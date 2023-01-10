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Sahte içkiden ölümleri aşırı zamlar arttırıyor!

Seçim gürültüsü, zamların yarattığı tahribat ve vatandaşın çektiği acılar nedeniyle gözden kaçan önemli bir sorun var!

Kaçak ve sahte içki!

İnsanlar zehirlenerek ölüyor. Bazıları gözlerini kaybediyor.

Devlet vatandaşını değil, kasaya girecek paraları düşündüğü için sürekli olarak vergileri ağırlaştırıyor!

Alkollü içkilere yapılan aşırı vergi zamları, kaçak olarak ucuza satılan sahte rakıya, votkaya, viski ve diğer içkilere ilgiyi arttırıyor, insanlar zehirlenip ölüyor.

Geçim derdinden teselliyi alkolde arayanlar “İçmeyelim de ne yapalım? Bu hayat başka türlü çekilmez!” diye dert yanıyorlar.

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Gaddar ve ahlaksız satıcılar, “etil alkol” yerine, ucuz olan “metil alkol”den (yani zehirli alkolden) yapılan sahte içkilerle insanları bile bile öldürüyor!

Devlet içki fiyatlarını arttırdıkça, geliri düşük olan insanlar kaçağa yöneliyor.

Türkiye “Kaçak içki cenneti” haline getirildi!

Gerçek fiyatı 114 lira olan 70'lik rakı, vergiyle birlikte 408 liraya satılıyor.

Bu aşırı vergi farkı, kaçak ve sahte içkiyi cazip hale getiriyor, sonuçta ölümler artıyor!

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Polis, İstanbul'da 2022 yılında gerçekleştirdiği 54 operasyonda 126 ton 828 litre sahte içki ve sahte içki doldurulmuş litrelik 10 bin 191 şişe ele geçirdi.

Yakalanan 182 şüpheliden 47'si tutuklanarak hapse atıldı. Diğerleri için “Adli kontrol” hükümleri uygulandı.

Son bir ayda Türkiye genelinde 88 yurttaş sahte içkiden hayatını kaybetti. En çok ölüm 24 kişiyle İstanbul'da oldu. Ayrıca çok sayıda vatandaşımız gözlerini kaybetti.

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Hazin ölümlerden alkollü içkilere acımasız zamlar yapıp, ucuz kaçak içkileri cazip hale getirenler de, vicdanen sorumludur!

Sahte içki imalatçıları ve satıcıları, Yargıtay'ın “Ölümcül olduğunu bile bile sahte içki satıp ölüme sebep olanlar ‘Kasten adam öldürme' suçu işlemiş olurlar!” şeklindeki içtihat kararına göre cinayetten yargılanıyorlar!

Cezaları 24 yıla kadar hapis!

Beter olsunlar!

Bir AKP'li demiş ki!

Ben de sevgili Müjdat Gezen'den öğrendim…

Ak Parti'linin biri demiş ki:

“Reis'in şu anki oyu yüzde 52… Eskisinden daha yüksek.”

Türkiye'nin bugünkü durumundan ve yaşanan müthiş pahalılıktan sonra gerçekten önemli bir iddia, fakat…

Müjdat Gezen bunu normal karşılıyor ve diyor ki:

“Bence de çok doğru bir teşhis. Sanıyorum iktidarın son 20 yılda getirdiği pahalılık, adaletsizlik, terörün tırmanması, doların daha da tırmanması, iftira olayları ve buraya sığdırılamayacak kadar çok sebep, oylarının artmasına neden olmuştur. Olamaz mı? Olur, olur. Nereden bakıldığına bağlı. Ak gözlüğü ile veya at gözlüğü ile bakıyorsan olur.”

TEBESSÜM

Vişne yerine kiraz…

Adam lokantada yemek yerken karşı masada oturanlara bir tabak vişne gelir.

Canı çeker ve garsonu çağırarak “Bana da ondan getirsene” der.

Garson vişne yerine kiraz getirip masaya koyar.

Adam kirazları yedikten sonra garsona:

“Ben senden vişne istedim, sen bana neden kiraz getirdin?” der.

Garson espri yapar:

“Efendim ben o kirazı size vişne niyetine verdim.”

Adam hesabı ödemek için “Borcum ne?” diye sorar. Garson:

“40 lira efendim” der. Adam cebinden bir 20 liralık çıkartıp garsona verir. Şaşıran garson:

“Ama bu 20 lira efendim” deyince adam:

“Olsun” der “Ben sana onu 40 lira niyetine verdim.”

GÜNÜN SÖZÜ

Haksızlık ve adaletsizlik sözleri, artık ülkemizin lügatinden silinmeli!