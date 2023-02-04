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Neyi tartışıyoruz?

Erdoğan'ın kaçıncı defa seçildiğinde hâlâ nihaî bir karara varılamadı:

“Bir mi, iki mi?”

Çok zor bir matematik mi bu?

Neyi tartışıyoruz, bilmem ki!

Erdoğan 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmedi mi? Seçildi… Bu bir…

Erdoğan 2018 yılında tekrar Cumhurbaşkanı seçilmedi mi? Seçildi… Bu iki…

Ee, ne tartışılıyor o zaman?

Muhteremler sayı saymasını da mı bilmiyorlar?

“Hayır” diyorlar “Biz 2018'de kilometreyi sıfırladık?”

Vay canına!

Anayasa otomobil mi ki, arabanın kilometresiyle oynanarak sıfırlanacak?

Hangi madde, iktidara böyle sıfırlama yetkisi veriyor?

2007 yılında değiştirilen Anayasa'nın 101'inci maddesi “Bir kişi en fazla iki defa seçilir” diyor.

Aksini savunmak, anayasayı yok saymaktır.

Son kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu, anayasaya aykırı bir adaylığı kabul ederse, hukuku paspas gibi çiğnemiş olur, vebali büyüktür.

Bizim sıfırlanmayan bir anayasaya ihtiyacımız var. Aksi halde demokrasi ve uygarlıktan iyice uzaklaşmış oluruz…

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Ülkemiz yapısal bir çöküş içinde…

Ne hukuk kaldı, ne adalet! Ülkeyi ürkütücü bir karanlık sardı.

İktidarın bu hazin çöküşü önleyecek gücü olsa, memleketi bugünkü hale getirmezdi.

Millet yoksulluk ve umutsuzluktan yaşam gücünü kaybetti.

Ekonomik güçlükler nedeniyle evlilikler azaldı, boşanmalar arttı.

Genç evliler çocuk yapmaya korkar hale geldi.

Nüfusumuz hızla yaşlanıyor.

Genç nüfusun azalması başlı başına bir tehlikedir.

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İyi eğitimli, nitelikli insanlarımız arasında, fırsatını bulup başka ülkelere göç edenler bir hayli fazlalaştı.

Peki, onların yerine kimler geliyor?

Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Somalili, Sudanlı, Habeşistanlı (Etiyopyalı) ülkemizi dolduruyor.

Kesin rakamı devlet bile bilmiyor ama kaçak ya da kaçak olmayan göçmenlerin toplamının en az 8 ile 10 milyon civarında olduğu düşünülüyor.

Böyle ağır bir yükü, güçlü ekonomiler bile kaldıramaz!

Tek umudumuz seçim… Seçimi Altılı Masa (Millet İttifakı) kazanırsa, ülkedeki yıkım onarılacak, devlet yeni ve sağlam bir yapıya kavuşturulacak.

Hak, hukuk, adalet! Gak, guk, garabet!

Okurlarımdan gelen mesajlardan bir özet çıkarttım.

Altılı Masa (Millet İttifakı) tarafından açıklanan “Mutabakat Metni”nde en çok ilgi çeken vaatleri şöyle sıralamak mümkün:

■ Ülkeyi çıkmaza sürükleyen Tek Adam Sistemi kaldırılacak.

■ Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen bütün saray ve köşkler halkın hizmetine açılacak.

■ Cumhurbaşkanı'nın 8 özel uçağının biri hariç hepsi satılacak, yerine yangın söndürme uçakları alınacak.

■ Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak.

■ Enflasyon düşürülüp hayat pahalılığı sonlandırılacak.

■ Yoksullukla mücadele edilecek ve halkımızın gelir düzeyi yükseltilecek.

■ İlaç krizi diye bir rezalet kalmayacak.

■ Yurt dışına kaçırılan paralar geri getirilecek.

■ Yolsuzluklarla hesaplaşılacak.

■ Atatürk Havalimanı yeniden açılacak.

■ Kanal İstanbul Projesi iptal edilecek.

■ Öğrencilere ücretsiz internet, kahvaltı ve öğle yemeği verilecek.

■ Öğretim sistemini tahrip eden YÖK kaldırılacak.

■ Haksız mahkûmiyet kararlarının tazminat cezaları, o kararı veren hâkim ve savcılara ödetilecek.

■ Kaçak göçmen geçişleri önlenecek, Suriyeliler ülkelerine gönderilecek.

Gayet tabiidir ki, Millet İttifakı'nın bunları yapabilmesi için seçimi kazanması gerekiyor.

Ancak o takdirde “Hak, hukuk adalet” geri gelecek, aksi halde işlerimiz “Gak, guk, garabet” olarak devam edecek.

GÜNÜN SÖZÜ

Gökten yağmurlar yağsa bile bahtsızların tarlalarına düşmez!