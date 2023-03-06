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Oyun bozanlığın nedenleri!

Meral Hanım “Kazanacak aday” diye tutturup masada arıza çıkartarak halkın umutlarını yıktı!

Perde arkasında başka bir sebep, farklı bir plan, çeşitli menfaatler var mı, bilmiyoruz.

Akşener'in CHP'li iki Belediye Başkanı İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a “Gelin, aday olun” çağrısı aslında “CHP'yi bölme” girişimi gibiydi…

İki belediye başkanı, “olmayacak duaya amin” demeyecek kadar akıllıdır. Akşener'in çağrısına gereken ret cevabını verdiler.

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Siyaset bilimci bir arkadaşım arayarak:

“Meral Hanım'ın oyun bozanlığı, Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğinden değil…” dedi.

“Ya nedendir?” diye sordum:

“Tam tersine, seçilecek olmasındandır.”

“Ne demek oluyor bu?”

“Kılıçdaroğlu, yıllardır sabırla çalışarak santim santim ilerleyip toplumda bir ‘güven ağı' ördü. İnsanlar ona inandı, sonunda seçilecek hale geldi…

…İşte bu noktada sanıyorum birileri devreye girdi, çıkarlarının bozulacağından korktukları için, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istemedi. Bilerek ya da bilmeyerek Meral Akşener de buna âlet oldu!

“İlginç bir senaryo… Fakat bence Kılıçdaroğlu birinci turda değil ama ikinci turda yine de kazanır…”

“Kazanabilir ama, engellemek isteyen güçler var. Onun sözlerinden çok korkuyorlar…”

“Kimler bunlar? Beşli Çete mi demek istiyorsun?”

“Her şey olabilir… Bir takım güçler Türkiye'nin geleceğini yeniden Sayın Erdoğan'a teslim etmek istiyorlar.”

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Bu seçimde adayın isminden daha önemli olan şey, REJİM'in oylanmasıdır.

Değiştirilecek olan SİSTEM'dir. Halktan “TEK ADAM” yönetimine “Tamam mı, devam mı?” diye oy istenecek.

Seçimi muhalefetin adayı kazanırsa, Türkiye'yi parlamenter sisteme taşıyacak “geçiş dönemini” idare edecektir.

Aklı başında olan herkes, ülkemizin sonu belirsiz, karanlık bir geleceğe doğru sürüklenmekte olduğunu görüyor!

Meral Akşener, halkın umutlarına acımasız bir hançer sapladı!

Budanan umutların yeniden yeşermesi için ya yeni bir yol yapılacak, ya da yeni bir yol bulunacak, başka çare yok!

Neler neler diyorlar?

11 ilimizi yıkan korkunç depremden sonra Meral Hanım'ın yarattığı bu siyasi depremin etkilerinin uzun süre devam etmesi kaçınılmaz.

Türkiye siyasetinde kartlar yenden dağıtılacak.

“Vatandaş ne diyor?” diye merak edip, gelen bütün mailleri taradım.

Neler demiyorlar ki? Okuyalım:

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– “Bu şarkı burada bitmez” diyen Meral Hanım bu şarkıyı kendi bitirdi.”

– “Meral Hanımefendi, tarih yazacaksın sanmıştık, sen tarih olacaksın!”

– “Belediyelerimize dokunma, kendine başka aday bul.”

– “Sen aday olsana Meral… Yakışır valla… Geçen seçimde yüzde 7 buçuk oy almıştın… Bu defa kesin arttırırsın!”

– “418 milyar doları devleti soyanlardan alıp, halka vereceğim” diyen Kılıçdaroğlu'nu yok etmek mi istiyorsun?”

– “CHP'li belediye başkanlarına neden çengel atıyorsun? Kendi partinden aday çıkartsana!”

– “Kazanacak aday arıyorsun, cesaretin varsa sen aday ol!”

– “Halk sana artık oy verir mi sanıyorsun? Seçmeninin yarısını kaybettin!”

– “Eylem ve söylemler boş çıktı, Türkiye fena aldatıldı!”

– “Millete verdiğin sözler ne oldu? Buhar mı oldular?”

– “Bu 5'li Çete operasyonu mu? Perde arkasında kimler var?”

– “İYİ Parti'ye geçmiş olsun! Kendi kendini vurdu!”

– “Millet gereken dersi verecek!”

– “Vefasız çıktın hanımefendi, vefasız!”

– “Beştepe Sarayı'nda yere kırmızı halılar döşeyip seni bekliyorlar!”

Meral Akşener'e tepkiler böyle çığ gibi… “Ya tarih yazacağız, ya hep beraber tarih olacağız” demişti. Galiba tarih olacaklar!

GÜNÜN SÖZÜ

Öfke ve kızgınlık döner dolabın iki yüzü gibidir, iki tarafa da zarar verir!