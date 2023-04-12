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“Sana söz, bu fiyatlar düşecek!

“İtibardan tasarruf olmaz” diye öylesine savurgan bir politika izlediler ki, sonunda insanlarımız kuru soğana muhtaç hale geldi.

Pazardan filesini dolduramadan dönen orta yaşlı bir kadın, elindeki bir tek soğanı TV'de göstererek, ağlamaklı bir sesle şöyle diyordu:

“Her şey ateş pahası. Soğan fiyatları bile 30 lira olmuş… Pazardan birkaç bir şey aldım, son param sadece bu tek soğanı almaya yetti. Biz nasıl yaşayacağız Allah aşkına?”

“İtibardan tasarruf olmaz” politikası halkı “itibarsız hale” düşürdü!

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AKP'nin kurucu üyelerinden olan, TBMM'nin eski başkanı Bülent Arınç da bir YouTube kanalındaki programda şöyle konuştu:

“Eskiden 70 liraya doldurduğumuz file şimdi 400 liraya dolmuyorsa bir şey var kardeşim. Bunu görün. Sorunu kabul etmek lâzım. Bu dürüstlüktür. Yapmayın, bu kadar basit değil bu olay!”

Tabii ki basit değil ama iktidar “İtibardan tasarruf olmaz” derken, hesapsız harcamalarla halkımızı yoksulluğa mahkûm etti.

Bir ülkenin itibarı yönetimin değil, halkın refahı ile ölçülür.

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Tasarımcı genç Mahir Akkoyun, hazırladığı “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ülkemizdeki pahalılığa dikkati çeken ve market raflarında Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı “Erdoğan sayesinde” etiketlerinin sosyal medyadaki yankıları sürüyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüm bu gelişmelere cevabı şöyle oldu:

“Bu gidişle soğan 100 lira olur. Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana… Sana söz, bu fiyatlar düşecek!”

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Kılıçdaroğlu'nun verdiği tüm sözleri kaydediyoruz. Seçimi kazanması halinde, bunların yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip edeceğiz.

Kişisel kanaatim Kılıçdaroğlu verdiği her sözü tutacaktır. Halkın da beklentisi budur ve toplum olarak başka kurtuluş şansımız yoktur.

Tüm seçmenlerin, bunun bilincinde olması gerekir.

Aytun Çıray için son değil, yeni bir başlangıç

İYİ Partili Dr. Aytun Çıray, kendi isteğiyle milletvekili adayı olmadı.

Aytun Çıray, Meclis'in en çalışkan, en düzgün, en verimli milletvekillerinden biriydi…

“Böyle nitelikli bir politikacının Meclis dışında kalması, siyasetimizin kaybıdır” diye üzüldüm ama sonra “Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde herhalde onu İYİ Parti'den Sağlık Bakanı yapacak” diye düşününce memnun oldum.

Malûm, bu sistemde bakanlar Meclis dışından seçiliyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Çıray, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“14 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de, saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!”

TEBESSÜM

Gülünç bir söz!

Muharrem İnce, “Tebessüm”lük bir cümle söylemiş ve:

“Seçimde ikinci tura Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalırsa, korkarım ki, seçimi Erdoğan alır!” demiş.

Demek ki korkarmış… Sevsinler!

Bu söze en iyi cevabı E. Koramiral Atilla Kıyat, Twitter hesabından verdi:

“Sayın İnce, bu korkunuz hiç de inandırıcı değil. Bu olasılık sizi gerçekten korkutsa aday olmazdınız zaten!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ey makam koltuğu! Ey menfaat! Sen her şeye kadirsin!