kızı gibiydi. Çiller ona siyasette sınıf atlattı, İçişleri Bakanı yaptırdı.

Bir süre sonra o Çiller'e kazık atıp Mehmet Ağar'a yanaştı…

Daha sonra Mesut Yılmaz'ın kapısını çaldı ama yine umduklarını bulamadı.

…Ve en çarpıcı davranışını 2001 yılında sergiledi.

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AKP'nin kuruluş aşamasında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki “Yenilikçiler Grubu”na katılan Akşener, yurt gezilerinde Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Orada da umduğunu bulamayınca istifa ederek MHP'ye kapak attı. Gideceği başka yer kalmamıştı çünkü…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener'i hem milletvekili, hem de Meclis Başkanvekili yaptı.

Artık yıldızı parlamıştı. Herkes ona “Dişi kurt Asena” diyordu… Ancak, günün birinde Devlet Bahçeli'yi devirmeye kalkınca orada da yollar ayrıldı.

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Meral Akşener 2017 yılında MHP'den kopanlarla birlikte İYİ Parti'yi kurdu ama 2018'deki genel seçimlere girme hakkı yoktu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir jestle ona yardım elini uzattı, 15 milletvekilini ödünç vererek İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurup seçime katılmasını sağladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu soylu hareketi olmasa Meral Hanım da, İYİ Parti de gelişmeden yok olacaktı!

Akşener'in şimdi Kılıçdaroğlu'na kılıç çekmesi gerçekten şaşırtıcıdır. Minnet ve vefa borcunu, onu arkadan vurarak ödedi (!)

Bundan sonra ne yapar bilemeyiz ama kendisi de, partisi de, ağır yara aldı!

İYİ Parti'den istifalar devam ediyor.

Meral Hanım “Ya tarih yazacağız, ya da tarih olacağız!” demişti. Sanırım tarih olacaklar!

Meslek ahlâkına aykırı çağrı!

Meral Akşener'in Altılı Masa'da deprem yaratan kararının kazananı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'dir.

Yapılan anketlerde, seçimde kesinlikle kaybedeceği görülen Erdoğan için yeni bir umut doğdu.

Bu umudu ona Meral Akşener sağladı.

Meral Hanım hep “Seçilecek aday” deyip duruyordu. Millet İttifakı'nı terk ederek “Seçilecek adayı” buldu mu?

Eğer kafasındaki seçilecek aday Erdoğan ise, “Onun şansını arttırdı” diyebiliriz.

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Meral Akşener'in CHP'li iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısını “CHP'de karışıklık yaratmaya yönelik, siyasi etikle (meslek ahlâkı ile) bağdaşmayan bir çıkış” olarak değerlendirdi. Bence çok haklı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Altılı Masa'yı terk etmek millete ihanet etmektir” demişti. Ne oldu şimdi?