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“Millet Partisi” adı kafa karıştırıyor!

Bodrum'dan Halûk Kaptan aradı… Sesi endişeliydi…

“Rahmi abi, dinle beni!” dedi.

“Hayır ola, bir şey mi oldu?” diye sordum.

“Dinle beni, bu çok önemli!” diye yanıtladı.

Halûk Kaptan, THY'nin eski kaptan pilotlarındandır. Onunla yıllar önce Ali Şen'in Bodrum'daki davetlerinden birinde tanışmıştık. Endişeli bir sesle dedi ki:

“Seçimlerde ‘Millet Partisi' diye bir parti var… Ben bile bu ismi bizim ‘Millet İrtifakı' ile karıştırdım. Çevremdeki birçok kişiden ‘Millet Partisi' ile ‘Millet İttifakı' aynı şey mi? Biz kime ve nasıl oy vereceğiz?' diye soranlar oldu. Bu konuda, özellikle kırsalda yaşayanları ve eğitimsiz yurttaşları uyarmak lâzım. Seçim günü vatandaş olarak nereye oy basacağız?”

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Halûk Kaptan karıştırmakta haklıydı…

Uzun bir geçmişi olan “Millet Partisi” 14 Mayıs seçimlerinde kafaları karıştıracak gibi…

Bu durum AKP'nin işine çok yarayacak…

Çünkü seçimde tek oy bile çok önemli…

Bir arkadaşım “Millet Partisi adındaki bu parti acaba Millet İttifakı'na oy vereceklerin kafalarını karıştırmak için mi kuruldu?” diye kuşkusunu dile getirdi. Ancak, Millet Partisi'nin kuruluşu çok eskilere dayanıyor.

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Halûk Kaptan gibi yabancı dil bilen, yüksek eğitimli, kültürlü bir insan bile tereddüde düşerse, bu konuda herkesin kafası karışabilir demektir.

CHP, İYİ Parti ve ittifakın diğer partileri (DP, Saadet, Gelecek ve DEVA) meydanlarda milleti mutlaka uyarmalı, televizyonlarda da bunu anlatmalı.

Çünkü bu isim benzerliği, küçümsenemeyecek kadar ciddi karışıklıklara yol açabilir!

“Millet Partisi” listenin başında 2'nci sırada yer alıyor. “Millet İttifakı” ise 18'inci sırada…

İttifak bölümünde iki partinin (CHP ve İYİ Parti'nin) logoları var.

Hangi partiyi seçecekseniz sadece o parti logosunun üzerine mührünüzü basacaksınız ve mürekkebin kağıtta karşı tarafa çıkmaması için listeyi dışa doğru katlayacaksınız. Aksi halde oyunuz iptal edilir.

Bu seçimde bir oyun bile büyük önemi var.

Kim çıkarttı bu afları?

AKP'nin iktidarı döneminde kaç “İmar Affı” çıktı?

Saya saya başımız döndü… Bir, iki üç değil, 21 yılda tam 8 “İmar Affı” çıkarıldı. 9'uncusu da yoldaydı ama büyük deprem olunca ortadan kalktı.

Tüm bu aflarda AKP'nin imzası var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 ve 2019 yıllarında, imar afları konusunda konuşma yaparken “Vatandaşın sorunlarını çözdük” demişti…

Bu defa 14 Mayıs seçimleri nedeniyle konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“İmar affı, katalog suçlar arasına girecek. Çünkü bu işin affı-maffı olmaz!” dedi.

Şaka değil bu sevgili okurlar… Erdoğan'ın ağzından çıkan bu sözleri Kanal D- CNN Türk ortak yayınında herkes dinledi.

Duyunca kulaklarımıza inanamadık.

“İmar barışı” adı altında kim çıkarttı 8 imar affını?

CHP ya da İYİ Parti mi yaptı bunu?

Sorumlu kim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun “Sanki 8 imar affını biz çıkarttık… AKP iktidarının affettiği binalar insanlarımızı canından etti. Suçsa, bu suçu siz işlediniz. Hesabını nasıl vereceksiniz?” diye tepki gösterdi. Haksız mı?

Yandaş yazar gözüyle…

Meslektaşımız Mehmet Barlas “Erdoğan'ın en rahat seçimi olacak” başlıklı köşe yazısında şöyle diyor:

“Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste 16 seçim kazandı. Hepsini yakından izledim. Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim.” (Sabah, 11 Nisan Salı)

Yani “Erdoğan seçimi çok kolay kazanacak” demeye getiriyor. Tam tebessüm edilecek bir yazı. Herhalde Mehmet Bey biraderimiz de diğer AKP'liler gibi Muharrem İnce'ye çok güveniyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Soygun, rüşvet ve yolsuzluk olmasaydı yoksulluk olmazdı!